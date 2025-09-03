Lyon : un corps découvert à la Confluence, en bordure de M7

En bordure de M7 à la Confluence, dans la végétation le long du Rhône, le corps d'un homme a été découvert ce mardi en fin d'après-midi. La victime, couverte de plaies, n'a pas pu être ranimée.
Que s'est-il passé à cet endroit relativement passant, puisqu'il s'agit de la bretelle d'accès à la M7 en direction de Lyon ?
Une enquête a été ouverte, la police scientifique a été déployée, notamment pour déterminer si l'homme a été tué sur place ou si son corps agonisant a été transporté et jeté à la vue de tous en heure de pointe.
Je réclame que ceux qui réclament et brament sur le net s'adressent aux bons interlocuteurs. C'est pas le bureau de Retailleau iciSignaler Répondre
Il faut mettre une piste cyclable à la place de cette autoroute afin d'apaiser la situation.Signaler Répondre
Je reprends une licence et je me remets au ball-trapSignaler Répondre
Sur cet ancien parking devenu un no man's land où squattent les SDF, rien d'étonnant...Signaler Répondre
Dans la réalité d'une métropole apaisée grâce aux pistes cyclables voyons...Signaler Répondre
Je réclame la transparence TOTALE sur le nombre de victimes d'homicide ou de tentatives d'homicide par commune.Signaler Répondre
Les français vivent dans l'insécurité et dans la peur, et pendant ce temps Doucet et sa clique de privilégiés font des grands discours sur le racisme et les vélos. MAIS DANS QUELLE RÉALITÉ VIVENT CES GENS ???
Ville apaisée....Signaler Répondre
On continue à creuser, pourtant on depuis longtemps touché le fondSignaler Répondre
Riche idée : des entraînements de boxe sont offerts aux "mineurs isolés" du camping des Chartreux.Signaler Répondre
https://www.leprogres.fr/societe/2025/09/02/le-sac-de-frappe-c-est-l-un-des-meilleurs-therapeutes-initiation-a-la-boxe-anglaise-pour-les-mineurs-isoles-du-campement-des-chartreux