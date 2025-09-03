Lyon : un corps découvert à la Confluence, en bordure de M7

En bordure de M7 à la Confluence, dans la végétation le long du Rhône, le corps d'un homme a été découvert ce mardi en fin d'après-midi. La victime, couverte de plaies, n'a pas pu être ranimée.

Que s'est-il passé à cet endroit relativement passant, puisqu'il s'agit de la bretelle d'accès à la M7 en direction de Lyon ?

Une enquête a été ouverte, la police scientifique a été déployée, notamment pour déterminer si l'homme a été tué sur place ou si son corps agonisant a été transporté et jeté à la vue de tous en heure de pointe.