Faits Divers

Lyon : un corps découvert à la Confluence, en bordure de M7

Lyon : un corps découvert à la Confluence, en bordure de M7

C'est un endroit presque inaccessible, seulement fréquenté par des SDF et des migrants.

En bordure de M7 à la Confluence, dans la végétation le long du Rhône, le corps d'un homme a été découvert ce mardi en fin d'après-midi. La victime, couverte de plaies, n'a pas pu être ranimée.

Que s'est-il passé à cet endroit relativement passant, puisqu'il s'agit de la bretelle d'accès à la M7 en direction de Lyon ?

Une enquête a été ouverte, la police scientifique a été déployée, notamment pour déterminer si l'homme a été tué sur place ou si son corps agonisant a été transporté et jeté à la vue de tous en heure de pointe.

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Lyonnaisedu3 le 03/09/2025 à 11:54
un assassinat tous les deux jours à Lyon !!! a écrit le 03/09/2025 à 08h38

Je réclame la transparence TOTALE sur le nombre de victimes d'homicide ou de tentatives d'homicide par commune.

Les français vivent dans l'insécurité et dans la peur, et pendant ce temps Doucet et sa clique de privilégiés font des grands discours sur le racisme et les vélos. MAIS DANS QUELLE RÉALITÉ VIVENT CES GENS ???

Je réclame que ceux qui réclament et brament sur le net s'adressent aux bons interlocuteurs. C'est pas le bureau de Retailleau ici

Signaler Répondre
avatar
Electeur EELV,., le 03/09/2025 à 09:42

Il faut mettre une piste cyclable à la place de cette autoroute afin d'apaiser la situation.

Signaler Répondre
avatar
C'est décidé le 03/09/2025 à 09:35
Noquart a écrit le 03/09/2025 à 07h30

Riche idée : des entraînements de boxe sont offerts aux "mineurs isolés" du camping des Chartreux.
https://www.leprogres.fr/societe/2025/09/02/le-sac-de-frappe-c-est-l-un-des-meilleurs-therapeutes-initiation-a-la-boxe-anglaise-pour-les-mineurs-isoles-du-campement-des-chartreux

Je reprends une licence et je me remets au ball-trap

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/09/2025 à 09:22

Sur cet ancien parking devenu un no man's land où squattent les SDF, rien d'étonnant...

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 03/09/2025 à 09:07
un assassinat tous les deux jours à Lyon !!! a écrit le 03/09/2025 à 08h38

Je réclame la transparence TOTALE sur le nombre de victimes d'homicide ou de tentatives d'homicide par commune.

Les français vivent dans l'insécurité et dans la peur, et pendant ce temps Doucet et sa clique de privilégiés font des grands discours sur le racisme et les vélos. MAIS DANS QUELLE RÉALITÉ VIVENT CES GENS ???

Dans la réalité d'une métropole apaisée grâce aux pistes cyclables voyons...

Signaler Répondre
avatar
un assassinat tous les deux jours à Lyon !!! le 03/09/2025 à 08:38

Je réclame la transparence TOTALE sur le nombre de victimes d'homicide ou de tentatives d'homicide par commune.

Les français vivent dans l'insécurité et dans la peur, et pendant ce temps Doucet et sa clique de privilégiés font des grands discours sur le racisme et les vélos. MAIS DANS QUELLE RÉALITÉ VIVENT CES GENS ???

Signaler Répondre
avatar
dousset le 03/09/2025 à 08:29

Ville apaisée....

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 03/09/2025 à 08:26
Noquart a écrit le 03/09/2025 à 07h30

Riche idée : des entraînements de boxe sont offerts aux "mineurs isolés" du camping des Chartreux.
https://www.leprogres.fr/societe/2025/09/02/le-sac-de-frappe-c-est-l-un-des-meilleurs-therapeutes-initiation-a-la-boxe-anglaise-pour-les-mineurs-isoles-du-campement-des-chartreux

On continue à creuser, pourtant on depuis longtemps touché le fond

Signaler Répondre
avatar
Noquart le 03/09/2025 à 07:30

Riche idée : des entraînements de boxe sont offerts aux "mineurs isolés" du camping des Chartreux.
https://www.leprogres.fr/societe/2025/09/02/le-sac-de-frappe-c-est-l-un-des-meilleurs-therapeutes-initiation-a-la-boxe-anglaise-pour-les-mineurs-isoles-du-campement-des-chartreux

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.