Lyon : un hommage rendu à Myrtille ce dimanche au festival Yggdrasil

Un dernier hommage lui sera donc rendu à l'hippodrome de Parilly par ses amis et la communauté geek. Le rendez-vous est fixé ce dimanche à 16h45 en plein cœur du festival. La soeur de Myrtille prendra la parole puis une danse collective sera réalisée, accompagnée par les musiciens de Queimada, le groupe médiéval dont Myrtille était une membre.

Un moment forcément émouvant, pour "dire au revoir ensemble" à la jeune femme qui vivait à Lyon et qui est restée portée disparue de longues semaines.

Son corps avait été découvert le 3 juillet en contrebas d'une falaise dans le massif des Cornettes de Bise dans le Chablais. Si elle n'a laissé aucune note, la piste du suicide est privilégiée par le parquet de Thonon-les-Bains qui a classé l'enquête sans suite.