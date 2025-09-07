Lyon : 6 mois de prison pour le SDF algérien qui avait attaqué un adolescent dans son lycée pour sa chaîne en or

Jeudi matin, il avait repéré un adolescent de 16 ans dans les rues du 5e arrondissement de Lyon, et l'avait alors suivi jusqu'à son lycée des Lazaristes-La Salle, montée Saint-Barthélémy. Il était ensuite parvenu à entrer dans l'établissement.

Pourquoi une telle détermination à suivre un lycéen ? Parce que ce dernier portait une chaîne en or que convoitait le jeune SDF.

En se jetant sur l'adolescent, l'Algérien a tenté de lui arracher sa chaîne, mais sa victime s'est débattue. L'agresseur a alors dégainé une bombe lacrymogène qu'il a utilisé sur le lycéen, mais aussi une professeure qui tentait de s'interposer.

Finalement maîtrisé, il avait été remis aux forces de l'ordre.

Malgré un casier judiciaire déjà bien rempli alors qu'il n'est pas en Europe depuis longtemps, et une violence qui a choqué tout un lycée, le SDF de 19 ans a écopé de 6 mois de prison ferme. Soit la moitié de ce que réclamait l'avocat général.

A l'issue de sa peine, l'individu fera l'objet d'une interdiction du territoire français pendant les 5 prochaines années.