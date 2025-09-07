Judiciaire

Lyon : 6 mois de prison pour le SDF algérien qui avait attaqué un adolescent dans son lycée pour sa chaîne en or

Lyon : 6 mois de prison pour le SDF algérien qui avait attaqué un adolescent dans son lycée pour sa chaîne en or

Ce vendredi, un SDF de nationalité algérienne et bien connu de la justice comparaissait devant le tribunal correctionnel de Lyon.

Jeudi matin, il avait repéré un adolescent de 16 ans dans les rues du 5e arrondissement de Lyon, et l'avait alors suivi jusqu'à son lycée des Lazaristes-La Salle, montée Saint-Barthélémy. Il était ensuite parvenu à entrer dans l'établissement.

Pourquoi une telle détermination à suivre un lycéen ? Parce que ce dernier portait une chaîne en or que convoitait le jeune SDF.

En se jetant sur l'adolescent, l'Algérien a tenté de lui arracher sa chaîne, mais sa victime s'est débattue. L'agresseur a alors dégainé une bombe lacrymogène qu'il a utilisé sur le lycéen, mais aussi une professeure qui tentait de s'interposer.

Finalement maîtrisé, il avait été remis aux forces de l'ordre.

Malgré un casier judiciaire déjà bien rempli alors qu'il n'est pas en Europe depuis longtemps, et une violence qui a choqué tout un lycée, le SDF de 19 ans a écopé de 6 mois de prison ferme. Soit la moitié de ce que réclamait l'avocat général.

A l'issue de sa peine, l'individu fera l'objet d'une interdiction du territoire français pendant les 5 prochaines années.

18 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Bavures land le 07/09/2025 à 21:36

La justice et ses bavures qui ne protègent pas les concitoyens

Signaler Répondre
avatar
1962 le 07/09/2025 à 21:03
1957 a écrit le 07/09/2025 à 18h54

que fait il en France ? Dehors et vite…

Vue ton pseudo sa veut tout dire

Signaler Répondre
avatar
Mont Monnet le 07/09/2025 à 20:53

Statistiquement, il serait bon de quantifier ce fait-divers. 3000 sans abris à Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Mais c'est quoi ces encouragements de la Justice à continuer ? le 07/09/2025 à 20:20

Voilà la vraie et l'unique cause de l'explosion de la délinquance dans nos rues : on donne des "peines" qui ne dissuadent absolument plus.

Signaler Répondre
avatar
hors sujet le 07/09/2025 à 19:06

Une voiture bélier fonce sur des manifestants à Lausanne, et prend la fuite.

Pourquoi aucun média ni de parti politique n’en parle? Parce que les manifestants dénoncent un génocide? imaginez l inverse la manipulation de l information

Signaler Répondre
avatar
1957 le 07/09/2025 à 18:54

que fait il en France ? Dehors et vite…

Signaler Répondre
avatar
Vendredi le 07/09/2025 à 18:43

Pourquoi nous gardons cet individu sur notre territoire, et qui ne respecte pas la population.

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 07/09/2025 à 18:21

6 mois... a t il été incarcéré ? j'en doute.

Signaler Répondre
avatar
Populisme, individualisme, totalitarisme, bref vous me suivez ? le 07/09/2025 à 18:10

Tu gazes un gamin dans son école, on t’offre presque un bon de réduction pour la récidive. C'est vraiment openbar la France

Signaler Répondre
avatar
ouf! le 07/09/2025 à 18:02

La Justice a failli. Comme pour n’importe quel Français, des comptes doivent être rendus par les personnes ayant maintenu un prédateur multirécidiviste en liberté. Les citoyens ont été délibérément mis en danger.

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement militant le 07/09/2025 à 17:43

Doucet (le militant écolo qui sert de maire depuis 2020) nous rabâche que le danger à Lyon c'est l'extrême droite ? Il nous ment ou il est aveuglé par son idéologie ? Dans le déni pour ne pas remettre en question ses dogmes ? Un peu tout cela à la fois ?

Signaler Répondre
avatar
Encore le 07/09/2025 à 17:17

Toujours les mêmes individus qui ne montrent pas le bon exemple ....LFI a encore frappé

Signaler Répondre
avatar
grosse34 le 07/09/2025 à 17:09

ce n'est pas une interdiction de 5 ans , mais une interdiction à vie de territoire.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 07/09/2025 à 16:33

6 mois c est trop dur .En réalité il voulait aller a l école

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/09/2025 à 16:21

Dans 6 mois donc 3 en réel, il va se retrouver dans les rues à recommencer...

Signaler Répondre
avatar
Amen le 07/09/2025 à 16:19

Encore une fois la moitié de la peine réclamée !
Lyon Mag signale que c'est un algérien , ça c'est à souligner , c'est bien , il y a du progrès .
Pour ce délit en Algérie , il prend 20 ans.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 07/09/2025 à 16:18

19 ans algérien SDF en situation irrégulière rentre dans un lycée Normal attaque un jeune et une prof avec des lacrymogène et 6 mois cool la justice

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 07/09/2025 à 16:08

Sentiment d'insécurité.
Ce n'est pas comme si le schéma se répétait, d'habitude ce sont les vieux qui sont ciblés...!

Signaler Répondre

