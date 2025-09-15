Lyon : Didier Peillon suspendu par l'Ordre des Médecins après la sortie d'un livre sur la fin de vie

Mais dans l'attente d'une possible avancée de la loi, l'aide à mourir est interdite.
Didier Peillon a été sanctionné ce vendredi par le conseil départemental de l'Ordre des Médecins, au lendemain de la sortie de son livre "Ces malades que nous aidons à mourir". Le médecin exerçant dans l'agglomération lyonnaise et qui fut chef des urgences dans un hôpital révélait dans son ouvrage avoir délibérément renoncé à réaliser certains actes médicaux pour ne pas prolonger la vie de patients pour lesquels il estimait qu'il ne fallait pas s'acharner.
Le Dr Didier Peillon fait l'objet d'une convocation devant ses pairs, mais aussi d'un signalement au procureur de la République, au titre de l'article 40 du code pénal.
Condamner pour des idées ... ou par la pensée dirigeante ?
Ce n'est pas nouveau. Déjà, dans les années 80, les soignants demandaient à la famille s'ils pouvaient soulager au maximum la douleur sachant que ça limite la vie ou s'ils devaient la maintenir au maximum en vie. Ce médecin a bien du courage et j'espère qu'il ne subira aucune sanction.
Étonnant car lors des hospitalisations, il est maintenant demandé aux patients d'indiquer leurs volontés si les choses tournent mal.
Par exemple : "pas d'acharnement thérapeutiques".
Il y a une différence tout de même entre l'aide délibérée à mourir et l'absence d'acharnement médical.
Bon, sujet sensible c'est certain.
Je ne crois pas que le conseil de l'ordre ait le choix de ne pas dénoncer. Même s'il n'y a pas de sanction prévue, l'article 40 donne une obligation de dénonciation, et le risque d'accusation publique de couverture des faits par l'autorité (le conseil de l'ordre) est réel. S'il s'agissait de rumeurs ou d'accusations ils pourraient faire front avec lui, mais là il se dénonce dans un bouquin...
Il est courageux car lui et son éditeur ne pouvaient ignorer cette conséquence certaine.
L'aide à mourir, la légalisation du cannabis, etc... on n'a eu aucun politique courageux depuis Simone Veil.