Lyon : Didier Peillon suspendu par l'Ordre des Médecins après la sortie d'un livre sur la fin de vie

Mais dans l'attente d'une possible avancée de la loi, l'aide à mourir est interdite.

Didier Peillon a été sanctionné ce vendredi par le conseil départemental de l'Ordre des Médecins, au lendemain de la sortie de son livre "Ces malades que nous aidons à mourir". Le médecin exerçant dans l'agglomération lyonnaise et qui fut chef des urgences dans un hôpital révélait dans son ouvrage avoir délibérément renoncé à réaliser certains actes médicaux pour ne pas prolonger la vie de patients pour lesquels il estimait qu'il ne fallait pas s'acharner.

Le Dr Didier Peillon fait l'objet d'une convocation devant ses pairs, mais aussi d'un signalement au procureur de la République, au titre de l'article 40 du code pénal.