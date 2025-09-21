Social

Lyon : La Colline, un nouveau site d’hospitalité pour familles vulnérables

Lyon : La Colline, un nouveau site d’hospitalité pour familles vulnérables - DR Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon a inauguré cette semaine un nouveau lieu d’accueil pour les familles en grande précarité.

Baptisé La Colline, ce site implanté dans le 5e arrondissement devient le dixième équipement d’hospitalité du territoire, portant à 737 le nombre de places pérennes dédiées aux mères isolées avec enfants de moins de trois ans, auxquelles s’ajoutent 130 places relevant de la protection de l’enfance.

Aménagé dans un ancien immeuble tertiaire de 2550 m² acquis en 2023 par le groupement Carré d’Or / Alliade Habitat, La Colline a été transformé en 80 unités familiales, soit 190 places, après six mois de travaux. Les espaces intègrent des chambres, cuisines et pièces de vie communes, dans une logique de réemploi et de réutilisation de mobilier. Un projet d’aménagement extérieur, également pensé autour du recyclage, est en préparation.

Le lieu est cogéré par les associations Le Mas et la Fondation de l’Armée du Salut, qui assurent un accompagnement global des familles orientées par la Maison de la Veille Sociale : suivi vers l’accès au logement et à l’emploi, soutien à la parentalité et aide dans les démarches administratives.

Ce projet représente un investissement de 1,32 million d’euros pour les travaux et 129 000 euros pour l’équipement, financés par la Métropole, auxquels s’ajoutent 60 000 euros apportés par l’Entreprise des Possibles.

Le coût de fonctionnement est estimé à 20 euros par place et par jour, couvrant la gestion, l’entretien, l’accompagnement social et l’aide alimentaire

Simple le 22/09/2025 à 12:58
Lilian de Lyon a écrit le 21/09/2025 à 11h49

Je n'ai toujours pas compris comment une femme seule, sans emploi et dans la précarité, pouvait faire des enfants...

Pour toucher l'allocation parent isolé en plus du RSA.

La barre du jour le 22/09/2025 à 12:54

"L'une de vos plus grandes fiertés sous ce mandat ?
C'est une question qui revient sans cesse et dont j'éprouve toujours un mal fou à répondre"

La réponse est pourtant simple : aucune !

Quelle tristesse le 22/09/2025 à 11:53

de réaliser que dans un moins d'un an ils seront tous partis.0...................

Claude69100 le 22/09/2025 à 11:41
Réserve électorale a écrit le 22/09/2025 à 07h53

Je croyais qu’en période électorale il ne fallait plus faire la promotion de ses actions...

Nous ne sommes pas en " période électorale " ni pré-électorale.
Tous les partis font en permanence la promotion de leurs actions quand ils peuvent ou, à défaut, de leurs idées quand ils en ont.

la colline? le 22/09/2025 à 10:18

de memoire ,c etait jadis le nom d une boite de nuit

Réserve électorale le 22/09/2025 à 07:53

Je croyais qu’en période électorale il ne fallait plus faire la promotion de ses actions...

il faut dire le 21/09/2025 à 21:46
Tout le monde passe a la caisse et alors a écrit le 21/09/2025 à 15h40

Très bonne initiative j'apprécie.

que nous avons largement les moyens

dire le 21/09/2025 à 21:44
Bym a écrit le 21/09/2025 à 11h38

Pas besoin, on le sait déjà !

qu'il y en a qui nient le réchauffement climatique et la sahélisation de l'Europe

et sans oublier le 21/09/2025 à 21:43
concis et bref a écrit le 21/09/2025 à 17h55

avec les écolo la population n'a qua fermer sa gueule c est tout

de payer ...

Kikoo le 21/09/2025 à 19:29
Asc a écrit le 21/09/2025 à 11h29

C'est situé face au jardin fleuri, avenue Barthélémy Buyer. On en reparle dans 6 mois quand tout le quartier sera encore plus gangrené par l'insécurité.

Pas besoin d’attendre 6 mois. Le quartile est déjà en forte dégradation.

concis et bref le 21/09/2025 à 17:55
ℒe~Servaℒ a écrit le 21/09/2025 à 13h59

Et que dire de leurs bungalows installés sans l'avis des populations environnantes?

avec les écolo la population n'a qua fermer sa gueule c est tout

bien d accord le 21/09/2025 à 16:27
Lilian de Lyon a écrit le 21/09/2025 à 11h49

Je n'ai toujours pas compris comment une femme seule, sans emploi et dans la précarité, pouvait faire des enfants...

elles ont trouvé un géniteur provisoire ! et pour certaines un enfant né en France facilite la carte de séjour de la mere ! et hop plus d expulsion

Tout le monde passe a la caisse et alors le 21/09/2025 à 15:40

Très bonne initiative j'apprécie.

presque mais le 21/09/2025 à 14:14
Ex Précisions a écrit le 21/09/2025 à 10h18

Et ben, vu leurs tronches et leurs attitudes sur la photo ils sortaient d'un bon repas bien, bien arrosé ;-)
Mais payé par Carré d’Or/Alliade Habitat ou les contribuables ?

Tu confonds avec ton ami Laurent W

ℒe~Servaℒ le 21/09/2025 à 13:59

Et que dire de leurs bungalows installés sans l'avis des populations environnantes?

roco le 21/09/2025 à 13:43

ça tombe bien voici le futur refuge des escrolos !

Free Lyon le 21/09/2025 à 13:15

Qui à payé ?

Claude69100 le 21/09/2025 à 13:07

Toujours les mêmes commentaires des mêmes commentateurs.
Dès qu'il faut aider quelqu'un ils s'enfuient ou critiquent.
La débilité maximale exprimée " comment peut-on faire un enfant quand on est dans la précarité"
J'espère pour ceux-ci qu'ils ne seront jamais dans le besoin.

Lilian de Lyon le 21/09/2025 à 11:49

Je n'ai toujours pas compris comment une femme seule, sans emploi et dans la précarité, pouvait faire des enfants...

Bym le 21/09/2025 à 11:38
Memphis a écrit le 21/09/2025 à 11h18

Pas une petite photo des locataires ? Qu on se fasse une idée.

Pas besoin, on le sait déjà !

Asc le 21/09/2025 à 11:29

C'est situé face au jardin fleuri, avenue Barthélémy Buyer. On en reparle dans 6 mois quand tout le quartier sera encore plus gangrené par l'insécurité.

Memphis le 21/09/2025 à 11:18

Pas une petite photo des locataires ? Qu on se fasse une idée.

Watt le 21/09/2025 à 11:04

Ne vous gênez pas, c'est Nicolas qui paie.

Ex Précisions le 21/09/2025 à 10:18

Et ben, vu leurs tronches et leurs attitudes sur la photo ils sortaient d'un bon repas bien, bien arrosé ;-)
Mais payé par Carré d’Or/Alliade Habitat ou les contribuables ?

