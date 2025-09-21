Lyon : La Colline, un nouveau site d’hospitalité pour familles vulnérables

Baptisé La Colline, ce site implanté dans le 5e arrondissement devient le dixième équipement d’hospitalité du territoire, portant à 737 le nombre de places pérennes dédiées aux mères isolées avec enfants de moins de trois ans, auxquelles s’ajoutent 130 places relevant de la protection de l’enfance.

Aménagé dans un ancien immeuble tertiaire de 2550 m² acquis en 2023 par le groupement Carré d’Or / Alliade Habitat, La Colline a été transformé en 80 unités familiales, soit 190 places, après six mois de travaux. Les espaces intègrent des chambres, cuisines et pièces de vie communes, dans une logique de réemploi et de réutilisation de mobilier. Un projet d’aménagement extérieur, également pensé autour du recyclage, est en préparation.

Le lieu est cogéré par les associations Le Mas et la Fondation de l’Armée du Salut, qui assurent un accompagnement global des familles orientées par la Maison de la Veille Sociale : suivi vers l’accès au logement et à l’emploi, soutien à la parentalité et aide dans les démarches administratives.

« L'une de vos plus grandes fiertés sous ce mandat ? »



C'est une question qui revient sans cesse et dont j'éprouve toujours un mal fou à répondre, tant les sujets que nous abordons sont pluriels.



Mais sûrement que le projet de La Colline en fait partie.



Parce qu’il y a les… pic.twitter.com/m0NAKF2tHS — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) September 17, 2025

Ce projet représente un investissement de 1,32 million d’euros pour les travaux et 129 000 euros pour l’équipement, financés par la Métropole, auxquels s’ajoutent 60 000 euros apportés par l’Entreprise des Possibles.

Le coût de fonctionnement est estimé à 20 euros par place et par jour, couvrant la gestion, l’entretien, l’accompagnement social et l’aide alimentaire