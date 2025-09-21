Lyon : La Colline, un nouveau site d’hospitalité pour familles vulnérables

Baptisé La Colline, ce site implanté dans le 5e arrondissement devient le dixième équipement d’hospitalité du territoire, portant à 737 le nombre de places pérennes dédiées aux mères isolées avec enfants de moins de trois ans, auxquelles s’ajoutent 130 places relevant de la protection de l’enfance.
Aménagé dans un ancien immeuble tertiaire de 2550 m² acquis en 2023 par le groupement Carré d’Or / Alliade Habitat, La Colline a été transformé en 80 unités familiales, soit 190 places, après six mois de travaux. Les espaces intègrent des chambres, cuisines et pièces de vie communes, dans une logique de réemploi et de réutilisation de mobilier. Un projet d’aménagement extérieur, également pensé autour du recyclage, est en préparation.
Le lieu est cogéré par les associations Le Mas et la Fondation de l’Armée du Salut, qui assurent un accompagnement global des familles orientées par la Maison de la Veille Sociale : suivi vers l’accès au logement et à l’emploi, soutien à la parentalité et aide dans les démarches administratives.
« L'une de vos plus grandes fiertés sous ce mandat ? »— Bruno Bernard (@brunobernard_fr) September 17, 2025
C'est une question qui revient sans cesse et dont j'éprouve toujours un mal fou à répondre, tant les sujets que nous abordons sont pluriels.
Mais sûrement que le projet de La Colline en fait partie.
Parce qu’il y a les… pic.twitter.com/m0NAKF2tHS
Ce projet représente un investissement de 1,32 million d’euros pour les travaux et 129 000 euros pour l’équipement, financés par la Métropole, auxquels s’ajoutent 60 000 euros apportés par l’Entreprise des Possibles.
Le coût de fonctionnement est estimé à 20 euros par place et par jour, couvrant la gestion, l’entretien, l’accompagnement social et l’aide alimentaire
Pour toucher l'allocation parent isolé en plus du RSA.Signaler Répondre
"L'une de vos plus grandes fiertés sous ce mandat ?Signaler Répondre
C'est une question qui revient sans cesse et dont j'éprouve toujours un mal fou à répondre"
La réponse est pourtant simple : aucune !
de réaliser que dans un moins d'un an ils seront tous partis.0...................Signaler Répondre
Nous ne sommes pas en " période électorale " ni pré-électorale.Signaler Répondre
Tous les partis font en permanence la promotion de leurs actions quand ils peuvent ou, à défaut, de leurs idées quand ils en ont.
de memoire ,c etait jadis le nom d une boite de nuitSignaler Répondre
Je croyais qu’en période électorale il ne fallait plus faire la promotion de ses actions...Signaler Répondre
que nous avons largement les moyensSignaler Répondre
qu'il y en a qui nient le réchauffement climatique et la sahélisation de l'EuropeSignaler Répondre
de payer ...Signaler Répondre
Pas besoin d’attendre 6 mois. Le quartile est déjà en forte dégradation.Signaler Répondre
avec les écolo la population n'a qua fermer sa gueule c est toutSignaler Répondre
elles ont trouvé un géniteur provisoire ! et pour certaines un enfant né en France facilite la carte de séjour de la mere ! et hop plus d expulsionSignaler Répondre
Très bonne initiative j'apprécie.Signaler Répondre
Tu confonds avec ton ami Laurent WSignaler Répondre
Et que dire de leurs bungalows installés sans l'avis des populations environnantes?Signaler Répondre
ça tombe bien voici le futur refuge des escrolos !Signaler Répondre
Qui à payé ?Signaler Répondre
Toujours les mêmes commentaires des mêmes commentateurs.Signaler Répondre
Dès qu'il faut aider quelqu'un ils s'enfuient ou critiquent.
La débilité maximale exprimée " comment peut-on faire un enfant quand on est dans la précarité"
J'espère pour ceux-ci qu'ils ne seront jamais dans le besoin.
Je n'ai toujours pas compris comment une femme seule, sans emploi et dans la précarité, pouvait faire des enfants...Signaler Répondre
Pas besoin, on le sait déjà !Signaler Répondre
C'est situé face au jardin fleuri, avenue Barthélémy Buyer. On en reparle dans 6 mois quand tout le quartier sera encore plus gangrené par l'insécurité.Signaler Répondre
Pas une petite photo des locataires ? Qu on se fasse une idée.Signaler Répondre
Ne vous gênez pas, c'est Nicolas qui paie.Signaler Répondre
Et ben, vu leurs tronches et leurs attitudes sur la photo ils sortaient d'un bon repas bien, bien arrosé ;-)Signaler Répondre
Mais payé par Carré d’Or/Alliade Habitat ou les contribuables ?