Lyon renforce son ouverture culturelle à l’international avec un nouveau partenariat

Cette semaine à la Cité internationale de la Gastronomie, l’Institut français, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont signé le renouvellement de leur partenariat pour la période 2025-2027. Une alliance qui, depuis 1998, a déjà permis de soutenir près de 650 projets culturels lyonnais à dimension internationale .

L’accord repose sur deux grands axes.

Le premier concerne la littérature, la lecture publique et les nouvelles écritures. Il prévoit la mise en réseau des acteurs locaux avec les Villes créatives UNESCO de littérature, le soutien à l’internationalisation des festivals du territoire (science-fiction, BD, polar, poésie…) et le développement d’échanges entre bibliothèques lyonnaises et partenaires étrangers. Les "nouvelles écritures" – dans les arts visuels, le spectacle vivant, le numérique ou encore la création sonore – bénéficieront également d’un accompagnement spécifique.

Le second axe est centré sur les humanités, l’hospitalité et les droits humains. Il s’agit d’appuyer les initiatives locales d’accueil d’artistes empêchés dans leur pays et de donner de la visibilité à des voix engagées pour la liberté d’expression et la défense des droits fondamentaux.

Un appel à projets annuel sera lancé dès l’automne à destination des structures culturelles de Lyon et de la Métropole. Les candidatures retenues devront intégrer une attention particulière aux droits humains, à l’égalité femmes-hommes, aux enjeux environnementaux et aux droits culturels. Les projets sélectionnés auront vocation à rayonner à l’étranger tout en proposant des actions de retour sur le territoire métropolitain.

La signature de ce partenariat s’est tenue en marge du Focus Danse, organisé dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon. Cet événement, coordonné par l’Institut français, l’Onda et le CCNR, réunit cette année plus de 70 programmateurs internationaux venus de 38 pays pour découvrir la création contemporaine française et faciliter sa diffusion à l’étranger.

Avec ce renouvellement, Lyon confirme son ambition de rester une ville culturelle ouverte sur le monde et de renforcer son attractivité à l’échelle internationale.