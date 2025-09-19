Insectes vivants, défaut de nettoyage : ce traiteur fermé en urgence à Lyon

Cette fois, c'est à la Croix-Rousse qu'un contrôle a entraîné la fermeture administrative en urgence d'un établissement.

Il s'agit du traiteur créole Les Mascareignes, rue d'Austerlitz dans le 4e arrondissement.

La préfecture évoque "des manquements graves aux minima des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire", puisque le contrôle a révélé la présence d'insectes vivants et morts dans les locaux de production des mets, ainsi qu'un défaut "caractérisé" de nettoyage. L'inspecteur a aussi relevé un "non-respect des températures de conservation des denrées" et "une absence de plan de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements".

Les Mascareignes ne seront autorisées à rouvrir qu'une fois les recommandations faites par la DDPP appliquées, et qu'un nouveau contrôle valide les changements effectués.