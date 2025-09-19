Faits Divers

Insectes vivants, défaut de nettoyage : ce traiteur fermé en urgence à Lyon

La DDPP agrandit son tableau de chasse à Lyon.

Cette fois, c'est à la Croix-Rousse qu'un contrôle a entraîné la fermeture administrative en urgence d'un établissement.

Il s'agit du traiteur créole Les Mascareignes, rue d'Austerlitz dans le 4e arrondissement.

La préfecture évoque "des manquements graves aux minima des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire", puisque le contrôle a révélé la présence d'insectes vivants et morts dans les locaux de production des mets, ainsi qu'un défaut "caractérisé" de nettoyage. L'inspecteur a aussi relevé un "non-respect des températures de conservation des denrées" et "une absence de plan de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements".

Les Mascareignes ne seront autorisées à rouvrir qu'une fois les recommandations faites par la DDPP appliquées, et qu'un nouveau contrôle valide les changements effectués.

HardRockeuse le 19/09/2025 à 17:00

Honnêtement, il ne fait pas très propre ce lieu, d’ailleurs je n’y suis jamais allé.
D’autre part, dans les grandes des grands hypermarchés, on y voit des souris et des oiseaux vivant cela soi…..

French connection le 19/09/2025 à 16:45

Un met dont beaucoup de restaurateurs sur Lyon pourraient s'inspirer pas cher du tout, c'est le suprême de cafard au coulis d'excréments de rat, très bon pour votre foi parait-il

La raison le 19/09/2025 à 16:34

La France sont des descendants de jacouil okk

okosur le 19/09/2025 à 16:15

Que de très bons souvenirs de cette échoppe, pourvu qu'elle continue l'activité !

narolic le 19/09/2025 à 16:12

C'est à cela que l'on voit que déléguer un service public à une boite privée est bien plus efficace ! Et cela à notre bénéfice à tous

Je travaille dans les nuisibles le 19/09/2025 à 15:31

Si vous saviez le nombres de grandes enseignes qui pullulent de cafards ect ect ... Vous seriez choqué.
Mais bon , on peut pas fermer les trois quarts de Lyon...

roco le 19/09/2025 à 15:18

de mieux en mieux c est un défilé de fermetures administratives auquel on assiste et c est tout bénéfice pour le consommateur
félicitations on ne lache rien et honte à ces commerçants !

