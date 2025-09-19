Insectes vivants, défaut de nettoyage : ce traiteur fermé en urgence à Lyon

Cette fois, c'est à la Croix-Rousse qu'un contrôle a entraîné la fermeture administrative en urgence d'un établissement.
Il s'agit du traiteur créole Les Mascareignes, rue d'Austerlitz dans le 4e arrondissement.
La préfecture évoque "des manquements graves aux minima des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire", puisque le contrôle a révélé la présence d'insectes vivants et morts dans les locaux de production des mets, ainsi qu'un défaut "caractérisé" de nettoyage. L'inspecteur a aussi relevé un "non-respect des températures de conservation des denrées" et "une absence de plan de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements".
Les Mascareignes ne seront autorisées à rouvrir qu'une fois les recommandations faites par la DDPP appliquées, et qu'un nouveau contrôle valide les changements effectués.
❌ Suite à un contrôle, la préfète du Rhône a procédé à la fermeture en urgence pour des manquements graves aux minima des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire de l'établissement LES MASCAREIGNES (Lyon 4)— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 19, 2025
🔴 Du fait de ces manquements, la poursuite de l’activité, dans les… pic.twitter.com/PM9rYoygP0
Honnêtement, il ne fait pas très propre ce lieu, d’ailleurs je n’y suis jamais allé.Signaler Répondre
D’autre part, dans les grandes des grands hypermarchés, on y voit des souris et des oiseaux vivant cela soi…..
Un met dont beaucoup de restaurateurs sur Lyon pourraient s'inspirer pas cher du tout, c'est le suprême de cafard au coulis d'excréments de rat, très bon pour votre foi parait-ilSignaler Répondre
La France sont des descendants de jacouil okkSignaler Répondre
Que de très bons souvenirs de cette échoppe, pourvu qu'elle continue l'activité !Signaler Répondre
C'est à cela que l'on voit que déléguer un service public à une boite privée est bien plus efficace ! Et cela à notre bénéfice à tousSignaler Répondre
Si vous saviez le nombres de grandes enseignes qui pullulent de cafards ect ect ... Vous seriez choqué.Signaler Répondre
Mais bon , on peut pas fermer les trois quarts de Lyon...
de mieux en mieux c est un défilé de fermetures administratives auquel on assiste et c est tout bénéfice pour le consommateurSignaler Répondre
félicitations on ne lache rien et honte à ces commerçants !