Près de Lyon : le conflit entre adolescents dégénère au club de foot, un cutter sorti

Et pourtant, un important conflit a éclaté dans le vestiaire après un entraînement mercredi soir.

Pour une raison inconnue, deux jeunes de 14 ans ont utilisé un cutter pour menacer leurs coéquipiers. La scène a été tellement sidérante que l'encadrement du club de Sathonay-Camp a prévenu la gendarmerie.

Les militaires ont interpellé les deux adolescents menaçants. Même si aucun coup de cutter n'a été porté, un jeune a été hospitalisé en état de choc.

Une enquête est en cours pour tenter de comprendre ce qui a déclenché cet épisode.