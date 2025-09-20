Faits Divers

Près de Lyon : le conflit entre adolescents dégénère au club de foot, un cutter sorti

Cela ne fait que quelques jours que l'Olympic Sathonay Football a retrouvé l'entraînement.

Et pourtant, un important conflit a éclaté dans le vestiaire après un entraînement mercredi soir.

Pour une raison inconnue, deux jeunes de 14 ans ont utilisé un cutter pour menacer leurs coéquipiers. La scène a été tellement sidérante que l'encadrement du club de Sathonay-Camp a prévenu la gendarmerie.

Les militaires ont interpellé les deux adolescents menaçants. Même si aucun coup de cutter n'a été porté, un jeune a été hospitalisé en état de choc.

Une enquête est en cours pour tenter de comprendre ce qui a déclenché cet épisode.

ou ben alors le 22/09/2025 à 14:26
Effectivement a écrit le 20/09/2025 à 23h07

Ces gamins feraient mieux de pratiquer un sport

s'inscrire a l'activité cartonnage ...

boris69 le 21/09/2025 à 08:30
LoGikWulfy a écrit le 20/09/2025 à 17h10

Malheureusement une grande partie de la jeunesse d'aujourd'hui à des épisodes Netflix Prime vidéo et des parties de Fortnite à la place du cerveau.
Leur culture est faite de violence banalisée.

N'importe quoi. C'est juste une question d'éducation. Ma fille a 10 ans regardait kill bill en boucle et jouait à far cry. Elle en a 26, elle est en 8ème année de médecine sans jamais avoir redoublée et avoir eu que des mentions. Alors je vous dit que c'est juste l'éducation point barre.

winner le 21/09/2025 à 08:04

votez bien

Effectivement le 20/09/2025 à 23:07
Cmoi a écrit le 20/09/2025 à 17h46

Bof c’est le foot, normal!

Ces gamins feraient mieux de pratiquer un sport

Gaulois 69 le 20/09/2025 à 19:44

Et ça continue

Socrate69 le 20/09/2025 à 19:42
Quel club ? a écrit le 20/09/2025 à 14h26

Badinter était un entraîneur de foot ? En ligue 1 ou 2 ? Et il disait à ses joueurs d'être armé en cas d'engueulade dans les vestiaires ? J'ai bien compris ?

Faire primer l'éducation sur la punition c'est en effet à l'origine Badinter

Permis de procréer OBLIGATOIRE ! Lol. le 20/09/2025 à 18:15
Cmoi a écrit le 20/09/2025 à 17h46

Bof c’est le foot, normal!

Mdrrr . Si c’était QUE le Foot , ⚽️ ça serait pas bien grave , malheureusement la gangrène commence au sein de la Famille monoparentale décomposée qui détruit les enfants des leur plus jeunes âges . Mais la politique familiale française s’en fichent et entretient cette souffrance infantile , qui sont les VRAIS victimes des parents irresponsables et immatures qui les mettent au monde .

Cmoi le 20/09/2025 à 17:46

Bof c’est le foot, normal!

Raie publique bananière Française ? le 20/09/2025 à 17:35

Chez les plus grands c’est pas le cutter qu’ils sortent mais les Machettes.

Merci maman. le 20/09/2025 à 17:33
La vie aujourd'hui a écrit le 20/09/2025 à 14h24

Quand on va à l’entraînement de foot, on n'oublie surtout pas de mettre un cutter dans son sac... Cette jeunesse est légèrement turbulente, je trouve.
Ils n'ont que 14 ans, à 18, ils emporteront un flingue dans le sac.

Exactement, ma maman l’a dit prends ton couteau 🔪 et le premier qui te cherche plante le .

LoGikWulfy le 20/09/2025 à 17:10

Malheureusement une grande partie de la jeunesse d'aujourd'hui à des épisodes Netflix Prime vidéo et des parties de Fortnite à la place du cerveau.
Leur culture est faite de violence banalisée.

lolotoooôooo le 20/09/2025 à 16:46
Quel club ? a écrit le 20/09/2025 à 14h26

Badinter était un entraîneur de foot ? En ligue 1 ou 2 ? Et il disait à ses joueurs d'être armé en cas d'engueulade dans les vestiaires ? J'ai bien compris ?

Alors toi, t'es un vrai intellectuel.

AntiLFI le 20/09/2025 à 16:42
Okkkkk a écrit le 20/09/2025 à 11h08

Sebastien et Nicolas. Maintenant que tu sais ça tu te sens mieux ?

De toute façon, tout le monde sait.

johnny le 20/09/2025 à 16:05

Avant on ceux battait ou insulter maintenant on va au foot avec un cutter mdr normal

La Violence est partout en France. le 20/09/2025 à 15:36

Le fils d’un collègue de travail m’a raconté que le dans un village où ils sont fils et son équipe ont gagné a finit par une bagarre générale avec l’équipe adverse qui voulait en découdre avec les vainqueurs. Un sport où même les parents sont des gens violents qui croient que leurs fils sont des Zidane et insultes même les Arbitre et autres parents de jeunes footballeurs.

Quel club ? le 20/09/2025 à 14:26
J6 a écrit le 20/09/2025 à 10h15

On dit merci mai 68, merci badinter, merci l'umps

Badinter était un entraîneur de foot ? En ligue 1 ou 2 ? Et il disait à ses joueurs d'être armé en cas d'engueulade dans les vestiaires ? J'ai bien compris ?

La vie aujourd'hui le 20/09/2025 à 14:24

Quand on va à l’entraînement de foot, on n'oublie surtout pas de mettre un cutter dans son sac... Cette jeunesse est légèrement turbulente, je trouve.
Ils n'ont que 14 ans, à 18, ils emporteront un flingue dans le sac.

Amen le 20/09/2025 à 14:14

Quand on va à l'entraînement , à 14 ans , avec un cutter dans le sac , ce n'est pas pour décoller la tapisserie des locaux !
Cela résulte d'un manque flagrant d'éducation à la maison , les parents sont fautifs.
Que ce soit pour nos enfants , nos proches , nos amis ou pour nous mêmes , aujourd'hui on vit dans l'inquiétude , la peur de se faire agresser gratuitement à tout moment.
On dirait que le gouvernement parodie le thème des 3 singes , ne rien entendre , ne rien voir , et ne rien dire !

Rlb le 20/09/2025 à 14:11

Pauvre jeunesse dans le sport comme dans la vie. Et on nous parle de leur mal être, foutaise.

Watt le 20/09/2025 à 12:42
Dz69 a écrit le 20/09/2025 à 10h06

Sait quoi!?!? Tu sais tout sur ton téléphone.
Sois précis, c'est les réseaux, lâches toi, comme ni on te voit ni on t'entend ds la rue alors profites!
Sur ton canapé tu dois connaître tous les tenants et aboutissants hin!

Faire semblant de ne pas savoir, c'est savoir.

Un cuter!! le 20/09/2025 à 12:26

Tout le monde sait

Vendredi le 20/09/2025 à 11:27
Okkkkk a écrit le 20/09/2025 à 11h08

Sebastien et Nicolas. Maintenant que tu sais ça tu te sens mieux ?

encore de la racaille......

Okkkkk le 20/09/2025 à 11:08
Vendredi a écrit le 20/09/2025 à 10h21

C'est qui ses individus ? donnez des noms....

Sebastien et Nicolas. Maintenant que tu sais ça tu te sens mieux ?

Socrate69 le 20/09/2025 à 10:41

Pour les parents je conseillerais d'éviter de nos jours de mettre vos enfants de club de foot.

Le nombre de problème lors des matchs le weekend sont hallucinants autant la violence des enfants que celle des parents, surtout si votre gamin d'un club de campagne se retrouve contre un club d'un quartier lyonnais.

Vendredi le 20/09/2025 à 10:21

C'est qui ses individus ? donnez des noms....

J6 le 20/09/2025 à 10:15

On dit merci mai 68, merci badinter, merci l'umps

Dz69 le 20/09/2025 à 10:06
Watt a écrit le 20/09/2025 à 09h29

Tout le monde sait.

Sait quoi!?!? Tu sais tout sur ton téléphone.
Sois précis, c'est les réseaux, lâches toi, comme ni on te voit ni on t'entend ds la rue alors profites!
Sur ton canapé tu dois connaître tous les tenants et aboutissants hin!

Dz69 le 20/09/2025 à 10:03

Olympic Animal de Sathonay!
Des animaux à 14a, imagine ds 2, 3ans comment ils vont être waww!!!!! Eh wai si on pouvait leur mettre des grosses baffes ds leur petite gueule d'ange on en serait pas là. Avant on les prenait tous, et on a jamais été des animaux comme ça.

Connor McLeod le 20/09/2025 à 09:55

Sébastien*, tu as bien pris ton maillot, ton short, tes chaussures et ton cutter ? On va être en retard pour l'entraînement !

* Prénom modifié

Shnalff le 20/09/2025 à 09:51

"C’est inondé de cocaïne" : présence massive de drogues sur des tournages de téléréalités.
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/tele-realite/c-est-inonde-de-cocaine-bastos-denonce-la-presence-massive-de-drogue-sur-des-tournages-de-telerealites-de-w9-20240910

Watt le 20/09/2025 à 09:29

Tout le monde sait.

