Près de Lyon : le conflit entre adolescents dégénère au club de foot, un cutter sorti

Et pourtant, un important conflit a éclaté dans le vestiaire après un entraînement mercredi soir.
Pour une raison inconnue, deux jeunes de 14 ans ont utilisé un cutter pour menacer leurs coéquipiers. La scène a été tellement sidérante que l'encadrement du club de Sathonay-Camp a prévenu la gendarmerie.
Les militaires ont interpellé les deux adolescents menaçants. Même si aucun coup de cutter n'a été porté, un jeune a été hospitalisé en état de choc.
Une enquête est en cours pour tenter de comprendre ce qui a déclenché cet épisode.
N'importe quoi. C'est juste une question d'éducation. Ma fille a 10 ans regardait kill bill en boucle et jouait à far cry. Elle en a 26, elle est en 8ème année de médecine sans jamais avoir redoublée et avoir eu que des mentions. Alors je vous dit que c'est juste l'éducation point barre.
Faire primer l'éducation sur la punition c'est en effet à l'origine Badinter
Mdrrr . Si c'était QUE le Foot , ⚽️ ça serait pas bien grave , malheureusement la gangrène commence au sein de la Famille monoparentale décomposée qui détruit les enfants des leur plus jeunes âges . Mais la politique familiale française s'en fichent et entretient cette souffrance infantile , qui sont les VRAIS victimes des parents irresponsables et immatures qui les mettent au monde .
Chez les plus grands c'est pas le cutter qu'ils sortent mais les Machettes.
Exactement, ma maman l'a dit prends ton couteau 🔪 et le premier qui te cherche plante le .
Malheureusement une grande partie de la jeunesse d'aujourd'hui à des épisodes Netflix Prime vidéo et des parties de Fortnite à la place du cerveau.
Leur culture est faite de violence banalisée.
Avant on ceux battait ou insulter maintenant on va au foot avec un cutter mdr normal
Le fils d'un collègue de travail m'a raconté que le dans un village où ils sont fils et son équipe ont gagné a finit par une bagarre générale avec l'équipe adverse qui voulait en découdre avec les vainqueurs. Un sport où même les parents sont des gens violents qui croient que leurs fils sont des Zidane et insultes même les Arbitre et autres parents de jeunes footballeurs.
Badinter était un entraîneur de foot ? En ligue 1 ou 2 ? Et il disait à ses joueurs d'être armé en cas d'engueulade dans les vestiaires ? J'ai bien compris ?
Quand on va à l'entraînement de foot, on n'oublie surtout pas de mettre un cutter dans son sac... Cette jeunesse est légèrement turbulente, je trouve.
Ils n'ont que 14 ans, à 18, ils emporteront un flingue dans le sac.
Quand on va à l'entraînement , à 14 ans , avec un cutter dans le sac , ce n'est pas pour décoller la tapisserie des locaux !
Cela résulte d'un manque flagrant d'éducation à la maison , les parents sont fautifs.
Que ce soit pour nos enfants , nos proches , nos amis ou pour nous mêmes , aujourd'hui on vit dans l'inquiétude , la peur de se faire agresser gratuitement à tout moment.
On dirait que le gouvernement parodie le thème des 3 singes , ne rien entendre , ne rien voir , et ne rien dire !
Pauvre jeunesse dans le sport comme dans la vie. Et on nous parle de leur mal être, foutaise.
Sebastien et Nicolas. Maintenant que tu sais ça tu te sens mieux ?
Pour les parents je conseillerais d'éviter de nos jours de mettre vos enfants de club de foot.
Le nombre de problème lors des matchs le weekend sont hallucinants autant la violence des enfants que celle des parents, surtout si votre gamin d'un club de campagne se retrouve contre un club d'un quartier lyonnais.
On dit merci mai 68, merci badinter, merci l'umps
Des animaux à 14a, imagine ds 2, 3ans comment ils vont être waww!!!!! Eh wai si on pouvait leur mettre des grosses baffes ds leur petite gueule d'ange on en serait pas là. Avant on les prenait tous, et on a jamais été des animaux comme ça.
Sébastien*, tu as bien pris ton maillot, ton short, tes chaussures et ton cutter ? On va être en retard pour l'entraînement !
* Prénom modifié
