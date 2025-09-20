Faits Divers

Journaliste de France 2 blessé lors de la manifestation de jeudi à Lyon : la SDJ accuse les forces de l'ordre

Journaliste de France 2 blessé lors de la manifestation de jeudi à Lyon : la SDJ accuse les forces de l'ordre

Jeudi à la mi-journée, un journaliste de France 2 a été blessé durant la manifestation "Bloquons Tout" à Lyon.

La Société des journalistes (SDJ) de France Télévisions a réagi, apportant son soutien à son collègue et dénonçant un tir de projectile provenant, selon elle, des forces de l’ordre.

Les faits se seraient déroulés alors que l’équipe de France 2 se trouvait en début de cortège, coincée entre manifestants et CRS après un tir de mortier initié par un black bloc. Alors que les forces de l’ordre reculaient, le journaliste a été atteint par un projectile sur son sac à dos. L’engin a explosé, lui provoquant des brûlures au dos, des acouphènes, et déchirant ses vêtements. La victime a ensuite été immédiatement prise en charge par les secours.

"Étant donné la trajectoire du projectile, il paraît évident qu’il provient des forces de l’ordre", écrit la SDJ, tout en précisant ne pas présumer de l’intention du geste. L’organisation juge toutefois "inacceptable que des journalistes soient victimes d’un tir de grenade dans l’exercice de leur métier".

La SDJ rappelle que le statut des journalistes les protège et que les forces de l’ordre doivent en tenir compte. "Les journalistes doivent pouvoir travailler librement et en sécurité, y compris lors de ces moments de tensions et d’affrontements", conclut le communiqué.

De son côté, la préfecture du Rhône indique ne pas disposer encore des éléments nécessaires pour confirmer ou non le fait que le projectile ayant blessé le journaliste à Lyon provenait des forces de l'ordre.

Ah bon ? le 22/09/2025 à 12:21
on est d accord a écrit le 21/09/2025 à 13h06

et cnews est un formidable journal neutre d extrême droite ?

Parce que la présidente de France TV l'a affirmé ?

messieurslescens le 21/09/2025 à 23:19
ACRB a écrit le 21/09/2025 à 20h44

Cnews une chaîne d'info ???
Quelle blague!

Si vous aviez, ne serait-ce que 10cm de recul, vous vous rendriez vite compte de l'usine à troll qu'elle est.

Oui, les infos qui sont passées sous silence par les autres chaines!!!

ACRB le 21/09/2025 à 20:44
Concrètement ? a écrit le 21/09/2025 à 13h18

Vous pouvez développer avec des arguments votre jugement sur cette chaine de télé info ?

Cnews une chaîne d'info ???
Quelle blague!

Si vous aviez, ne serait-ce que 10cm de recul, vous vous rendriez vite compte de l'usine à troll qu'elle est.

mercipp le 21/09/2025 à 13:28
on est d accord a écrit le 21/09/2025 à 13h06

et cnews est un formidable journal neutre d extrême droite ?

Tu préfère regarder France info, France5 et toutes les radios d'état?
Ah c'est sur que c'est très épuré!!!!!!

Concrètement ? le 21/09/2025 à 13:18
on est d accord a écrit le 21/09/2025 à 13h06

et cnews est un formidable journal neutre d extrême droite ?

Vous pouvez développer avec des arguments votre jugement sur cette chaine de télé info ?

on est d accord le 21/09/2025 à 13:06
Schuss69 a écrit le 21/09/2025 à 07h02

SDJ, c'est le syndicat qui sert de relai média à LFI. On sait ce que valent les accusations de ces gens-là. Ce sont les mêmes qui répètent dans leurs torchons que la police tue.

et cnews est un formidable journal neutre d extrême droite ?

Perpette pour sansal le 21/09/2025 à 12:57
Lyon2026revient a écrit le 20/09/2025 à 16h44

La meme SDJ qui ne s indigne pas des propos d un journaliste de France 24, Gazaoui, qui aurait dit que Hitler n' avait pas tue assez de juifs pendant la guerre?
Ni oubli, ni pardon

En même temps est-ce qu’il a tort ? C’était du boulot mal fait , dommage.

basta le 21/09/2025 à 12:53
narolic a écrit le 20/09/2025 à 22h39

Tout mon soutien aux Forces De l'Ordre

Absolument ! et plutôt chercher la responsabilité de ceux qui provoquent l'intervention des forces de l'ordre.

Tout comme les journalistes du service public le 21/09/2025 à 12:18
Merci je l'ai a écrit le 20/09/2025 à 19h20

le voilà,merci, je fais une copie d écran..le complotiste !

Vous êtes aveuglé par l’idéologie gauchiste LFI ou PS

Bel idiot le 21/09/2025 à 10:50
@bolkian a écrit le 21/09/2025 à 08h16

C'est très simple, les manifestants pacifiques doivent se désolidariser des black blocs.

Ils le sont !

Monpays le 21/09/2025 à 10:25

Il faudra savoir si il était , journaliste ou journaliste militant ou journaliste militant manifestant ou journaliste militant manifestant agresseur et casseur ........ , être journaliste n'exonère en rien du respect de la loi !

Ha ha ha le 21/09/2025 à 08:50

SDJ Ceux qui ne disent pas un mot sur leur confrère « otage » en Algerie ?
SDJ ? Ceux qui soutiennent les journalistes activistes et qui ne disent rien quand l’un des leurs est viré car il bu un café avec bardella ? SDJ qui charge Sofia Aram « la mauvaise racisée » ? SDJ qui charge les policiers et jamais les black bloc ? Propagandistes ils n’ont plus aucune déontologie et sont responsables du peu de credit qu’on accorde aux journalistes et aux médias aujourd’hui. Ils se permettent meme de demander le depart de tel ou tel intervenants ou intervenates des GG car les propos leurs déplaisent DE QUI JE ME MÊLE ? ILS DOIVENT choisir informer ou faire de la propagande gauchiste. Ras le bol des mecs qu’on paie grassement et qui se permettent tout.

n'importe quoi le 21/09/2025 à 08:17
Merci je l'ai a écrit le 20/09/2025 à 19h20

le voilà,merci, je fais une copie d écran..le complotiste !

La gauchosphère a envahi le service public de l'audiovisuel, c'est une évidence.

Etes vous sourd et aveugle ?

@bolkian le 21/09/2025 à 08:16
bolkian a écrit le 20/09/2025 à 19h07

On en parle parce que c'est un journaliste. Donc imaginez ce qui arrive aux manifestants pacifiques et ce qu'ils peuvent faire ensuite.

C'est très simple, les manifestants pacifiques doivent se désolidariser des black blocs.

Socrate69 le 21/09/2025 à 08:00
Lyon2026revient a écrit le 20/09/2025 à 16h44

La meme SDJ qui ne s indigne pas des propos d un journaliste de France 24, Gazaoui, qui aurait dit que Hitler n' avait pas tue assez de juifs pendant la guerre?
Ni oubli, ni pardon

C'est normal que la SDJ ne dise rien sur les opinions de ce "journaliste" de France 24... ils partagent le même avis.
L'Etat laisse prospérer depuis le 7 octobre un service public de l'antisémitisme. Personne ne comprend exactement pourquoi.
Quand j'écoutais encore France Infos j'hallucinais de lire des papiers pro-Algérie soit disant venant d'universitaire (qu'ils ne présentaient pas), en vérifiant les CV j'ai constaté que ses universitaires étaient des leaders du mouvement décolonial (donc un mouvement qui dit que l'Occident est coupable et le reste du monde victime).

Socrate69 le 21/09/2025 à 07:55
sobre svp a écrit le 20/09/2025 à 19h29

tout se mélange..tout est incohérent...le Socrate du PMU a abusé du Ricard.. sobre ça peut avoir du sens ?

J'adore les PMU lol

Mais je vous rassure je n'ai pas changé d'avis depuis quelques décennies sur la privatisation de France Télévision.

J'ai cet avis assez tranché depuis le scandale des sommes payées aux animateurs producteurs qui était sorti dans les années 90. Plus personne ne s'en souvient quand le montant des contrats avec Jean Luc Delarue étaient sortis dans les papiers... moi pas !!
Inadmissible que l'argent public permette à ses gens de devenir des multimillionnaires (certains ne passent leurs carrières que dans le public). En plus si vous vous souvenez des papiers on précisait que les contrats de prod étaient souvent assez obscurs et qu'il y avait du favoritisme (il faudrait un audit sérieux sur les contrats avec les sociétés de prod de M.Pigasse).

Ce service public qui est donc une branche du PS se vante souvent d'être de "gauche" on voit un nid de journalistes "socialistes" mais c'est du "socialisme caviar" .... car voyez vous ils se disent "socialistes" mais ils adorent l'argent. Une vieille lubie du socialisme est d'avoir une échelle de 1 à 3 dans le montant des salaires d'une entreprise, pouvez vous me dire si cette échelle est respectée entre le salaire d'une Elise Lucet et celui d'un pigiste ? NON

Le budget du ministère de la culture devrait être revenu du sol au plafond cela n'est plus possible de financer des mammouth de ce genre alors qu'il y a tellement de monuments en péril en France. Et c'est une priorité économique aussi, ce qui fait le tourisme en France c'est ses monuments historiques son architecture aussi bien laïque que religieux, donc servons nous de ses 4 milliards pour restaurer ses monuments et donc le tourisme futur (au lieu de faire un loto du patrimoine). Arrêtons aussi de financer des associations culturelles insignifiantes qui ne font pas de la culture mais du militantisme.

Ce qui m'exaspère aussi c'est le non respect des règles de déontologie. Si ce service public est au service des partis de gauche son budget doit être décompter des comptes de campagnes (voir le Conseil Constitutionnel) car apparemment l'instance neutre (l'ARCOM) ne joue pas son rôle de contrôleur et est lui même soumis à une dérive gauchiste et macroniste.

Puis allez voir un peu les chaines France 24, RFI... une honte à faire vomir tellement elles sont devenues radicales et d'extrême gauche.

Stupides Débiles Juvéniles le 21/09/2025 à 07:30

Les donneurs de leçons qui font (encore) du 2 poids 2 mesures.
Des petits guignols dont l'unique devise est "faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais, faut pas déconner, il n'y a que nous qui avons le droit d'être c..."

Schuss69 le 21/09/2025 à 07:02

SDJ, c'est le syndicat qui sert de relai média à LFI. On sait ce que valent les accusations de ces gens-là. Ce sont les mêmes qui répètent dans leurs torchons que la police tue.

narolic le 20/09/2025 à 22:39

Tout mon soutien aux Forces De l'Ordre

choisir le 20/09/2025 à 19:49
viandoorrr a écrit le 20/09/2025 à 16h42

alons alons un peu de sérieux... ça fait quand même quelques années que les pseudo journaliste de france gauchiste télévision ne sont plus crédible....

oui mais ils nous coutent 4 milliards c'est le prix de la propagande des gens bien

sobre svp le 20/09/2025 à 19:29
Socrate69 a écrit le 20/09/2025 à 13h17

la SDJ de France Télévision = Mélenchon.

On a depuis maintenant 2 semaines les révélations sur le positionnement politique et idéologique des journalistes du service public, comment s'étonné qu'ils chargent les forces de l'ordre.

Par contre quand des journalistes se font agresser par des militants d'extrême gauche (pas que les médias Bolloré car il y a eu des journalistes BFM ou France Infos) on les entend moins... surtout quand c'est un journaliste "Bolloré" qui se fait agresser leurs confrères charge le journaliste et défend les agresseurs.

Je préfèrerais mettre ses 4 milliards dans la restauration du patrimoine qui tombe en ruine (c'est bientôt les journées du patrimoine) que dans des journalistes "star" et des animateurs producteurs qui sont tous millionnaires sur l'argent public. Là est le vrai scandale de l'utilisation fallacieuse de l'argent public au sein du ministère de la culture. PRIVATISATION rapide et urgente

tout se mélange..tout est incohérent...le Socrate du PMU a abusé du Ricard.. sobre ça peut avoir du sens ?

Merci je l'ai le 20/09/2025 à 19:20
bobo69 a écrit le 20/09/2025 à 17h04

Nous savons de quel côté se trouvent ces journalistes gauchistes du service public qui desinforment plus qu’ils informent. Pour eux il y a les gentils casseurs et les méchants policiers.
Heureusement que maintenant, il y a d’autres chaînes d’info qui font du factuel en montrant toute l’actualité même dérangeante !

le voilà,merci, je fais une copie d écran..le complotiste !

ignare le 20/09/2025 à 19:20
Rlb a écrit le 20/09/2025 à 14h09

La police et l'armée pour mater tous ces anars.

le mec ne connait rien à la sécurité

bolkian le 20/09/2025 à 19:07

On en parle parce que c'est un journaliste. Donc imaginez ce qui arrive aux manifestants pacifiques et ce qu'ils peuvent faire ensuite.

Exactement le 20/09/2025 à 19:07
Flo48 a écrit le 20/09/2025 à 16h18

Tous des gentils manifestants qui ne font aucun mal.IIs ont juste des armes par hasard dans leurs poches et des cagoules pour ne pas attraper froid!

C'est tout à fait ça, un bon citoyen est un citoyen qui se balade avec une barre en fer et une cagoule

Pimmy le 20/09/2025 à 18:27
finalement a écrit le 20/09/2025 à 16h58

c'est pareil pour les enseignants et les fonctionnaires territoriaux ; non ?

Soutien aux FDO!

Cmoi le 20/09/2025 à 18:15

Il y a eu des policiers agressés au commissariat d’Epernay.Curieux,pas d’infos sur Lyon mag,peut-être pas dans la ligne du journal.!

Turnoc le 20/09/2025 à 18:11
il y a a écrit le 20/09/2025 à 17h39

une bonne trentaine de chaînes gratuites sur la tnt, le choix est large

Tenues par une petite bande de copains !! Non le choix n’est pas large !!il est aussi étroit que ton esprit,malheureusement !

il y a le 20/09/2025 à 17:39
Charlot .. a écrit le 20/09/2025 à 15h57

C'est sûr que c'est pas Hanouna et son équipe de chroniqueurs pourris qui risquent quelque chose ...

une bonne trentaine de chaînes gratuites sur la tnt, le choix est large

bobo69 le 20/09/2025 à 17:04

Nous savons de quel côté se trouvent ces journalistes gauchistes du service public qui desinforment plus qu’ils informent. Pour eux il y a les gentils casseurs et les méchants policiers.
Heureusement que maintenant, il y a d’autres chaînes d’info qui font du factuel en montrant toute l’actualité même dérangeante !

finalement le 20/09/2025 à 16:58
Fonction publique = salaires assurés . a écrit le 20/09/2025 à 15h25

Pourquoi sont-ils entrer dans les FDO ? Pour la sécurité de l’emploi pas pour votre sécurité que personne n’assumes au quotidien dans les territoires perdus de cette France au bord de la rupture sociale et des insurrections citoyennes. Plus aucune institutions ne fonctionne ! Le professionnalisme est aujourd’hui très difficile à trouver et dans tous les métiers , on trouve de tout mais le plus dur est de trouver un VRAI professionnel et dans tous les métiers et tortures les branches.
Ils et elles ont le choix de quitter la police, mais la police nourrit ses personnages chaque mois , qu’ils soient en maladie, en accidents du travail, ect..LE SALAIRE EST payé en fin de mois ! Contrairement au privé, qui être malade et en AT est un LUXE sans trésorerie 💸 pour attendre 2 mois environ entre la SS et la complémentaire pour être payé et encore …..

c'est pareil pour les enseignants et les fonctionnaires territoriaux ; non ?

Lyon2026revient le 20/09/2025 à 16:44

La meme SDJ qui ne s indigne pas des propos d un journaliste de France 24, Gazaoui, qui aurait dit que Hitler n' avait pas tue assez de juifs pendant la guerre?
Ni oubli, ni pardon

viandoorrr le 20/09/2025 à 16:42

alons alons un peu de sérieux... ça fait quand même quelques années que les pseudo journaliste de france gauchiste télévision ne sont plus crédible....

French connection le 20/09/2025 à 16:24

Les journalistes veulent être au plus près des événements et voilà ce qui arrive dans ces conditions. A eux de voir si cela a un intérêt de vouloir prendre le parti des délinquants qui tabassent la police au lieu justement de montrer leur bravoure a combattre ces casseurs. Alors effectivement il peut y avoir des dérives mais c'est tout à leur honneur. Laissons la police mettre une bonne correction à tous ces insurgés irrespectueux de notre democratie

Flo48 le 20/09/2025 à 16:18
Et c'est acceptable selon eux a écrit le 20/09/2025 à 11h11

Que les flics se ramassent des mortiers dans la tronche par des abrutis ?La police doit se laisser faire alors ?

Tous des gentils manifestants qui ne font aucun mal.IIs ont juste des armes par hasard dans leurs poches et des cagoules pour ne pas attraper froid!

conclusions le 20/09/2025 à 16:16

de la justice lorsqu'un gamin se fait poignardé ou une gamine violée et assassinée à la sortie du collège : au mauvais endroit au mauvais moment...

Flo48 le 20/09/2025 à 16:16
Et c'est acceptable selon eux a écrit le 20/09/2025 à 11h11

Que les flics se ramassent des mortiers dans la tronche par des abrutis ?La police doit se laisser faire alors ?

Vous avez raison.On sait en plus que les journalistes des chaînes publiques sont de gauche,alors,normal qu'ils défendent les délinquants!

en conclusion le 20/09/2025 à 16:11
Saufque a écrit le 20/09/2025 à 14h19

Si la police ne sait pas tirer des grenades c’est un problème, juste derrière ils y avaient les syndicats et des manifestants pacifiques

C’est leur métier !

c'est toujours de la faute des autres

Charlot .. le 20/09/2025 à 15:57
D'abord a écrit le 20/09/2025 à 12h06

Que font les journaleux entre les ""manifestants"" et les FDO ?
Ils gênent plus les FDO qu'autre chose avec leur sacro sait droit à l'information.
Si d'aventure le journaliste a été touché par une lacry ou autre, je ne vais pas le plaindre .....

C'est sûr que c'est pas Hanouna et son équipe de chroniqueurs pourris qui risquent quelque chose ...

Linette le 20/09/2025 à 15:54

Lorsque l on va à une manifestation il faut s attendre à prendre des coups. Ce n est pas le monde des bisounours. Soutien aux Forces de l Ordre. Allez dans d autres pays et vous nous ferez un compte-rendu. Marre d être manipulés par tout ce que l on veut nous faire entendre et nous faire rentrer dans le troupeau. NON.

Tartufferie le 20/09/2025 à 15:45
Saufque a écrit le 20/09/2025 à 14h19

Si la police ne sait pas tirer des grenades c’est un problème, juste derrière ils y avaient les syndicats et des manifestants pacifiques

C’est leur métier !

Oui, les syndicats et les blackblocks, la grève et le bordel, c'est effectivement leur métier

Inspecteur poissard brigade des odeurs . le 20/09/2025 à 15:42
Joelle12 a écrit le 20/09/2025 à 14h35

C'est du second degré autrement demander aux policiers qui se reçoivent des tirs de mortiers avant quand on manifestait c'était plus calme bonne journée.

Pourquoi ? Ils sont obligés de faire ce métier ? Les manifestants ne sont plus violents que les vieux soixante-huitards qui ont aussi blessé des centaines de policiers dans des affrontements plus violents même que les GJ .

De plus en plus nombreux les journalistes, le 20/09/2025 à 15:41
Et les niches fiscales des journalistes ? a écrit le 20/09/2025 à 11h25

Quel est l'abattement fiscal pour les journalistes en 2025 ?
L'abattement de 7 650 € s'applique uniquement aux journalistes et assimilés dont le revenu brut annuel n'excède pas 93 510 €
Est normal, personne en parle

Rapportent ils toujours la vérité
Profession journaliste : qui sont les 34 476 cartes de presse ? 13 000 cartes de presse en 1975, presque 35 000 aujourd'hui, la profession a connu une croissance nettement supérieure à celle de la population active française.

Flo48 le 20/09/2025 à 15:34

On sait de quel bord politique sont les journalistes des chaines publiques.Ils encouragent les délinquants en dénigrant systématiquement la police.On les attend à l'oeuvre dans les territoires de guerre!

Fonction publique = salaires assurés . le 20/09/2025 à 15:25
Joelle12 a écrit le 20/09/2025 à 14h35

C'est du second degré autrement demander aux policiers qui se reçoivent des tirs de mortiers avant quand on manifestait c'était plus calme bonne journée.

Pourquoi sont-ils entrer dans les FDO ? Pour la sécurité de l’emploi pas pour votre sécurité que personne n’assumes au quotidien dans les territoires perdus de cette France au bord de la rupture sociale et des insurrections citoyennes. Plus aucune institutions ne fonctionne ! Le professionnalisme est aujourd’hui très difficile à trouver et dans tous les métiers , on trouve de tout mais le plus dur est de trouver un VRAI professionnel et dans tous les métiers et tortures les branches.
Ils et elles ont le choix de quitter la police, mais la police nourrit ses personnages chaque mois , qu’ils soient en maladie, en accidents du travail, ect..LE SALAIRE EST payé en fin de mois ! Contrairement au privé, qui être malade et en AT est un LUXE sans trésorerie 💸 pour attendre 2 mois environ entre la SS et la complémentaire pour être payé et encore …..

Élites contre peuple . le 20/09/2025 à 15:16
Si les journalistes viennent servir de bouclier aux antifas en tête de cortège aussi... a écrit le 20/09/2025 à 11h39

Les forces de l'ordre font leur travail, elles ne vont pas se faire blesser parce que des aventuriers viennent s'immiscer et s'interposer de fait devant les personnes violentes.

Les FDO sont des FONCTIONNAIRES avant tout et les chiens de gardes de notre raie publique bananière Française d’aujourd’hui , qui ressemble plus à une dictature qu’à un pays démocratique.
Vous avez LE Choix entre la peste et le choléra ? Mr Macron a été élu contre la peste brune ! Voilà le choix des démocraties actuelles, comme aux USA entre deux momies octogénaires milliardaires, quelle belle démocratie 😂. Ont ne vaut pas mieux que les républiques bananière africaine qui elles ont l’excuses d’exister que depuis quelques décennies et encore comparé aux anciens colonisateurs qui aujourd’hui sont en fin de leur civilisation, tout comme les romains, je sens venir la fin de ce monde occidental décadent .

c'est cela oui le 20/09/2025 à 15:10
Saufque a écrit le 20/09/2025 à 14h19

Si la police ne sait pas tirer des grenades c’est un problème, juste derrière ils y avaient les syndicats et des manifestants pacifiques

C’est leur métier !

cela me fait penser aux branques qui se lance à l’assaut du mont Blanc en tennis parce qu'ils ont le droit et qui appelle le pghm parce qu'ils sont perdus et épuisés, tout cela à nos frais évidemment

Manipulation des masses populistes. le 20/09/2025 à 15:09
Joelle12 a écrit le 20/09/2025 à 14h35

C'est du second degré autrement demander aux policiers qui se reçoivent des tirs de mortiers avant quand on manifestait c'était plus calme bonne journée.

Avant 68 ? Demandez aux CRS en 68 si les français étaient gentils avec eux ! Ddire que de nos jours c’est violents est un Gros mensonge, car les français n’ont Pas de Mémoires, la preuve , les Deux extrêmes Droite et gauche sont revenus en force dans une France qui va en arriver aux émeutes et aux insurrections révolutionnaires quand une extrême sera au pouvoir pour finir de détruire définitivement la société française et brûler la France dans une agressivité qui rappelle les heures sombres de l’histoire de France.
A écouter certains, de Gaulle était un collaborateur est petain le libérateur et le sauveur de la France , un comble pour les millions de morts de cette guerre dévastatrice et fratricide.

Joelle12 le 20/09/2025 à 14:35
Inspecteur gruyère , brigade des fromages. a écrit le 20/09/2025 à 13h08

Les FDO sont à l’image de notre société ´ violente , agressive , procédurière ´ au quotidien, point barre .

C'est du second degré autrement demander aux policiers qui se reçoivent des tirs de mortiers avant quand on manifestait c'était plus calme bonne journée.

Saufque le 20/09/2025 à 14:19
Travailler en sécurité commence déjà à ne pas se mettre en situation d’insécurité!!! a écrit le 20/09/2025 à 11h18

Bien sûr, les FOD, suite à un tir de mortier !
En fait, ils faut faire des bisous aux blacks blocs, le journaliste prend les photos et tout le monde est content….

Si la police ne sait pas tirer des grenades c’est un problème, juste derrière ils y avaient les syndicats et des manifestants pacifiques

C’est leur métier !

