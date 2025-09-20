Journaliste de France 2 blessé lors de la manifestation de jeudi à Lyon : la SDJ accuse les forces de l'ordre

La Société des journalistes (SDJ) de France Télévisions a réagi, apportant son soutien à son collègue et dénonçant un tir de projectile provenant, selon elle, des forces de l’ordre.

Les faits se seraient déroulés alors que l’équipe de France 2 se trouvait en début de cortège, coincée entre manifestants et CRS après un tir de mortier initié par un black bloc. Alors que les forces de l’ordre reculaient, le journaliste a été atteint par un projectile sur son sac à dos. L’engin a explosé, lui provoquant des brûlures au dos, des acouphènes, et déchirant ses vêtements. La victime a ensuite été immédiatement prise en charge par les secours.

"Étant donné la trajectoire du projectile, il paraît évident qu’il provient des forces de l’ordre", écrit la SDJ, tout en précisant ne pas présumer de l’intention du geste. L’organisation juge toutefois "inacceptable que des journalistes soient victimes d’un tir de grenade dans l’exercice de leur métier".

La SDJ rappelle que le statut des journalistes les protège et que les forces de l’ordre doivent en tenir compte. "Les journalistes doivent pouvoir travailler librement et en sécurité, y compris lors de ces moments de tensions et d’affrontements", conclut le communiqué.

De son côté, la préfecture du Rhône indique ne pas disposer encore des éléments nécessaires pour confirmer ou non le fait que le projectile ayant blessé le journaliste à Lyon provenait des forces de l'ordre.