Il met le feu à une voiture près de Lyon, un adolescent retrouvé par la police grâce à son téléphone oublié sur place

Dans la nuit du 14 au 15 septembre, une voiture a été incendiée rue Jean-Baptiste Martini à Villefranche-sur-Saône.

La police a vu son enquête être facilitée par le fait que l'incendiaire avait oublié son téléphone portable sur place.

Probablement perdu dans sa fuite, l'appareil a servi aux autorités pour l'identifier. Et pour cause, un appel passé sur le téléphone a permis aux enquêteurs d'interroger leur interlocuteur, et ainsi déterminer le nom et le lieu de résidence de l'individu qu'ils recherchaient.

Il s'agissait d'un jeune habitant de Gleizé âgé de 16 ans.

Interpellé et placé en garde à vue, il a reconnu les faits sans pour autant expliquer son geste. Il sera jugé en décembre prochain.

narolic le 22/09/2025 à 18:38
encore un a écrit le 21/09/2025 à 21h49

futur nobélisable en puissance ...

Futur cadre LFI !

myfa le 22/09/2025 à 16:33
Toi t'es au top a écrit le 22/09/2025 à 13h52

Et donc, on vote RN ? Ceux qui vomissent l'Europe mais tapent allègrement dans ses caisses ? Tu sais que j'ai presque ri ?

C'est vrai que l'Europe c'est génial 😂😂

Toi t'es au top le 22/09/2025 à 13:52
Toi, tu es pas une lumière a écrit le 22/09/2025 à 13h14

Toi questions neurones tu es au top! Mais parle nous des casseroles de Mitterrand, de ses ministres, de la gauche caviar!!!!
Parle nous de belkacem, de moscovici! De vallaud qui parade avec la gauche! bizarre, il parle pas de sa femme!
Sarkozy, c'était un peu mieux!

Et donc, on vote RN ? Ceux qui vomissent l'Europe mais tapent allègrement dans ses caisses ? Tu sais que j'ai presque ri ?

Toi, tu es pas une lumière le 22/09/2025 à 13:14
À quoi sert un cerveau ? a écrit le 22/09/2025 à 11h54

Quand on en a un, bien sûr, ce qui ne semble pas être ton cas. Mettre Mitterrand et Sarko dans le même sac, faut rien avoir dans le ciboulot ou être stupide au-delà du raisonnable, si j'ose m’exprimer ainsi...

Toi questions neurones tu es au top! Mais parle nous des casseroles de Mitterrand, de ses ministres, de la gauche caviar!!!!
Parle nous de belkacem, de moscovici! De vallaud qui parade avec la gauche! bizarre, il parle pas de sa femme!
Sarkozy, c'était un peu mieux!

Whut? le 22/09/2025 à 12:26

Tél oublié ? Comment est-ce possible ? Les gens perdent plus leurs clefs et portefeuilles que leur tél !

À quoi sert un cerveau ? le 22/09/2025 à 11:54
vous servez a quoi? a écrit le 22/09/2025 à 11h42

Oui, les Français qui bossent et paient ont de bonnes idées! Contrairement aux politiques!
Comme pour la dette de la France!
Depuis 50 ans, les mêmes au pouvoir qui ont creusés la dette, mais quand on leur demande c'est jamais eux!

Quand on en a un, bien sûr, ce qui ne semble pas être ton cas. Mettre Mitterrand et Sarko dans le même sac, faut rien avoir dans le ciboulot ou être stupide au-delà du raisonnable, si j'ose m’exprimer ainsi...

mais le maire est copain avec tout le monde! le 22/09/2025 à 11:51
oui mais a écrit le 22/09/2025 à 10h26

A la mairie ça n'inquiète pas plus que ça ! on est serein !

un coup à se mettre tout le monde sur le dos...

vous servez a quoi? le 22/09/2025 à 11:42
cestsimple a écrit le 21/09/2025 à 23h17

Comme d'habitude les assurances vont encore augmentées entre 5 et 10% l'année prochaine
Mais si il sais pas pourquoi il a mis le feu, il suffit de le faire bosser pour rembourser la voiture
Comme ça il aura le temps de réfléchir!
Allo les juges, encore en Week-end?

Oui, les Français qui bossent et paient ont de bonnes idées! Contrairement aux politiques!
Comme pour la dette de la France!
Depuis 50 ans, les mêmes au pouvoir qui ont creusés la dette, mais quand on leur demande c'est jamais eux!

Au commissaire politique de lyonmag le 22/09/2025 à 11:28

C est tellement puéril de bannir des commentaires qui décrivent une réalité sociologique qui a juste le défaut de vous déplaire , comme si empêcher de les exprimer allait faire disparaître cette réalité ! Grandissez un peu

basta le 22/09/2025 à 11:14
Ex Précisions a écrit le 21/09/2025 à 16h22

Et les parents ?

ils ont payé le téléphone et le briquet,et autorisé leur fils à sortir la nuit.....

oui mais le 22/09/2025 à 10:26
c est pareil ailleurs a écrit le 22/09/2025 à 07h52

rue alexis perroncel ,à villeurbanne ;un superbe camion mercedes plateau a kramé ce week end...et toujours au meme endroi(à 50 metres pres:je suis riverain) deux splendides voitures allemandes cossues à carrosserie aluminium(audi et volkswagen hauts de gamme) à quelques mois d intervalle...
çà sent la vengeance de gangs ou l intimidation...et en tant que riverain ,çà sent...tres mauvais

A la mairie ça n'inquiète pas plus que ça ! on est serein !

et oui et oui le 22/09/2025 à 10:24

Pas bien malin le jeune padawan !

Wallah',. le 22/09/2025 à 09:24
mamipouzo a écrit le 21/09/2025 à 17h41

Comment peut-on être aussi bête?

Tout le monde sait

Plus con ! le 22/09/2025 à 08:55
mamipouzo a écrit le 21/09/2025 à 17h41

Comment peut-on être aussi bête?

bête n'est pas le bon qualificatif !

c est pareil ailleurs le 22/09/2025 à 07:52
mamipouzo a écrit le 21/09/2025 à 17h41

Comment peut-on être aussi bête?

rue alexis perroncel ,à villeurbanne ;un superbe camion mercedes plateau a kramé ce week end...et toujours au meme endroi(à 50 metres pres:je suis riverain) deux splendides voitures allemandes cossues à carrosserie aluminium(audi et volkswagen hauts de gamme) à quelques mois d intervalle...
çà sent la vengeance de gangs ou l intimidation...et en tant que riverain ,çà sent...tres mauvais

Racailles de m... le 22/09/2025 à 06:59

Un éducation exemplaire, il ne faudra pas que leurs mères viennent pleurnicher après.

cestsimple le 21/09/2025 à 23:17

Comme d'habitude les assurances vont encore augmentées entre 5 et 10% l'année prochaine
Mais si il sais pas pourquoi il a mis le feu, il suffit de le faire bosser pour rembourser la voiture
Comme ça il aura le temps de réfléchir!
Allo les juges, encore en Week-end?

Petits anges le 21/09/2025 à 23:02

Ils savent qu’ils ne risquent rien ces petits anges protégés des juges. On le convoquera pour lui rendre son téléphone en lui présentant des excuses comme d’habitude !

encore un le 21/09/2025 à 21:49
Dripoux a écrit le 21/09/2025 à 17h34

encore un qui a pas inventé l'eau chaude

futur nobélisable en puissance ...

Signé LFI QI 69 le 21/09/2025 à 19:59

Encore un jeune homme bien sous tout rapport ("mon fils c’est un ange !") victime d'un malheureux concours de circonstances et de l'acharnement policier.

mamipouzo le 21/09/2025 à 17:41

Comment peut-on être aussi bête?

Dripoux le 21/09/2025 à 17:34

encore un qui a pas inventé l'eau chaude

Connor McLeod le 21/09/2025 à 17:12

Maintenant qu'on l'a retrouvé, on sait qui va devoir rembourser les dégâts.
...
Pas vrai ?

Ex Précisions le 21/09/2025 à 16:22

Et les parents ?

