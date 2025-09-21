Il met le feu à une voiture près de Lyon, un adolescent retrouvé par la police grâce à son téléphone oublié sur place

La police a vu son enquête être facilitée par le fait que l'incendiaire avait oublié son téléphone portable sur place.
Probablement perdu dans sa fuite, l'appareil a servi aux autorités pour l'identifier. Et pour cause, un appel passé sur le téléphone a permis aux enquêteurs d'interroger leur interlocuteur, et ainsi déterminer le nom et le lieu de résidence de l'individu qu'ils recherchaient.
Il s'agissait d'un jeune habitant de Gleizé âgé de 16 ans.
Interpellé et placé en garde à vue, il a reconnu les faits sans pour autant expliquer son geste. Il sera jugé en décembre prochain.
rue alexis perroncel ,à villeurbanne ;un superbe camion mercedes plateau a kramé ce week end...et toujours au meme endroi(à 50 metres pres:je suis riverain) deux splendides voitures allemandes cossues à carrosserie aluminium(audi et volkswagen hauts de gamme) à quelques mois d intervalle...
çà sent la vengeance de gangs ou l intimidation...et en tant que riverain ,çà sent...tres mauvais
