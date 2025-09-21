Faits Divers

Lyon : un homme blessé par balles lors d'une rixe

Une nouvelle fois, la poudre a parlé dans le 8e arrondissement de Lyon.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une rixe a éclaté, et une arme à feu a été utilisée dans des circonstances qui restent à éclaircir. L'un des protagonistes a été roué de coups et blessé par balles, avant d'être déposé à l'hôpital Jean Mermoz.

Une fois opéré, son pronostic vital n'était plus engagé.

La victime va désormais pouvoir être auditionnée par les enquêteurs, qui espèrent qu'elle coopérera pour mener son ou ses agresseurs à s'expliquer à leur tour.

Donna le 22/09/2025 à 14:33
Le gourou l'a dit a écrit le 22/09/2025 à 10h39

"La police tue", on en a une nouvelle preuve...

La police tue oui mais les individus armés et dangereux .

A Gerber le 22/09/2025 à 13:39

Mohamed CHIHI responsable de sa sécurité le reste c pas son problème payé par nos impôts ..

Leont le 22/09/2025 à 11:46

L’impunité encourage le crime. Honte à la justice française.

Le gourou l'a dit le 22/09/2025 à 10:39

"La police tue", on en a une nouvelle preuve...

GAD le 22/09/2025 à 10:20

Bof ...

narolic le 22/09/2025 à 08:43
Chris696969 a écrit le 22/09/2025 à 05h57

Non, juste un sentiment...

Tout à fait, un sentiment de fusillades

French connection le 22/09/2025 à 07:59

Tiens, encore un.... suivant !

Gregory D le 22/09/2025 à 07:56

Le danger a Lyon c est lesstreme drooaaate hein

Le Parti de Loi et d'Ordre le 22/09/2025 à 07:56

C'est le Lyon de Doucet . Business as usual.

Chris696969 le 22/09/2025 à 05:57
allons bon a écrit le 21/09/2025 à 21h37

encore une incivilité ?

Non, juste un sentiment...

Gist le 22/09/2025 à 04:06
allons bon a écrit le 21/09/2025 à 21h37

encore une incivilité ?

Oui, une "bêtise".

Vendredi le 21/09/2025 à 23:26

Qui va payer les soins ?

Tlms le 21/09/2025 à 22:35

Tout le monde sait

Grand Prix de l'humour de l'année le 21/09/2025 à 22:21

"les enquêteurs, qui espèrent qu'elle coopèrera pour mener son ou ses agresseurs à s'expliquer à leur tour."
C'est c'là, oui...

Racailles de m... le 21/09/2025 à 22:09

Une rixe, c'est une fiesta entre potes ?

allons bon le 21/09/2025 à 21:37

encore une incivilité ?

