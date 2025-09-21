Lyon : un homme blessé par balles lors d'une rixe

Dans la nuit de samedi à dimanche, une rixe a éclaté, et une arme à feu a été utilisée dans des circonstances qui restent à éclaircir. L'un des protagonistes a été roué de coups et blessé par balles, avant d'être déposé à l'hôpital Jean Mermoz.

Une fois opéré, son pronostic vital n'était plus engagé.

La victime va désormais pouvoir être auditionnée par les enquêteurs, qui espèrent qu'elle coopérera pour mener son ou ses agresseurs à s'expliquer à leur tour.