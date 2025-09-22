Faits Divers

Près de Lyon : il se blesse en chutant dans une cuve à vin

C'est un accident original mais régulièrement mortel dans le Beaujolais.

Les cuves à vin représentent un danger important d'asphyxie à cause des émanations de gaz issus de la macération du vin.

Pour cet habitant de Saint-Julien, l'issue est plus heureuse. Ce samedi soir, il a chuté dans une cuve vide sur une exploitation viticole. Légèrement blessé, il était dans l'incapacité de sortir par ses propres moyens. Il est tout de même parvenu à prévenir les secours.

Ces derniers sont intervenus et l'ont transporté à l'hôpital.

Le tabac aussi le 22/09/2025 à 14:07

L'alcool tue de plusieurs manières la preuve 🙂‍↔️

Boire ou travailler il faut choisir le 22/09/2025 à 13:47

Quand tu bois tu sais plus où t’habite après ..🥴🥴

Ex Précisions le 22/09/2025 à 11:40

Ça s'est passé à St-Julien dans..... le beaujolpif ;-)
Le pauvre, c'est une cure de désintoxication qu'il lui faut ainsi qu'un soutien psychiatrique.
Ce breuvage a encore frappé !

Joelle12 le 22/09/2025 à 09:27
Partoutatis a écrit le 22/09/2025 à 08h20

Pauvre obélix !!!

Ben non ! Obelix est tombé dans la potion magique quand il était petit il n'a pas besoin d'aide ou alors Depardieu peut-être bonne journée.

pinard ! le 22/09/2025 à 08:48

Comme dans le film "au nom de la rose" !

Partoutatis le 22/09/2025 à 08:20

Pauvre obélix !!!

