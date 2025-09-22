Près de Lyon : il se blesse en chutant dans une cuve à vin

Les cuves à vin représentent un danger important d'asphyxie à cause des émanations de gaz issus de la macération du vin.

Pour cet habitant de Saint-Julien, l'issue est plus heureuse. Ce samedi soir, il a chuté dans une cuve vide sur une exploitation viticole. Légèrement blessé, il était dans l'incapacité de sortir par ses propres moyens. Il est tout de même parvenu à prévenir les secours.

Ces derniers sont intervenus et l'ont transporté à l'hôpital.