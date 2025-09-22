Le groupe lyonnais La Tête dans les Nuages en quête d’un nouveau propriétaire

L’homme d’affaires lyonnais Michael Aknin, qui avait relancé la marque en 2014, a mandaté la banque d’affaires Scalene Partners pour trouver un investisseur majoritaire d’ici la fin de l’année.
Créée dans les années 1990 par Philippe Gimond et l’ancien pilote de F1 Alain Prost, la franchise avait connu une ascension fulgurante avant une série de redressements judiciaires et une cessation de paiement en 2010. Au plus fort de son expansion, elle comptait une trentaine de salles, en France comme à l’étranger.
Fin 2024, l'homme d'affaires Franco-Israélien avait également racheté les parts de son ex-associé Philippe Sauze, ancien dirigeant d’Electronic Arts France, d'OL Groupe et de LDLC.
Sous l’impulsion de Michaël Aknin, patron de la société MBA, l’enseigne a retrouvé de sa vigueur. Elle exploite aujourd’hui une dizaine de salles à Paris, Lyon, Nice ou encore dans plusieurs centres commerciaux franciliens, avec un Ebitda estimé entre 10 et 12 millions d’euros.
Mais cette trajectoire de croissance est marquée par un passé judiciaire. Pour rappel, en décembre 2019, Michaël Aknin a été condamné à six ans de prison pour escroquerie fiscale dans l'affaire du CO2, une fraude à la TVA de plus de 50 millions d’euros. Malgré cette condamnation, son investissement a permis à La Tête dans les Nuages de redevenir un acteur incontournable du loisir.
Le prochain chapitre dépendra désormais de l’appétit des investisseurs pour une enseigne à la fois rentable et marquée par une histoire mouvementée.
