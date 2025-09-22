Economie

Le groupe lyonnais La Tête dans les Nuages en quête d’un nouveau propriétaire

Le groupe lyonnais La Tête dans les Nuages en quête d’un nouveau propriétaire
DR : La Tête dans les Nuages

L’enseigne de salles d’arcade La Tête dans les Nuages est officiellement à la recherche d’un repreneur.

L’homme d’affaires lyonnais Michael Aknin, qui avait relancé la marque en 2014, a mandaté la banque d’affaires Scalene Partners pour trouver un investisseur majoritaire d’ici la fin de l’année.

Créée dans les années 1990 par Philippe Gimond et l’ancien pilote de F1 Alain Prost, la franchise avait connu une ascension fulgurante avant une série de redressements judiciaires et une cessation de paiement en 2010. Au plus fort de son expansion, elle comptait une trentaine de salles, en France comme à l’étranger.

Fin 2024, l'homme d'affaires Franco-Israélien avait également racheté les parts de son ex-associé Philippe Sauze, ancien dirigeant d’Electronic Arts France, d'OL Groupe et de LDLC.

Sous l’impulsion de Michaël Aknin, patron de la société MBA, l’enseigne a retrouvé de sa vigueur. Elle exploite aujourd’hui une dizaine de salles à Paris, Lyon, Nice ou encore dans plusieurs centres commerciaux franciliens, avec un Ebitda estimé entre 10 et 12 millions d’euros.

Mais cette trajectoire de croissance est marquée par un passé judiciaire. Pour rappel, en décembre 2019, Michaël Aknin a été condamné à six ans de prison pour escroquerie fiscale dans l'affaire du CO2, une fraude à la TVA de plus de 50 millions d’euros. Malgré cette condamnation, son investissement a permis à La Tête dans les Nuages de redevenir un acteur incontournable du loisir.

Le prochain chapitre dépendra désormais de l’appétit des investisseurs pour une enseigne à la fois rentable et marquée par une histoire mouvementée.

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
johnny le 22/09/2025 à 14:33

J'ai jamais mis les pieds es bien ou super cher

Signaler Répondre
avatar
certes le 22/09/2025 à 14:31
Touc a écrit le 22/09/2025 à 12h31

C’est ne rien connaître à l’Histoire et à ce qui fait les grandes nations que de baisser la qualité des services publics.
Passons. Mais, alors, interdisons aux entrepreneurs l’exploitation des niches fiscales et les placements dans les paradis fiscaux et autres holdings qui permettent d’échapper à l’impôt. Je ne suis pas sûr que les 1800 contribuables — qui ne contribuent donc pas — dont on parle y soient gagnants. Et c’est une litote.

mais ces niches fiscales et autres boxons administratifs on bien été inventés par nos députés

Signaler Répondre
avatar
Le ciel le 22/09/2025 à 13:41

Ils ont tous la tête dans les nuages ..

Signaler Répondre
avatar
Touc le 22/09/2025 à 12:31
Watt a écrit le 22/09/2025 à 12h16

Faut rien connaître à l'économie pour souhaiter cette taxe.
La réalité c'est qu'il faut baisser les dépenses et arrêter de rajouter des impôts dans le pays le plus taxé.

C’est ne rien connaître à l’Histoire et à ce qui fait les grandes nations que de baisser la qualité des services publics.
Passons. Mais, alors, interdisons aux entrepreneurs l’exploitation des niches fiscales et les placements dans les paradis fiscaux et autres holdings qui permettent d’échapper à l’impôt. Je ne suis pas sûr que les 1800 contribuables — qui ne contribuent donc pas — dont on parle y soient gagnants. Et c’est une litote.

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 22/09/2025 à 12:26
Ex Précisions a écrit le 22/09/2025 à 11h42

Ces 1ers de cordées toujours dans la délinquance financière, et après ça chouine pour un minimum de prélèvement de seulement 2% en France...
Bande de racailles en col blanc.

La taxe Zucman est une aberration. Cela ne rapporte que quelques milliards et peut mettre en difficulté des entreprises.
Il vaut mieux regarder du coté des exonérations de cotisations sociales et autres suvbentions versées. Il est anormal que des entreprises comme LVMH ou ST microélectronique touchent des millions des finances publiques et d'un autre coté donnent des centaines de millions à leurs actionnaires.
ST microélectronique, 487 millions d'aides spécifiques, 220 millions versés aux actionnaires la même année moins de 100 000 euros d'impôts versés en France.
LVMH 275 millions versés en 2023, 15,2 milliards de bénéfice net.
Ce ne sont que quelques exemples mais on pourrait faire plus de 100 milliards d'économie sans que cela ne touche l'économie.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 22/09/2025 à 12:16
Ex Précisions a écrit le 22/09/2025 à 11h42

Ces 1ers de cordées toujours dans la délinquance financière, et après ça chouine pour un minimum de prélèvement de seulement 2% en France...
Bande de racailles en col blanc.

Faut rien connaître à l'économie pour souhaiter cette taxe.
La réalité c'est qu'il faut baisser les dépenses et arrêter de rajouter des impôts dans le pays le plus taxé.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 22/09/2025 à 11:42

Ces 1ers de cordées toujours dans la délinquance financière, et après ça chouine pour un minimum de prélèvement de seulement 2% en France...
Bande de racailles en col blanc.

Signaler Répondre
avatar
Escroc racaille, dès qu'il s'agit d'escroquer le système on a du "beau" monde. le 22/09/2025 à 11:19

Et là ce n'est pas le petit dealer de quartier tellement décrié.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.