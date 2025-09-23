Economie

L'entreprise Lyonnaise WedressFair rompt avec un fournisseur israélien 

Marie Nguyen - Tribune de Lyon


L’enseigne lyonnaise de "mode éthique et écoresponsable" a décidé de rompre avec Organic Basics, une marque danoise rachetée par un groupe israélien.

Cette décision intervient après le rachat de cette dernière par le groupe israélien Delta Galil, cité par l’ONU dans une base de données recensant les entreprises impliquées dans l’occupation illégale de territoires palestiniens.

"Si les pratiques de production d’Organic Basics restent conformes à notre charte, nous avons récemment découvert que le groupe Delta Galil figure dans la base de données officielle des Nations Unies," a expliqué Marie Nguyen, cofondatrice de WedressFair. "Ces activités, contraires au droit international, sont incompatibles avec nos engagements.Nous avons donc annulé toutes les commandes futures."

WedressFair précise avoir choisi de reverser une partie des bénéfices du stock restant à Tomorrow’s Youth Organization, une association d’aide aux populations palestiniennes. L’entreprise lyonnaise annonce également une évolution de sa charte pour prendre en compte la gouvernance des sociétés partenaires.

Deux poids deux mesures le 23/09/2025 à 19:07

Quand on est soucieuse d'éthique, on l'est jusqu'au bout. Cette dame fait du commerce et fait ce qu'elle veut.

Certains ne sont pas gênés par le fait d'acheter des produits fabriqués dans les territoires occupés, alors fichez lui la paix !!

avatar
martine le 23/09/2025 à 18:15

il nous suffit de boycotter cette entreprise chacun ses combats

avatar
islam le 23/09/2025 à 18:11

bravo madame ont sera très fier de passé faire des achats

avatar
Mouais le 23/09/2025 à 15:39

Je suppose qu’ils boycottent les noix de cajous, les femmes qui décortiquent les nois ont les doigts en sang, mais le bobo ecolo vegé s’en fous, l’antisémitisme paie plus ?

avatar
Le haut ou le bas le 23/09/2025 à 14:16
Corsica33331 a écrit le 23/09/2025 à 09h48

Cette dame devrait savoir que l’onu a finance le hamas!
Ridicule et inculte

Et la mafia corse

avatar
FreeGazàtoutlesétages le 23/09/2025 à 14:11

Va elle vendre aux personnes qui soutiennent le Hamas via "free palestine" (donc les F.Musulman maître à penser des auteurs du massacre du Bataclan) ou va elle écarter cette clientèle ???

avatar
Checkdatas le 23/09/2025 à 14:02
ah bon a écrit le 23/09/2025 à 13h50

lesquelles ! des noms ?

En tout cas pour wedressfair, aucun vêtement distribué n'est fabriqué en Chine à cause de l'exploitation des Ouighours.

avatar
ah bon le 23/09/2025 à 13:50
Checkdatas a écrit le 23/09/2025 à 12h59

C'est exactement ce qu'ils font

lesquelles ! des noms ?

avatar
Checkdatas le 23/09/2025 à 13:02
Footkill a écrit le 23/09/2025 à 12h40

Mieux importer de Tunisie ( belle démocratie)
Chine ( idem) ou autre pays réputé pour sa douceur de vivre!! Navrant!!

Si j'en crois leur charte, toutes les usines dont sont importés les vêtements sont audités par des organismes extérieurs.
Ils ont banni la Chine ainsi que d'autres pays, ils ont l'air assez cohérents.

avatar
Checkdatas le 23/09/2025 à 12:59
Ex Précisions a écrit le 23/09/2025 à 09h43

A ce moment-là il faut que les entreprises rompent avec d'autres pays comme la Chine qui exploite et réduit à l'esclavage des Ouigours...

C'est exactement ce qu'ils font

avatar
Youn le 23/09/2025 à 12:58
ehe a écrit le 23/09/2025 à 12h06

Et elle achète plus des vêtements fabriqués par des enfants au Bangladesh?🤔🤔

Renseignez-vous sur leur business model avant de propager des mensonges.
Ca vous avance à quoi de commenter sans vous renseigner ? C'est peut-être là votre seule manière de vous sentir exister, c'est bien navrant. Bon courage dans la vie.

avatar
Gcivile le 23/09/2025 à 12:49

Et bien boycottons cette entreprise qui soutient le hamas et ses « valeurs ».

avatar
Footkill le 23/09/2025 à 12:40

Mieux importer de Tunisie ( belle démocratie)
Chine ( idem) ou autre pays réputé pour sa douceur de vivre!! Navrant!!

avatar
LeoChater le 23/09/2025 à 12:30

Le marketing toujours le marketing...

Une fait 2 millions d'€uros de chiffre d'affaire, l'autre 2 milliards d'€uros de chiffre d'affaire, devinez laquelle des deux en a strictement rien à faire des 3 commandes annulées d'une friperie Lyonnaise ?

avatar
Socrate69 le 23/09/2025 à 12:15

Choix économique je suppose. Vu la sphère sociologique de cette boite on comprend assez vite qui sont ses clients... les bobos et clients "gauchistes" aiment croire en des sociétés "humanistes" alors qu'ils sont eux même la négation de l'Humanisme.

avatar
ehe le 23/09/2025 à 12:06

Et elle achète plus des vêtements fabriqués par des enfants au Bangladesh?🤔🤔

avatar
Velotaf le 23/09/2025 à 11:42
Adino a écrit le 23/09/2025 à 11h23

Il va falloir que cette boutique modifie sa charte
Eco responsable, éthique et « anti sioniste »

Oui et elle a bien raison!

avatar
Free 69001 le 23/09/2025 à 11:24
Hallenby a écrit le 23/09/2025 à 11h00

La qualité israélienne reste !

Comme le génocide n'est ce pas

avatar
Adino le 23/09/2025 à 11:23

Il va falloir que cette boutique modifie sa charte
Eco responsable, éthique et « anti sioniste »

avatar
RN6 le 23/09/2025 à 11:22

Quand une entreprise commence à faire de la politique, ses jours sont comptées !

avatar
Lyon2026revient le 23/09/2025 à 11:20
Hallenby a écrit le 23/09/2025 à 11h00

La qualité israélienne reste !

Je n' en doute pas, je me suis mal exprimé.Je boycotte toute entreprise ou organisme qui se sert des sources de l ONU.
Savent ils que l UNRWA, organisme onusien, qui l a meme reconnu, en charge des réfugiés palestiniens, a participé activement au pogrom du 7 octobre ?
Ni oubli, ni pardon

avatar
Karl le 23/09/2025 à 11:00

Le fournisseur continuera d'exister, que la boîte lyonnaise en difficulté aura déjà coulé...
Le versement de la partie des bénéfices ne risque pas d'être épais

avatar
Hallenby le 23/09/2025 à 11:00
Lyon2026revient a écrit le 23/09/2025 à 10h12

Merci pour l info, je vais boycotter le magasin....
Ni oubli, ni pardon

La qualité israélienne reste !

avatar
Et le 23/09/2025 à 10:56

Moi je boycotte WedressFair.

avatar
Emanuelle le 23/09/2025 à 10:26

Et moi je rompt avec WedressFair et m'occupe personnellement de la contre publicité..

avatar
Cookie the first le 23/09/2025 à 10:12

Résultats net de l'entreprise... Perte de 457 k€ l'année dernière après une perte de 511 k€ en 2023 !
1 million de cramé en 2 exercices comptable. Tellement éthique qu'elle cherche de la publicité gratuite

avatar
Lyon2026revient le 23/09/2025 à 10:12

Merci pour l info, je vais boycotter le magasin....
Ni oubli, ni pardon

avatar
mais egalement le 23/09/2025 à 10:09

Veut-elle continuer à acheter les produits américains à cause de ce qu’il s’est passé au Vietnam ?

avatar
Corsica33331 le 23/09/2025 à 09:48

Cette dame devrait savoir que l’onu a finance le hamas!
Ridicule et inculte

avatar
Ex Précisions le 23/09/2025 à 09:43

A ce moment-là il faut que les entreprises rompent avec d'autres pays comme la Chine qui exploite et réduit à l'esclavage des Ouigours...

