L'entreprise Lyonnaise WedressFair rompt avec un fournisseur israélien 

Cette décision intervient après le rachat de cette dernière par le groupe israélien Delta Galil, cité par l’ONU dans une base de données recensant les entreprises impliquées dans l’occupation illégale de territoires palestiniens.

"Si les pratiques de production d’Organic Basics restent conformes à notre charte, nous avons récemment découvert que le groupe Delta Galil figure dans la base de données officielle des Nations Unies," a expliqué Marie Nguyen, cofondatrice de WedressFair. "Ces activités, contraires au droit international, sont incompatibles avec nos engagements.Nous avons donc annulé toutes les commandes futures."

WedressFair précise avoir choisi de reverser une partie des bénéfices du stock restant à Tomorrow’s Youth Organization, une association d’aide aux populations palestiniennes. L’entreprise lyonnaise annonce également une évolution de sa charte pour prendre en compte la gouvernance des sociétés partenaires.