L'entreprise Lyonnaise WedressFair rompt avec un fournisseur israélien 

Cette décision intervient après le rachat de cette dernière par le groupe israélien Delta Galil, cité par l’ONU dans une base de données recensant les entreprises impliquées dans l’occupation illégale de territoires palestiniens.
"Si les pratiques de production d’Organic Basics restent conformes à notre charte, nous avons récemment découvert que le groupe Delta Galil figure dans la base de données officielle des Nations Unies," a expliqué Marie Nguyen, cofondatrice de WedressFair. "Ces activités, contraires au droit international, sont incompatibles avec nos engagements.Nous avons donc annulé toutes les commandes futures."
WedressFair précise avoir choisi de reverser une partie des bénéfices du stock restant à Tomorrow’s Youth Organization, une association d’aide aux populations palestiniennes. L’entreprise lyonnaise annonce également une évolution de sa charte pour prendre en compte la gouvernance des sociétés partenaires.
Quand on est soucieuse d'éthique, on l'est jusqu'au bout. Cette dame fait du commerce et fait ce qu'elle veut.Signaler Répondre
Certains ne sont pas gênés par le fait d'acheter des produits fabriqués dans les territoires occupés, alors fichez lui la paix !!
il nous suffit de boycotter cette entreprise chacun ses combatsSignaler Répondre
bravo madame ont sera très fier de passé faire des achatsSignaler Répondre
Je suppose qu’ils boycottent les noix de cajous, les femmes qui décortiquent les nois ont les doigts en sang, mais le bobo ecolo vegé s’en fous, l’antisémitisme paie plus ?Signaler Répondre
Et la mafia corseSignaler Répondre
Va elle vendre aux personnes qui soutiennent le Hamas via "free palestine" (donc les F.Musulman maître à penser des auteurs du massacre du Bataclan) ou va elle écarter cette clientèle ???Signaler Répondre
En tout cas pour wedressfair, aucun vêtement distribué n'est fabriqué en Chine à cause de l'exploitation des Ouighours.Signaler Répondre
lesquelles ! des noms ?Signaler Répondre
Si j'en crois leur charte, toutes les usines dont sont importés les vêtements sont audités par des organismes extérieurs.Signaler Répondre
Ils ont banni la Chine ainsi que d'autres pays, ils ont l'air assez cohérents.
C'est exactement ce qu'ils fontSignaler Répondre
Renseignez-vous sur leur business model avant de propager des mensonges.Signaler Répondre
Ca vous avance à quoi de commenter sans vous renseigner ? C'est peut-être là votre seule manière de vous sentir exister, c'est bien navrant. Bon courage dans la vie.
Et bien boycottons cette entreprise qui soutient le hamas et ses « valeurs ».Signaler Répondre
Mieux importer de Tunisie ( belle démocratie)Signaler Répondre
Chine ( idem) ou autre pays réputé pour sa douceur de vivre!! Navrant!!
Le marketing toujours le marketing...Signaler Répondre
Une fait 2 millions d'€uros de chiffre d'affaire, l'autre 2 milliards d'€uros de chiffre d'affaire, devinez laquelle des deux en a strictement rien à faire des 3 commandes annulées d'une friperie Lyonnaise ?
Choix économique je suppose. Vu la sphère sociologique de cette boite on comprend assez vite qui sont ses clients... les bobos et clients "gauchistes" aiment croire en des sociétés "humanistes" alors qu'ils sont eux même la négation de l'Humanisme.Signaler Répondre
Et elle achète plus des vêtements fabriqués par des enfants au Bangladesh?🤔🤔Signaler Répondre
Oui et elle a bien raison!Signaler Répondre
Comme le génocide n'est ce pasSignaler Répondre
Il va falloir que cette boutique modifie sa charteSignaler Répondre
Eco responsable, éthique et « anti sioniste »
Quand une entreprise commence à faire de la politique, ses jours sont comptées !Signaler Répondre
Je n' en doute pas, je me suis mal exprimé.Je boycotte toute entreprise ou organisme qui se sert des sources de l ONU.Signaler Répondre
Savent ils que l UNRWA, organisme onusien, qui l a meme reconnu, en charge des réfugiés palestiniens, a participé activement au pogrom du 7 octobre ?
Ni oubli, ni pardon
Le fournisseur continuera d'exister, que la boîte lyonnaise en difficulté aura déjà coulé...Signaler Répondre
Le versement de la partie des bénéfices ne risque pas d'être épais
La qualité israélienne reste !Signaler Répondre
Moi je boycotte WedressFair.Signaler Répondre
Et moi je rompt avec WedressFair et m'occupe personnellement de la contre publicité..Signaler Répondre
Résultats net de l'entreprise... Perte de 457 k€ l'année dernière après une perte de 511 k€ en 2023 !Signaler Répondre
1 million de cramé en 2 exercices comptable. Tellement éthique qu'elle cherche de la publicité gratuite
Merci pour l info, je vais boycotter le magasin....Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
Veut-elle continuer à acheter les produits américains à cause de ce qu’il s’est passé au Vietnam ?Signaler Répondre
Cette dame devrait savoir que l’onu a finance le hamas!Signaler Répondre
Ridicule et inculte
A ce moment-là il faut que les entreprises rompent avec d'autres pays comme la Chine qui exploite et réduit à l'esclavage des Ouigours...Signaler Répondre