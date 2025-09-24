La Ville de Lyon signe un accord collectif avec la CGT et la CFDT pour renforcer le dialogue social

Ce mercredi 24 septembre, la municipalité a officialisé la signature d’un accord collectif avec la CGT et la CFDT, autour de la Charte du dialogue social.

Adoptée en mai 2021 dans le cadre du Pacte social en faveur du service public et des agents municipaux, cette charte place la concertation au cœur de l’organisation du travail. Elle vise à associer de manière plus étroite les agents et leurs représentants syndicaux aux décisions, tout en renforçant la reconnaissance de l’engagement syndical.

Après une année de négociations et près de 15 réunions de travail, l’accord prévoit plusieurs avancées concrètes : un dispositif de formation continue dédié au dialogue social, un plan d’action opérationnel pour la prévention des risques professionnels, une communication syndicale renforcée, mais aussi des moyens matériels supplémentaires pour l’exercice du droit syndical. La valorisation des parcours des représentants syndicaux est également intégrée.

Au-delà de cet accord, la Ville de Lyon rappelle avoir interpellé le gouvernement cet été concernant la récente codification du droit syndical dans le Code général de la fonction publique. La municipalité redoute une réduction significative des heures de décharges syndicales, ce qui pourrait, selon elle, fragiliser le dialogue social dans les collectivités. Elle demande que les droits locaux acquis soient maintenus et intégrés au Code, afin d’assurer la continuité et la qualité des échanges entre employeurs publics et représentants du personnel.