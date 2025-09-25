Déjà condamné pour des faits similaires, un père accusé de violences sur ses enfants est relaxé faute de preuves

Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été jugé ce mercredi, puis relaxé par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Il aurait, en décembre dernier, accueilli ses enfants chez lui durant un week-end, puis les aurait rendus avec des traces de coups au visage à son ex-compagne.
Prévenues, les forces de l'ordre avaient recueilli les témoignages du frère et sa soeur, qui confirmaient avoir été victime de gifle et de claque, ainsi que d'insultes.
De plus, le père avait déjà été condamné pour des faits similaires par le passé.
Mais les juges caladois ont estimé ne pas avoir suffisamment de preuves pour le condamner. Le quadragénaire qui niait vigoureusement, évoquant un complot organisé par la mère de ses enfants, a été donc relaxé, alors que 8 mois de prison avaient été requis.
Le prévenu n'est toutefois pas sorti complètement serein du tribunal, puisqu'il a écopé de 2 mois de prison avec sursis pour les 4 grammes de résine de cannabis qui avaient été retrouvés lors de la perquisition chez lui...
Il est plus urgent de mettre Sarkozy en prison sans preuves (même si je ne l'aime pas) , que ce type qui un jour va donner le coup de trop et son enfant en mourra.........Signaler Répondre
Un Sarkosy qu'on condamne sans preuve sur de "soupçon" basé sur un faux. Et j'ai jamais voté Sarkosy voir même c'est quelqu'un que je n'aime pas.Signaler Répondre
par contre on relaxe un homme déjà connu pour violence qui en plus fume du cannabis
La justice française est devenue très "bizarre" tout de même
Sur le bec..
Tu as raison la justice c’est pour les AUTRES mais Jamais pour SOI ! A une époque, les Français travaillaient à 90/100 et n’avaient pas le temps d’écouter les histoires des autres qui ne les interrogeaient pas . Aujourd’hui, les français ils ne travaillent plus ou presque plus et cette société de loisirs, d’oisiveté , de feignants n’a plus rien d’intelligent à faire que d’écouter en boucle les JT avec des lavages de cerveaux 🧠 qui vont avec et qui les retranche dans la haine et le mépris de l’autre .Signaler Répondre
Car le MAL sera Toujours présent jusqu’à la fin des temps . Nous apprenons à nos enfants a vivre dans un monde qui n’existe pas, disait Albert camus .
Pourquoi faire des Enfants quand les parents sont des irresponsables et immatures et que les lois françaises font que les Enfants sont rois à la maison et dirigent leur parents à leur manière.Signaler Répondre
... qu'ils accusaient de violences.Signaler Répondre
Le mec et déjà connu pour ça la op soit disant et a rien normalSignaler Répondre
"puis les aurait rendus avec des traces de coups au visage à son ex-compagne."Signaler Répondre
Pas de photos comme preuve ???
évidemment comme toujours le tribunal de Villefranche.Signaler Répondre
Si si il est ressorti complètement serein même.Signaler Répondre
Justice de guignols.