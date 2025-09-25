Déjà condamné pour des faits similaires, un père accusé de violences sur ses enfants est relaxé faute de preuves

Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été jugé ce mercredi, puis relaxé par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Il aurait, en décembre dernier, accueilli ses enfants chez lui durant un week-end, puis les aurait rendus avec des traces de coups au visage à son ex-compagne.

Prévenues, les forces de l'ordre avaient recueilli les témoignages du frère et sa soeur, qui confirmaient avoir été victime de gifle et de claque, ainsi que d'insultes.

De plus, le père avait déjà été condamné pour des faits similaires par le passé.

Mais les juges caladois ont estimé ne pas avoir suffisamment de preuves pour le condamner. Le quadragénaire qui niait vigoureusement, évoquant un complot organisé par la mère de ses enfants, a été donc relaxé, alors que 8 mois de prison avaient été requis.

Le prévenu n'est toutefois pas sorti complètement serein du tribunal, puisqu'il a écopé de 2 mois de prison avec sursis pour les 4 grammes de résine de cannabis qui avaient été retrouvés lors de la perquisition chez lui...