Judiciaire

Déjà condamné pour des faits similaires, un père accusé de violences sur ses enfants est relaxé faute de preuves

Déjà condamné pour des faits similaires, un père accusé de violences sur ses enfants est relaxé faute de preuves

La parole des enfants n'a pas eu plus de poids que celle de leur père qu'il accusait de violences.

Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été jugé ce mercredi, puis relaxé par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Il aurait, en décembre dernier, accueilli ses enfants chez lui durant un week-end, puis les aurait rendus avec des traces de coups au visage à son ex-compagne.

Prévenues, les forces de l'ordre avaient recueilli les témoignages du frère et sa soeur, qui confirmaient avoir été victime de gifle et de claque, ainsi que d'insultes.

De plus, le père avait déjà été condamné pour des faits similaires par le passé.

Mais les juges caladois ont estimé ne pas avoir suffisamment de preuves pour le condamner. Le quadragénaire qui niait vigoureusement, évoquant un complot organisé par la mère de ses enfants, a été donc relaxé, alors que 8 mois de prison avaient été requis.

Le prévenu n'est toutefois pas sorti complètement serein du tribunal, puisqu'il a écopé de 2 mois de prison avec sursis pour les 4 grammes de résine de cannabis qui avaient été retrouvés lors de la perquisition chez lui...

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
GONAC08 le 25/09/2025 à 19:23

Il est plus urgent de mettre Sarkozy en prison sans preuves (même si je ne l'aime pas) , que ce type qui un jour va donner le coup de trop et son enfant en mourra.........

Signaler Répondre
avatar
Socrate69 le 25/09/2025 à 19:21

Un Sarkosy qu'on condamne sans preuve sur de "soupçon" basé sur un faux. Et j'ai jamais voté Sarkosy voir même c'est quelqu'un que je n'aime pas.
par contre on relaxe un homme déjà connu pour violence qui en plus fume du cannabis

La justice française est devenue très "bizarre" tout de même

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 25/09/2025 à 18:37
Mdr ! a écrit le 25/09/2025 à 18h13

... qu'ils accusaient de violences.
Y'as pas de quoi..

Y'a*
Sur le bec..

Signaler Répondre
avatar
Générations virtuelles. le 25/09/2025 à 18:25
Mdr a écrit le 25/09/2025 à 14h23

Si si il est ressorti complètement serein même.
Justice de guignols.

Tu as raison la justice c’est pour les AUTRES mais Jamais pour SOI ! A une époque, les Français travaillaient à 90/100 et n’avaient pas le temps d’écouter les histoires des autres qui ne les interrogeaient pas . Aujourd’hui, les français ils ne travaillent plus ou presque plus et cette société de loisirs, d’oisiveté , de feignants n’a plus rien d’intelligent à faire que d’écouter en boucle les JT avec des lavages de cerveaux 🧠 qui vont avec et qui les retranche dans la haine et le mépris de l’autre .
Car le MAL sera Toujours présent jusqu’à la fin des temps . Nous apprenons à nos enfants a vivre dans un monde qui n’existe pas, disait Albert camus .

Signaler Répondre
avatar
Vive le célibat et la stérilisation obligatoire ! le 25/09/2025 à 18:18

Pourquoi faire des Enfants quand les parents sont des irresponsables et immatures et que les lois françaises font que les Enfants sont rois à la maison et dirigent leur parents à leur manière.

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 25/09/2025 à 18:13

... qu'ils accusaient de violences.
Y'as pas de quoi..

Signaler Répondre
avatar
johnny le 25/09/2025 à 17:46

Le mec et déjà connu pour ça la op soit disant et a rien normal

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 25/09/2025 à 15:52

"puis les aurait rendus avec des traces de coups au visage à son ex-compagne."

Pas de photos comme preuve ???

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 25/09/2025 à 15:47

évidemment comme toujours le tribunal de Villefranche.

Signaler Répondre
avatar
Crespau le 25/09/2025 à 15:36

Après la condamnation de Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et Laurent Wauquiez sont les premiers à exprimer leur soutien.
https://www.parismatch.com/actu/politique/apres-la-condamnation-de-nicolas-sarkozy-les-reactions-politiques-senchainent-257603

Signaler Répondre
avatar
Mdr le 25/09/2025 à 14:23

Si si il est ressorti complètement serein même.
Justice de guignols.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.