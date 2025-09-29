Lyon : une femme chute du 6e étage, son mari en garde à vue

Ce dimanche en fin d'après-midi, une femme a chuté du 6e étage de son immeuble rue du Lac à Lyon.

La trentenaire n'a pas survécu à la chute malgré l'intervention rapide des secours.

Une enquête a été immédiatement ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame. La piste du suicide n'est pas écartée, elle serait même privilégiée selon les premiers éléments. Mais le mari de la victime, présent au moment des faits, a tout de même été placé en garde à vue pour répondre aux questions de la police.