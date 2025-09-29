OL en direct

L'OL verrouille le contrat d'une de ses nouvelles pépites

Il vient de son premier contrat professionnel et prolonge déjà !

Mathys de Carvalho a prolongé avec l’Olympique lyonnais de deux saisons supplémentaires. A 20 ans, le milieu de terrain, qui est arrivé à l’OL à l’âge de 5 ans et demi, sera lié au club jusqu’en... (Lire la suite sur Lyon Foot)

