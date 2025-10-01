Lyon : l’homme qui avait pris à partie des policiers le 14 juillet condamné

Mise à jour : Selon nos informations, l'individu a écopé de 4 mois de prison.

Article initial : Le soir du 14 juillet, rue de la République à Lyon, des policiers avaient été contraints de se replier face à une foule hostile, sous les coups et menaces d’un individu dont le visage était parfaitement visible sur une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Ce mardi 30 septembre, après plusieurs semaines d’investigations, l’homme a été arrêté à Lyon. La police a confirmé que "L’individu ayant commis des actes d’intimidation a été interpellé hier (mardi 30 septembre, ndlr) et placé en garde à vue. Présenté à la justice aujourd’hui."

Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans, né au Burundi, de nationalité congolaise et en situation régulière. Il a été arrêté à la sortie d’un foyer du 7e arrondissement de Lyon où il réside.

Lors de son audition, le suspect a reconnu les faits, expliquant avoir agi sous l’emprise de l’alcool. Poursuivi pour outrages et actes d’intimidation envers des personnes dépositaires de l’autorité publique, il a été déféré au tribunal judiciaire de Lyon en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

La Préfète adresse ses félicitations aux enquêteurs.



Le message est clair. On ne s’en prend pas impunément aux forces de l’ordre. https://t.co/4AJZs7KaAn — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 1, 2025

La préfète du Rhône a salué cette interpellation en adressant "ses félicitations aux enquêteurs. Le message est clair. On ne s’en prend pas impunément aux forces de l’ordre."