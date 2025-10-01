Faits Divers

Lyon : l’homme qui avait pris à partie des policiers le 14 juillet condamné

La scène avait fait le tour des réseaux sociaux en plein cœur de l’été.

Mise à jour : Selon nos informations, l'individu a écopé de 4 mois de prison.

Article initial : Le soir du 14 juillet, rue de la République à Lyon, des policiers avaient été contraints de se replier face à une foule hostile, sous les coups et menaces d’un individu dont le visage était parfaitement visible sur une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Ce mardi 30 septembre, après plusieurs semaines d’investigations, l’homme a été arrêté à Lyon. La police a confirmé que "L’individu ayant commis des actes d’intimidation a été interpellé hier (mardi 30 septembre, ndlr) et placé en garde à vue. Présenté à la justice aujourd’hui."

Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans, né au Burundi, de nationalité congolaise et en situation régulière. Il a été arrêté à la sortie d’un foyer du 7e arrondissement de Lyon où il réside.

Lors de son audition, le suspect a reconnu les faits, expliquant avoir agi sous l’emprise de l’alcool. Poursuivi pour outrages et actes d’intimidation envers des personnes dépositaires de l’autorité publique, il a été déféré au tribunal judiciaire de Lyon en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

La préfète du Rhône a salué cette interpellation en adressant "ses félicitations aux enquêteurs. Le message est clair. On ne s’en prend pas impunément aux forces de l’ordre."

avatar
Pur riture le 01/10/2025 à 19:12

Expulsion immédiatement et arrêt total des aides. Travaus forcés pour rembourser sa dette

avatar
retour au pays le 01/10/2025 à 18:58

Ces gens se défoulent sur la France naïve et pleutre ! Ils ne se permettraient pas de faire le dixième dans leur pays sans encourir une terrible répression .

avatar
To-To le 01/10/2025 à 18:54
LFI 69 a écrit le 01/10/2025 à 17h14

C'est tout à fait normal, LFI approuve ceci

Il faut donc vous envoyer la facture.
Pour rappel la France a une dette de 3300 milliards d’euros

avatar
raslebol69 le 01/10/2025 à 18:42

Certains nous affirmant que la violence n'est qu'à l'extrême droite, cet énergumène doit être encarté au RN (LOL).

avatar
commentaire savoureux! le 01/10/2025 à 18:08
GAD a écrit le 01/10/2025 à 15h58

Blanchi ... c'est de l'humour noir .

merci

avatar
Rlb le 01/10/2025 à 17:35

Alcoolisé donc disculpé, il ne se rappellera plus rien devant les juges.
Lfi, une marche de soutien pour ce pauvre étranger sans doute traumatisé par la police.
Faudrait il pas aussi désarmer la nationale

avatar
en voiture simone le 01/10/2025 à 17:33

travaux d’intérêt général il devrait faire ainsi que toute les personnes ayant se comportement de sauvage à raz les pâquerettes.

avatar
aimelyon le 01/10/2025 à 17:19

Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans, né au Burundi, de nationalité congolaise et en situation régulière. Il a été arrêté à la sortie d’un foyer du 7e arrondissement de Lyon où il réside ET qui ne prends pas conscience qu'il a d’être en France. Son excuse ne tiens pas, manque de respect auprès de la police.

avatar
jeanjacques le 01/10/2025 à 17:18

j'espere que la justice va lui présenter les excuses au nom de la France pour l'avoir importuné .LOL

avatar
LFI 69 le 01/10/2025 à 17:14
Memphis a écrit le 01/10/2025 à 15h41

Tranquilou...logé nourri blanchi + rsa + aide judiciaire

C'est tout à fait normal, LFI approuve ceci

avatar
Bah le 01/10/2025 à 16:43

Déchirer sa carte de résidence et le renvoyer au Congo agresser les policiers de la bas. Il faut arrêter de chipoter et agir, anormal de ne pas virer les gens qui se comportent ainsi, il jette l’opprobre sur les congolais qui se comportent bien, il fait honte, sa place n’est plus en France.

avatar
Soit l'on sévit, soit ce genre d'agressions se perpétuera le 01/10/2025 à 16:38

Prison ferme, on ne s'attaque pas à des policiers (ni aux représentants d'insitituins diverses qui ont pour mission de servir la population).

Le laxisme pourrit la vie des citoyens, et de toute la société.

avatar
Choc à pic le 01/10/2025 à 16:17

La préfère : "On ne s’en prend pas impunément aux forces de l’ordre."
Visiblement madame ignore les décisions de justice qui contredisent ses propos. Bien évidemment que la plupart des auteurs bénéficient d'une quasi impunité, on pari ?

avatar
GAD le 01/10/2025 à 15:58
Memphis a écrit le 01/10/2025 à 15h41

Tranquilou...logé nourri blanchi + rsa + aide judiciaire

Blanchi ... c'est de l'humour noir .

avatar
Memphis le 01/10/2025 à 15:41

Tranquilou...logé nourri blanchi + rsa + aide judiciaire

avatar
Gloubi le 01/10/2025 à 15:40

on lui retire son titre de séjour et retour au Burundi sur ses deniers perso

avatar
Vendredi le 01/10/2025 à 15:31

Bravo à la police qui fait très bien leur travail. Et toujours des individus étrangers

avatar
Pangloss le 01/10/2025 à 15:27
Cmoi a écrit le 01/10/2025 à 15h05

Toujours le même profil!

Même de face, c’est toujours le même profil

avatar
mamipouzo le 01/10/2025 à 15:16
Cmoi a écrit le 01/10/2025 à 15h05

Toujours le même profil!

Et toujours la même excuse de l'alcoolisation.

avatar
je suppose le 01/10/2025 à 15:13

qu'il est déja dans l'avion ; non ?
bon ca va , je déconne ...

avatar
Cmoi le 01/10/2025 à 15:05

Toujours le même profil!

