Judiciaire

Près de Lyon : il nie les faits mais frappe son ex-compagne sous une caméra de vidéosurveillance

Sa version défendue face aux enquêteurs s'est brutalement effondrée au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.

Un ressortissant libanais a été condamné cette semaine pour avoir agressé brutalement son ex-compagne dans le hall d'accueil du foyer Notre-Dame des Sans-Abris.

Les faits remontent à vendredi, alors que la femme cherchait à récupérer les clés de sa voiture auprès de l'individu qui la menaçait de vendre le véhicule après leur séparation.

Le quadragénaire niait ensuite l'avoir frappée, ainsi qu'une employée du foyer qui tentait de s'interposer. Pourtant, sur les images de vidéosurveillance, on le voyait clairement propulser son ex au sol et la rouer de coups, puis la tirer par les cheveux.

Un an de prison dont 4 mois avec sursis ont été requis. Contrairement à ce que réclamait l'avocate générale, le Libanais échappera à la prison ferme. Il a écopé de 14 mois, dont la moitié avec sursis, et la partie ferme sera aménagée dans le cadre du régime de la semi-liberté. Son ex ne s'étant pas constituée partie civile, elle ne sera pas indemnisée.

Ex Précisions le 02/10/2025 à 15:47
Ben il est ou ? a écrit le 02/10/2025 à 13h09

Ou est passé notre Ex-ambassadeur fidèle de Villefranche sur Saône et ses injonctions au sacré "Beaujolpif"
Encore a table , ou déja a la sieste ?

Non j'étais en train d'hiverner la piscine, je n'avais pas eu le temps et la météo ne s'y prêtait pas, aujourd'hui avec ce beau temps c'était l'idéal.
Et OUI encore les ravages du beaujolpif ;-)

Ben il est ou ? le 02/10/2025 à 13:09

Ou est passé notre Ex-ambassadeur fidèle de Villefranche sur Saône et ses injonctions au sacré "Beaujolpif"
Encore a table , ou déja a la sieste ?

