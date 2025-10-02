Près de Lyon : il nie les faits mais frappe son ex-compagne sous une caméra de vidéosurveillance

Un ressortissant libanais a été condamné cette semaine pour avoir agressé brutalement son ex-compagne dans le hall d'accueil du foyer Notre-Dame des Sans-Abris.

Les faits remontent à vendredi, alors que la femme cherchait à récupérer les clés de sa voiture auprès de l'individu qui la menaçait de vendre le véhicule après leur séparation.

Le quadragénaire niait ensuite l'avoir frappée, ainsi qu'une employée du foyer qui tentait de s'interposer. Pourtant, sur les images de vidéosurveillance, on le voyait clairement propulser son ex au sol et la rouer de coups, puis la tirer par les cheveux.

Un an de prison dont 4 mois avec sursis ont été requis. Contrairement à ce que réclamait l'avocate générale, le Libanais échappera à la prison ferme. Il a écopé de 14 mois, dont la moitié avec sursis, et la partie ferme sera aménagée dans le cadre du régime de la semi-liberté. Son ex ne s'étant pas constituée partie civile, elle ne sera pas indemnisée.