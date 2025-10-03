Près de Lyon : relaxé après avoir mortellement percuté un homme qui changeait sa roue

Alors qu'il changeait sa roue tôt le matin au bord de la D313 à Saint-Vérand, un homme avait été violemment percuté par un automobiliste. La victime était ensuite décédée des suites de ses blessures.

Jugé par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le conducteur originaire de Tarare devait répondre de son acte pour lequel il a largement présenté ses excuses lors de l'audience.

Le trentenaire a raconté la scène aux juges caladois, expliquant avoir réalisé un dépassement, mais ne pas avoir vu le véhicule en panne, et encore moins son propriétaire en train de s'activer pour changer la roue, sans porter son gilet réfléchissant.

Le parquet a requis 3 mois de prison avec sursis et l'annulation du permis de conduire, estimant que le prévenu n'avait pas de visibilité totale pour engager son dépassement dans ce secteur dans le noir complet d'une matinée de janvier.

Le tribunal de Villefranche a préféré relaxer le Tararien, reconnaissant que la victime changeait sa roue dans des conditions dangereuses.