Près de Lyon : un incendie dans la zone commerciale de Villefranche-sur-Saône, une enquête ouverte

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les pompiers ont dû intervenir dans la zone commerciale caladoise, route de Frans.

Le magasin Mistigriff de Villefranche-sur-Saône était la proie des flammes. Selon les premiers éléments, le sinistre s'est déclaré peu après minuit sur la toiture du bâtiment.

Malgré leur intervention rapide et en nombre, les pompiers n'ont pas pu empêcher la destruction d'environ 200m2 de surface.

Ce vendredi matin, le feu était éteint mais le site restait sous surveillance. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer son origine.

avatar
Ex Précisions le 03/10/2025 à 10:29

Le stock de beaujolpif qui a tourné et qui a émis des gaz qui se sont enflammés ?

antoine69 le 03/10/2025 à 09:56

pour ceux qui connaissent : route de frans = béligny

Peraze le 03/10/2025 à 08:21

Et si les JO des Alpes françaises en 2030 n'avaient pas lieu ? Avec l'instabilité politique, une petite musique commence à enfler.
https://www.bfmtv.com/bfm-dici/jo-2030-edgar-grospiron-se-veut-combatif-malgre-quelques-ambiguites_AN-202510020891.html

