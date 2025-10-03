Près de Lyon : un incendie dans la zone commerciale de Villefranche-sur-Saône, une enquête ouverte

Le magasin Mistigriff de Villefranche-sur-Saône était la proie des flammes. Selon les premiers éléments, le sinistre s'est déclaré peu après minuit sur la toiture du bâtiment.

Malgré leur intervention rapide et en nombre, les pompiers n'ont pas pu empêcher la destruction d'environ 200m2 de surface.

Ce vendredi matin, le feu était éteint mais le site restait sous surveillance. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer son origine.