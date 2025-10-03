Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : le suspect retrouvé en Italie

L'arrestation menée ce jeudi en Italie va peut-être permettre de répondre à cette question, et aux autres qui se posent, notamment sur les motivations qui ont poussé un individu à tuer à coup de couteau le 10 septembre dernier ce chrétien irakien en fauteuil roulant, qui proposait du contenu lié à sa foi sur TikTok.

Selon Paris Match, l'homme arrêté dans le sud de l'Italie près de Bari dans les Pouilles est un Algérien de 28 ans. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, puisqu'il était considéré comme le principal suspect dans le meurtre d'Ashur Sarnaya.

Encore détenu par les forces de l'ordre italiennes, il n'a pas été entendu par les enquêteurs de la DCOS de Lyon.

Les proches de la victime estiment que son meurtre est lié à sa foi chrétienne. Une version que le parquet de Lyon n'a encore jamais commentée.