Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : le suspect retrouvé en Italie

Qui a tué Ashur Sarnaya, alors qu'il était en plein live sur les réseaux sociaux au pied de son immeuble dans le quartier Gorge de Loup ?

L'arrestation menée ce jeudi en Italie va peut-être permettre de répondre à cette question, et aux autres qui se posent, notamment sur les motivations qui ont poussé un individu à tuer à coup de couteau le 10 septembre dernier ce chrétien irakien en fauteuil roulant, qui proposait du contenu lié à sa foi sur TikTok.

Selon Paris Match, l'homme arrêté dans le sud de l'Italie près de Bari dans les Pouilles est un Algérien de 28 ans. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, puisqu'il était considéré comme le principal suspect dans le meurtre d'Ashur Sarnaya.

Encore détenu par les forces de l'ordre italiennes, il n'a pas été entendu par les enquêteurs de la DCOS de Lyon.

Les proches de la victime estiment que son meurtre est lié à sa foi chrétienne. Une version que le parquet de Lyon n'a encore jamais commentée.

Kader 69200 le 03/10/2025 à 16:15
citoyennormal a écrit le 03/10/2025 à 14h22

un Algérien de 28 ans, encore !! je me demandes pourquoi ils ont un telle comportement de vie.

« Merci de ne pas faire d’amalgames. Je suis moi-même d’origine algérienne et je ne suis ni un assassin ni un emmerdeur. Ici, on parle d’un cas précis : un homme en situation irrégulière qui se drogue et qui nous cause des problèmes. Il faut bien distinguer les comportements individuels des communautés dans leur ensemble. À mes yeux, il n’a rien à faire en France et j’espère qu’il sera effectivement renvoyé lorsqu’il aura affaire à la justice. »

bizarre ,bizarre le 03/10/2025 à 16:06

Depuis quelques temps on observe un certain réveil ! enfin je dis ça , je dis rien !

Les faux le 03/10/2025 à 15:32

On entend pas les ministres
s indigner de cet egorgrment. Pourquoi ? Ils sont racistes ?

Bizzard le 03/10/2025 à 15:30

Je ne vois pas les cimmentaires de SOS RACISME ! Bizzard.

Papa ou t est le 03/10/2025 à 15:29

Mais ou est la Licra ?

citoyennormal le 03/10/2025 à 14:22

un Algérien de 28 ans, encore !! je me demandes pourquoi ils ont un telle comportement de vie.

bullit le 03/10/2025 à 14:18

Ben voyons pas de marche blanche pour se bon chrétiens repose en paix frère AMEN 🙏

surprise ! le 03/10/2025 à 13:55

Oh ben ça alors ! Un algérien, pour une surprise...

Watt le 03/10/2025 à 13:49

On attend toujours la marche blanche de la LFI avec Melanchon en larme.

Idem le 03/10/2025 à 13:49

L assassin, dera t il puni ?

Connor McLeod le 03/10/2025 à 13:43

Quelle surprise ce scénario...!

Joneux le 03/10/2025 à 13:38

