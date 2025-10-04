Incendies de bâtiments agricoles près de Lyon : le propriétaire en cavale

Dans la nuit de mardi à mercredi, deux bâtiments agricoles situés sur la commune de Lentilly mais dans des secteurs à l'opposé étaient victimes d'incendies.

Selon le parquet de Lyon, qui a fait ouvrir une enquête pour dégradation par incendie, les bâtiments ravagés par les flammes appartenaient au même agriculteur.

Or, ce dernier s'est volatilisé et est activement recherché par les gendarmes rhodaniens.

Pour rajouter aux soupçons qui pèsent déjà sur lui, l'homme cherchait à vendre les bâtiments depuis des années après avoir été victime d'une épidémie de salmonelles, l'ayant obligée à faire abattre ses bêtes. Mais il n'avait jamais trouvé de repreneurs.