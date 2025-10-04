Faits Divers

Incendies de bâtiments agricoles près de Lyon : le propriétaire en cavale

La piste d'un acte volontaire du propriétaire semble se dessiner.

Dans la nuit de mardi à mercredi, deux bâtiments agricoles situés sur la commune de Lentilly mais dans des secteurs à l'opposé étaient victimes d'incendies.

Selon le parquet de Lyon, qui a fait ouvrir une enquête pour dégradation par incendie, les bâtiments ravagés par les flammes appartenaient au même agriculteur.

Or, ce dernier s'est volatilisé et est activement recherché par les gendarmes rhodaniens.

Pour rajouter aux soupçons qui pèsent déjà sur lui, l'homme cherchait à vendre les bâtiments depuis des années après avoir été victime d'une épidémie de salmonelles, l'ayant obligée à faire abattre ses bêtes. Mais il n'avait jamais trouvé de repreneurs.

Titite 59 le 04/10/2025 à 11:35

Quelle tristesse.......
.

Tatin le 04/10/2025 à 11:29
ça prouve a écrit le 04/10/2025 à 10h54

L’abandon des éleveurs agriculteurs acculé a des gestes désespérés.

Pendant que ceux qui nous nourrissent désespèrent, l'état Français continue de verser des millions d'Euros chaque année pour l'aide au développement aux pays étrangers.
Je soutiens nos fiers et valeureux agriculteurs !

ça prouve le 04/10/2025 à 10:54

L’abandon des éleveurs agriculteurs acculé a des gestes désespérés.

Ex Précisions le 04/10/2025 à 10:18

Comme ça il aura vraiment tout perdu, les assurances ne vont pas payer et il aura en plus une grosse amende, pas de taule ou un sursis.

