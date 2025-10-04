Lyon : fusillade devant la Maison pour Tous, un homme blessé par balle

Ce vendredi en fin d'après-midi, une fusillade a éclaté dans le 3e arrondissement de Lyon. A l'angle des rues Vendôme et des Rancy, sur la petite cour de la Maison pour Tous, un homme a été la cible de tirs d'arme à feu peu après 18h.
La victime a été blessée au pied et a été prise en charge par les secours. Le tireur, arrivé à trottinette, est parvenu à s'enfuir. Il est activement recherché.
Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette tentative de meurtre.
Apparemment, la maison…. Pas pour tous…Signaler Répondre
A côté des masques covid il devrais nous vendre des gilets par balles ,sa éviterai au ecolo de venir arrosé les fleurs des cimetière .Signaler Répondre
Sans oublier un bac à compost.Signaler Répondre
Ca va vite les calmer
😁
Une zone autrefois calme devenue le bronxSignaler Répondre
Merci les écolos !
Bagnon il faut une piste cyclable pour apaiser !
pas étonnant il y a un point de deal juste en face des bars...ils cachent leurs dop dans le bosquet!!....que fait la mairie la police ?Signaler Répondre
La Maison pour FousSignaler Répondre
Encore une belle illustration du bilan escrologistes en matière d’insécurité et de bien vivre en ville, bravo !Signaler Répondre
Erreur ,c'est la maison des futurs morts !Signaler Répondre
Vite une marche blanche,avec les drapeaux de la palestineSignaler Répondre
Des années maintenant que Doucet vous dit qu’il a apaisé la ville et que les gens traversent la rue pour le remercier Enfin !Signaler Répondre
Peut être faudra-t-il construire une piste cyclable autour de la maison pour tous je vois qu’il y en a pas …
Mon ancien quartier :(Signaler Répondre
Après tout ça ne m'étonne pas. J'ai déjà vu la brigade ASVP tracer rue Vendôme juste à côté d'une bagnole où un type sniffait qch en pleine journée.
Il était bien garé , c'est l'essentiel, non?
alors Mr Doucet que pensez vous de cette nouvelle fusillade et en attendant la prochaine ??Signaler Répondre
Du coup, c'est vraiment uen maison pour "tous". Comme dirait ronald, venez comme vous êtes, et comme dirait méluch, c'est le bonheur de la créolisation.Signaler Répondre
Soit vous avez les fils qui se touchent, soit vous avez eu un déficit d'oxygène à la naissance.Signaler Répondre
Combien de consommateurs parmi les commentateurs ? oseraient ils le dire ? ils sont à la base du trafic, et de ces conséquencesSignaler Répondre
Mitraillette et Trottinette : devinette : qui a fait ça et qui s 'en fout de tirer en plein jour dans la rue ?Signaler Répondre
L'apaisement est , de plus en plus , en bonne voie . Dormez en paix braves gens ...Signaler Répondre
C'est dans ces quartiers qu'il faudrait faire "une opération de contrôle d’envergure, inédite par son ampleur et ses moyens" . Mais il est plus confortable de la faire à Ampuis .
C’est pas un peu aussi le problème de votre ami retailleau ?Signaler Répondre
Il est viré par le Doudou, il dira que ce n'est pas sa faute.Signaler Répondre
"Le tireur, arrivé à trottinette" Mode doux, pour actes violentsSignaler Répondre
Il faut noter que l'auteur, une chance pour la France, respecte la planète car il est venu en trotinette.Signaler Répondre
Apaisement est le mot qui vient à l'esprit en voyant cet article.
Quel est le prénom de la victime ?Signaler Répondre
La routine en sommeSignaler Répondre
Encore un qui va coûter de l'argent à la France.Signaler Répondre
Il est vrai que tous ces individus ont été exemptés du service militaire .
Vu le nombre de blessés de ce genre , il serait peut être nécessaire que l'État leur propose un stage de tir pour les rendre plus performants.
Momo chichi... il n'y a pas de problème de sécurité à Lyon....Signaler Répondre
"Après une augmentation de 42% en 2024, la hausse des homicides se poursuit dans l’agglomération lyonnaise"Signaler Répondre
Tout va bien dans notre agglomération apaisée.
On a même dépassé Marseille... c'est dire...
ne vous y trompez pasSignaler Répondre
ca fait parti du plan de déstabilisation de la France
les organisateur fournissent la drogue, l'argent et les armes
On ne peut rien y faire.Signaler Répondre
C'est la maison pour tous ou les fusillades pour tous ? ?Signaler Répondre
Lyon ChicagoSignaler Répondre