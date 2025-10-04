Faits Divers

Lyon : fusillade devant la Maison pour Tous, un homme blessé par balle

Lyon : fusillade devant la Maison pour Tous, un homme blessé par balle

C'est un secteur en proie au trafic de drogue.

Ce vendredi en fin d'après-midi, une fusillade a éclaté dans le 3e arrondissement de Lyon. A l'angle des rues Vendôme et des Rancy, sur la petite cour de la Maison pour Tous, un homme a été la cible de tirs d'arme à feu peu après 18h.

La victime a été blessée au pied et a été prise en charge par les secours. Le tireur, arrivé à trottinette, est parvenu à s'enfuir. Il est activement recherché.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette tentative de meurtre.

28 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Jean Valjean le 04/10/2025 à 12:02

Apparemment, la maison…. Pas pour tous…

Signaler Répondre
avatar
Titus le 04/10/2025 à 11:54

A côté des masques covid il devrais nous vendre des gilets par balles ,sa éviterai au ecolo de venir arrosé les fleurs des cimetière .

Signaler Répondre
avatar
Lol.... le 04/10/2025 à 11:46
Joubs a écrit le 04/10/2025 à 11h19

Une zone autrefois calme devenue le bronx
Merci les écolos !
Bagnon il faut une piste cyclable pour apaiser !

Sans oublier un bac à compost.
Ca va vite les calmer
😁

Signaler Répondre
avatar
Joubs le 04/10/2025 à 11:19

Une zone autrefois calme devenue le bronx
Merci les écolos !
Bagnon il faut une piste cyclable pour apaiser !

Signaler Répondre
avatar
zezettedu03 le 04/10/2025 à 11:04

pas étonnant il y a un point de deal juste en face des bars...ils cachent leurs dop dans le bosquet!!....que fait la mairie la police ?

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 04/10/2025 à 10:59

La Maison pour Fous

Signaler Répondre
avatar
Jay le 04/10/2025 à 10:37

Encore une belle illustration du bilan escrologistes en matière d’insécurité et de bien vivre en ville, bravo !

Signaler Répondre
avatar
kool le 04/10/2025 à 10:36
Tous a écrit le 04/10/2025 à 10h22

Du coup, c'est vraiment uen maison pour "tous". Comme dirait ronald, venez comme vous êtes, et comme dirait méluch, c'est le bonheur de la créolisation.

Erreur ,c'est la maison des futurs morts !

Signaler Répondre
avatar
kiki main rouge le 04/10/2025 à 10:35

Vite une marche blanche,avec les drapeaux de la palestine

Signaler Répondre
avatar
Bon le 04/10/2025 à 10:34

Des années maintenant que Doucet vous dit qu’il a apaisé la ville et que les gens traversent la rue pour le remercier Enfin !
Peut être faudra-t-il construire une piste cyclable autour de la maison pour tous je vois qu’il y en a pas …

Signaler Répondre
avatar
Une passante le 04/10/2025 à 10:30

Mon ancien quartier :(
Après tout ça ne m'étonne pas. J'ai déjà vu la brigade ASVP tracer rue Vendôme juste à côté d'une bagnole où un type sniffait qch en pleine journée.
Il était bien garé , c'est l'essentiel, non?

Signaler Répondre
avatar
roco le 04/10/2025 à 10:23

alors Mr Doucet que pensez vous de cette nouvelle fusillade et en attendant la prochaine ??

Signaler Répondre
avatar
Tous le 04/10/2025 à 10:22

Du coup, c'est vraiment uen maison pour "tous". Comme dirait ronald, venez comme vous êtes, et comme dirait méluch, c'est le bonheur de la créolisation.

Signaler Répondre
avatar
Choc à pic le 04/10/2025 à 10:17
LFI 69 a écrit le 04/10/2025 à 10h00

Il faut noter que l'auteur, une chance pour la France, respecte la planète car il est venu en trotinette.
Apaisement est le mot qui vient à l'esprit en voyant cet article.

Soit vous avez les fils qui se touchent, soit vous avez eu un déficit d'oxygène à la naissance.

Signaler Répondre
avatar
Combien ? le 04/10/2025 à 10:17

Combien de consommateurs parmi les commentateurs ? oseraient ils le dire ? ils sont à la base du trafic, et de ces conséquences

Signaler Répondre
avatar
Trotinettodrome le 04/10/2025 à 10:12

Mitraillette et Trottinette : devinette : qui a fait ça et qui s 'en fout de tirer en plein jour dans la rue ?

Signaler Répondre
avatar
GAD le 04/10/2025 à 10:10

L'apaisement est , de plus en plus , en bonne voie . Dormez en paix braves gens ...
C'est dans ces quartiers qu'il faudrait faire "une opération de contrôle d’envergure, inédite par son ampleur et ses moyens" . Mais il est plus confortable de la faire à Ampuis .

Signaler Répondre
avatar
Facile le 04/10/2025 à 10:09
Ex Précisions a écrit le 04/10/2025 à 10h04

Il est viré par le Doudou, il dira que ce n'est pas sa faute.

C’est pas un peu aussi le problème de votre ami retailleau ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 04/10/2025 à 10:04
viandooor a écrit le 04/10/2025 à 09h47

Momo chichi... il n'y a pas de problème de sécurité à Lyon....

Il est viré par le Doudou, il dira que ce n'est pas sa faute.

Signaler Répondre
avatar
Nakba sur Rhône ! le 04/10/2025 à 10:03

"Le tireur, arrivé à trottinette" Mode doux, pour actes violents

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 04/10/2025 à 10:00

Il faut noter que l'auteur, une chance pour la France, respecte la planète car il est venu en trotinette.
Apaisement est le mot qui vient à l'esprit en voyant cet article.

Signaler Répondre
avatar
Regardons les caméras le 04/10/2025 à 09:57

Quel est le prénom de la victime ?

Signaler Répondre
avatar
Chicago sur Rhône le 04/10/2025 à 09:53

La routine en somme

Signaler Répondre
avatar
Amen le 04/10/2025 à 09:50

Encore un qui va coûter de l'argent à la France.
Il est vrai que tous ces individus ont été exemptés du service militaire .
Vu le nombre de blessés de ce genre , il serait peut être nécessaire que l'État leur propose un stage de tir pour les rendre plus performants.

Signaler Répondre
avatar
viandooor le 04/10/2025 à 09:47

Momo chichi... il n'y a pas de problème de sécurité à Lyon....

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 04/10/2025 à 09:46

"Après une augmentation de 42% en 2024, la hausse des homicides se poursuit dans l’agglomération lyonnaise"

Tout va bien dans notre agglomération apaisée.
On a même dépassé Marseille... c'est dire...

Signaler Répondre
avatar
arthur le 04/10/2025 à 09:41

ne vous y trompez pas
ca fait parti du plan de déstabilisation de la France
les organisateur fournissent la drogue, l'argent et les armes

Signaler Répondre
avatar
Watt le 04/10/2025 à 09:39

On ne peut rien y faire.

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 04/10/2025 à 09:23

C'est la maison pour tous ou les fusillades pour tous ? ?

Signaler Répondre
avatar
Stéphane 69 le 04/10/2025 à 09:13

Lyon Chicago

Signaler Répondre

