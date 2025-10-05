Fusillade devant la Maison pour Tous à Lyon : le suspect interpellé, la victime s'est volatilisée

Mise à jour dimanche à 9h25 : Selon nos informations, l'auteur présumé des coups de feu a été interpellé samedi. Autre rebondissement dans l'affaire : la victime, un étranger en situation irrégulière, a disparu avant son opération de la cheville à l'hôpital. L'enquête se poursuit.

Article initial : Ce vendredi en fin d'après-midi, une fusillade a éclaté dans le 3e arrondissement de Lyon. A l'angle des rues Vendôme et des Rancy, sur la petite cour de la Maison pour Tous, un homme a été la cible de tirs d'arme à feu peu après 18h.

La victime a été blessée au pied et a été prise en charge par les secours. Le tireur, arrivé à trottinette, est parvenu à s'enfuir. Il est activement recherché.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette tentative de meurtre.