Faits Divers

Fusillade devant la Maison pour Tous à Lyon : le suspect interpellé, la victime s'est volatilisée

C'est un secteur en proie au trafic de drogue.

Mise à jour dimanche à 9h25 : Selon nos informations, l'auteur présumé des coups de feu a été interpellé samedi. Autre rebondissement dans l'affaire : la victime, un étranger en situation irrégulière, a disparu avant son opération de la cheville à l'hôpital. L'enquête se poursuit.

Article initial : Ce vendredi en fin d'après-midi, une fusillade a éclaté dans le 3e arrondissement de Lyon. A l'angle des rues Vendôme et des Rancy, sur la petite cour de la Maison pour Tous, un homme a été la cible de tirs d'arme à feu peu après 18h.

La victime a été blessée au pied et a été prise en charge par les secours. Le tireur, arrivé à trottinette, est parvenu à s'enfuir. Il est activement recherché.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette tentative de meurtre.

johnny le 05/10/2025 à 12:16

Plus rien étonne vu le bar ou sa été fait et comme d'habitude situation irrégulières

Titus69 le 05/10/2025 à 12:09

On est arrivé à mettre le pays à l'arrêt pour le COVID.

On déclare l'Etat d'urgence et on bloque tous les quartiers pour assainir les étables d'Augias. Les délinquants avec ou sans armes on les parque à l'écart de la population.

Quand on veut vraiment faire son devoir étatique qui est la protection et la sécurité des citoyens il y a une multitudes de décisions qui peuvent être prises. Elles ne sont pas prises cela veut dire qu'on reste dans de la "parlotte" et pas mal de "mensonges".

Joubs le 05/10/2025 à 11:45

Après la Guilliotiere
La rue vendome est gangrenée par la drogue

Francky le 05/10/2025 à 11:39
typio a écrit le 04/10/2025 à 14h09

Encore et encore la complaisance des commerces à proximité immédiate qui laissent les dealers prospérer sur leurs terrasses. A quand leurs fermetures ?!

Commerces couvertures pour blanchiment ?

rn2027 le 05/10/2025 à 11:25
Parponnes a écrit le 05/10/2025 à 10h08

L'apport indéniable de l’immigration non choisie !!

Quand est-ce que les français vont enfin ouvrir les yeux et sortir de leur idéologie ?

Tentons un truc : le 05/10/2025 à 11:19

Grégory, la poudre des armes à feu émet des particules fines dans l'air...

CQFD... le 05/10/2025 à 11:07
Le vivre ensemble a écrit le 04/10/2025 à 13h52

Les mairies d'extrême gauche devraient fournir les gilets pare-balles aux habitants

Victime pas très nette, sans doute.

Philou. le 05/10/2025 à 11:06
Le vivre ensemble a écrit le 04/10/2025 à 13h52

Les mairies d'extrême gauche devraient fournir les gilets pare-balles aux habitants

Ca couterait aussi cher que d'expulser les indésirables.

lol le 05/10/2025 à 10:26
Tuff a écrit le 04/10/2025 à 23h56

Sauf que l'exploitation de la vidéo c'est la mairie vous avez raison,ensuite il me semble bien que c'est la sécurité intérieure qui prend le relais, quand pas de blocage !!!?
Donc c'est un choix au prochaine élection arrêtons le blablabla

Allez en Chine,et vous verrez la différence du nombre de caméras par habitant ,et en tous lieux

Moi de Lyon le 05/10/2025 à 10:19
plus faible densité de caméra de France ! a écrit le 05/10/2025 à 06h46

Les écolos et leurs alliers d'extrême gauche détestent les caméras. Il n'y en a pas assez, et aucune devant ce point de deal.

Afin de savoir où tu es 24h/24, il serait judicieux de placer une caméra dans ton cul.

Parponnes le 05/10/2025 à 10:08

L'apport indéniable de l’immigration non choisie !!

Ex Précisions le 05/10/2025 à 09:45

Je vois déjà la défense, pas de victime donc pas de suspect, à relâcher.

Heureusement que la police nationale fait bien son boulot le 05/10/2025 à 09:37

Parce que s'il fallait compter sur la mairie pour assurer notre sécurité, on serait mal barré.

Au fait, toujours aucune caméras dans certains arrondissements de Lyon ?

plus faible densité de caméra de France ! le 05/10/2025 à 06:46
Fake news !!! a écrit le 04/10/2025 à 17h20

Il y a une caméra bande de mythomanes

Les écolos et leurs alliers d'extrême gauche détestent les caméras. Il n'y en a pas assez, et aucune devant ce point de deal.

A quand des tests de stupéfiants chez nos conseillers municipaux le 05/10/2025 à 06:45
johnny a écrit le 04/10/2025 à 20h35

J'habite même pas a 300 m et c'est pour la drogue tout ça vu les gens autour avec téléphone toutes la journée mdr quand tu passes tu te fais scanner de la tête aux pieds y as aucuns qui bossent là bas

Les résultats auraient de quoi nous surprendre !

Sont ils tous abstinent, permettez moi d'en douter...

Tuff le 04/10/2025 à 23:56
Ou sont les caméras ? a écrit le 04/10/2025 à 15h59

Les caméras de vidéosurveillance, c'est les communes qui doivent les installer, et pas la DGSI ni le FBI !

Mais Doucet préfère regarder ailleurs et minimiser ces fusillades quotidiennes. Pour lui, c'est simple, l'insécurité n'existe pas.

Sauf que l'exploitation de la vidéo c'est la mairie vous avez raison,ensuite il me semble bien que c'est la sécurité intérieure qui prend le relais, quand pas de blocage !!!?
Donc c'est un choix au prochaine élection arrêtons le blablabla

Chris696969 le 04/10/2025 à 22:16

Je vous que cette métropole s'apaise de jour en jour....

johnny le 04/10/2025 à 20:35

J'habite même pas a 300 m et c'est pour la drogue tout ça vu les gens autour avec téléphone toutes la journée mdr quand tu passes tu te fais scanner de la tête aux pieds y as aucuns qui bossent là bas

J6 le 04/10/2025 à 18:15
French connection a écrit le 04/10/2025 à 15h30

Encore un règlement de compte inachevé qu'il va falloir payer pour soigner ce trouduc qui ne devait pas être net. Achevez vous et arrêtez d'agrandir le trou de la sécu !

Exactement c'est la seule mauvaise nouvelle de ce fait divers

Fake news !!! le 04/10/2025 à 17:20
Ou sont les caméras ? a écrit le 04/10/2025 à 15h59

Les caméras de vidéosurveillance, c'est les communes qui doivent les installer, et pas la DGSI ni le FBI !

Mais Doucet préfère regarder ailleurs et minimiser ces fusillades quotidiennes. Pour lui, c'est simple, l'insécurité n'existe pas.

Il y a une caméra bande de mythomanes

mits le 04/10/2025 à 16:26

heureusement avec LFI la police sera désarmée! fastoche! Comptent ils en faire autant avec leurs racailles? moins fastoche!

@con... le 04/10/2025 à 16:01
Conkave a écrit le 04/10/2025 à 14h03

La sécurité c est une prérogative du ministère de l intérieur.

Seul un chargé de mission de la mairie peut répondre une telle énormité.

La sécurité des lyonnais, c'était clairement pas une priorité du maire de Lyon Gregory Doucet.

Mais ça va sérieusement changer dans quelques mois, bien heureusement !

Ou sont les caméras ? le 04/10/2025 à 15:59
Tuff a écrit le 04/10/2025 à 14h34

La SÉCURITÉ nationale dépend du ministère de l'intérieur DGSI etc....,
Donc c'est à vous dans l'isoloir ou vous décidez !
Donc arrêtez avec vos réponses à 2 balles, je ne voulais pas faire un jeu de mot !

Les caméras de vidéosurveillance, c'est les communes qui doivent les installer, et pas la DGSI ni le FBI !

Mais Doucet préfère regarder ailleurs et minimiser ces fusillades quotidiennes. Pour lui, c'est simple, l'insécurité n'existe pas.

French connection le 04/10/2025 à 15:30

Encore un règlement de compte inachevé qu'il va falloir payer pour soigner ce trouduc qui ne devait pas être net. Achevez vous et arrêtez d'agrandir le trou de la sécu !

Footkill le 04/10/2025 à 15:22

Maison pour tous et pralines pour tox!!!!

Mamie48 le 04/10/2025 à 15:01
Zee a écrit le 04/10/2025 à 14h54

2 morts hier à Nice, dont le maire est Estrosi. Il est écologiste Estrosi ?

Non, Estrosi n’est pas écologiste…, simplement girouette et Macron compatible… un opportuniste !!!

Zee le 04/10/2025 à 14:54
Jay a écrit le 04/10/2025 à 10h37

Encore une belle illustration du bilan escrologistes en matière d’insécurité et de bien vivre en ville, bravo !

2 morts hier à Nice, dont le maire est Estrosi. Il est écologiste Estrosi ?

Moon88 le 04/10/2025 à 14:41

La travail des ecolos paye, le tireur a utilisé un transport et une mobilité douce pour plus d'apaisement, pas de pollution pas de bruit le tout avec une energie renouvelable, je dis bravo et merci Greg ca change des fusillades en voitures diesel.

Tuff le 04/10/2025 à 14:34

La SÉCURITÉ nationale dépend du ministère de l'intérieur DGSI etc....,
Donc c'est à vous dans l'isoloir ou vous décidez !
Donc arrêtez avec vos réponses à 2 balles, je ne voulais pas faire un jeu de mot !

Okkkkkk le 04/10/2025 à 14:31
FAKE NEWS !!!! a écrit le 04/10/2025 à 13h45

Même le site pour gauchos et antifas lyon.sous-surveillance.net ne répertorie aucune caméra de vidéoprotection autour de la salle des Rancy !

Vous n'avez pas honte de manipuler l'opinion ? Vous faites mal à ma démocratie.

Dommage qu’on ne puisse pas envoyer d’image. Je suis en dessous de la caméra qui a sûrement tt filmé… Ms bon répandez votre fake news. C’est ce que vs faites de mieux les fach

gauche irresponsable le 04/10/2025 à 14:17
Toujours aucune caméra de surveillance devant ce haut lieu de la criminalité lyonnaise ? a écrit le 04/10/2025 à 12h24

Mais non, c'est vrai que nous sommes dirigés par des irresponsables militants écolo - extrême gauche

Il n’y a pas que l’extrême gauche qui n’installe pas de caméras et protège ces racailles, il y a aussi la gauche en général, ce sont leurs électeurs !

typio le 04/10/2025 à 14:09

Encore et encore la complaisance des commerces à proximité immédiate qui laissent les dealers prospérer sur leurs terrasses. A quand leurs fermetures ?!

Conkave le 04/10/2025 à 14:03
Le vivre ensemble a écrit le 04/10/2025 à 13h52

Les mairies d'extrême gauche devraient fournir les gilets pare-balles aux habitants

La sécurité c est une prérogative du ministère de l intérieur.

Le vivre ensemble le 04/10/2025 à 13:52

Les mairies d'extrême gauche devraient fournir les gilets pare-balles aux habitants

FAKE NEWS !!!! le 04/10/2025 à 13:45
Okkkk a écrit le 04/10/2025 à 12h41

Il y a des caméras la bas…. Renseignez vous avt d’ouvrir votre grande gueule pour dire n’importe quoi.

Même le site pour gauchos et antifas lyon.sous-surveillance.net ne répertorie aucune caméra de vidéoprotection autour de la salle des Rancy !

Vous n'avez pas honte de manipuler l'opinion ? Vous faites mal à ma démocratie.

Il faut un futur maire qui mette la sécurité comme priorité le 04/10/2025 à 13:09

Et l'écologie et le vélo en second s'il veut...

Mais on ne peut plus vivre dans une ville où on priorise le vélo et l'écologie, et où la sécurité est une question qui ne vient qu'ensuite.

Ouais enfin le 04/10/2025 à 13:06
Titus a écrit le 04/10/2025 à 11h54

A côté des masques covid il devrais nous vendre des gilets par balles ,sa éviterai au ecolo de venir arrosé les fleurs des cimetière .

Pour les écolos, les cimetières servent surtout à se faire un bon petit apéro avant tout

Et toujours aucun report en direct aux forces de l'ordre le 04/10/2025 à 13:06
Okkkk a écrit le 04/10/2025 à 12h41

Il y a des caméras la bas…. Renseignez vous avt d’ouvrir votre grande gueule pour dire n’importe quoi.

Les écolos préfèrent leur idéologie à votre sécurité

Okkkk le 04/10/2025 à 12:41
Toujours aucune caméra de surveillance devant ce haut lieu de la criminalité lyonnaise ? a écrit le 04/10/2025 à 12h24

Mais non, c'est vrai que nous sommes dirigés par des irresponsables militants écolo - extrême gauche

Il y a des caméras la bas…. Renseignez vous avt d’ouvrir votre grande gueule pour dire n’importe quoi.

Ilfautreflechiravantdeparler le 04/10/2025 à 12:38
roco a écrit le 04/10/2025 à 10h23

alors Mr Doucet que pensez vous de cette nouvelle fusillade et en attendant la prochaine ??

Mais que fait retailleau ?? Aulas va arriver à endiguer le traffic ? Réfléchissez un peu !!!

C'est moi le 04/10/2025 à 12:28
Jay a écrit le 04/10/2025 à 10h37

Encore une belle illustration du bilan escrologistes en matière d’insécurité et de bien vivre en ville, bravo !

Si vous trouvez un maire en France qui a réussi a réglé les problèmes du narcotrafic, faites nous signe..

Toujours aucune caméra de surveillance devant ce haut lieu de la criminalité lyonnaise ? le 04/10/2025 à 12:24

Mais non, c'est vrai que nous sommes dirigés par des irresponsables militants écolo - extrême gauche

Jean Valjean le 04/10/2025 à 12:02

Apparemment, la maison…. Pas pour tous…

Titus le 04/10/2025 à 11:54

A côté des masques covid il devrais nous vendre des gilets par balles ,sa éviterai au ecolo de venir arrosé les fleurs des cimetière .

Lol.... le 04/10/2025 à 11:46
Joubs a écrit le 04/10/2025 à 11h19

Une zone autrefois calme devenue le bronx
Merci les écolos !
Bagnon il faut une piste cyclable pour apaiser !

Sans oublier un bac à compost.
Ca va vite les calmer
😁

Joubs le 04/10/2025 à 11:19

Une zone autrefois calme devenue le bronx
Merci les écolos !
Bagnon il faut une piste cyclable pour apaiser !

zezettedu03 le 04/10/2025 à 11:04

pas étonnant il y a un point de deal juste en face des bars...ils cachent leurs dop dans le bosquet!!....que fait la mairie la police ?

Memphis le 04/10/2025 à 10:59

La Maison pour Fous

Jay le 04/10/2025 à 10:37

Encore une belle illustration du bilan escrologistes en matière d’insécurité et de bien vivre en ville, bravo !

kool le 04/10/2025 à 10:36
Tous a écrit le 04/10/2025 à 10h22

Du coup, c'est vraiment uen maison pour "tous". Comme dirait ronald, venez comme vous êtes, et comme dirait méluch, c'est le bonheur de la créolisation.

Erreur ,c'est la maison des futurs morts !

