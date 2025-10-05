Fusillade devant la Maison pour Tous à Lyon : le suspect interpellé, la victime s'est volatilisée

Mise à jour dimanche à 9h25 : Selon nos informations, l'auteur présumé des coups de feu a été interpellé samedi. Autre rebondissement dans l'affaire : la victime, un étranger en situation irrégulière, a disparu avant son opération de la cheville à l'hôpital. L'enquête se poursuit.
Article initial : Ce vendredi en fin d'après-midi, une fusillade a éclaté dans le 3e arrondissement de Lyon. A l'angle des rues Vendôme et des Rancy, sur la petite cour de la Maison pour Tous, un homme a été la cible de tirs d'arme à feu peu après 18h.
La victime a été blessée au pied et a été prise en charge par les secours. Le tireur, arrivé à trottinette, est parvenu à s'enfuir. Il est activement recherché.
Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette tentative de meurtre.
Plus rien étonne vu le bar ou sa été fait et comme d'habitude situation irrégulièresSignaler Répondre
On est arrivé à mettre le pays à l'arrêt pour le COVID.Signaler Répondre
On déclare l'Etat d'urgence et on bloque tous les quartiers pour assainir les étables d'Augias. Les délinquants avec ou sans armes on les parque à l'écart de la population.
Quand on veut vraiment faire son devoir étatique qui est la protection et la sécurité des citoyens il y a une multitudes de décisions qui peuvent être prises. Elles ne sont pas prises cela veut dire qu'on reste dans de la "parlotte" et pas mal de "mensonges".
Après la GuilliotiereSignaler Répondre
La rue vendome est gangrenée par la drogue
Commerces couvertures pour blanchiment ?Signaler Répondre
Quand est-ce que les français vont enfin ouvrir les yeux et sortir de leur idéologie ?Signaler Répondre
Grégory, la poudre des armes à feu émet des particules fines dans l'air...Signaler Répondre
Victime pas très nette, sans doute.Signaler Répondre
Ca couterait aussi cher que d'expulser les indésirables.Signaler Répondre
Allez en Chine,et vous verrez la différence du nombre de caméras par habitant ,et en tous lieuxSignaler Répondre
Afin de savoir où tu es 24h/24, il serait judicieux de placer une caméra dans ton cul.Signaler Répondre
L'apport indéniable de l’immigration non choisie !!Signaler Répondre
Je vois déjà la défense, pas de victime donc pas de suspect, à relâcher.Signaler Répondre
Parce que s'il fallait compter sur la mairie pour assurer notre sécurité, on serait mal barré.Signaler Répondre
Au fait, toujours aucune caméras dans certains arrondissements de Lyon ?
Les écolos et leurs alliers d'extrême gauche détestent les caméras. Il n'y en a pas assez, et aucune devant ce point de deal.Signaler Répondre
Les résultats auraient de quoi nous surprendre !Signaler Répondre
Sont ils tous abstinent, permettez moi d'en douter...
Sauf que l'exploitation de la vidéo c'est la mairie vous avez raison,ensuite il me semble bien que c'est la sécurité intérieure qui prend le relais, quand pas de blocage !!!?Signaler Répondre
Donc c'est un choix au prochaine élection arrêtons le blablabla
Je vous que cette métropole s'apaise de jour en jour....Signaler Répondre
J'habite même pas a 300 m et c'est pour la drogue tout ça vu les gens autour avec téléphone toutes la journée mdr quand tu passes tu te fais scanner de la tête aux pieds y as aucuns qui bossent là basSignaler Répondre
Exactement c'est la seule mauvaise nouvelle de ce fait diversSignaler Répondre
Il y a une caméra bande de mythomanesSignaler Répondre
heureusement avec LFI la police sera désarmée! fastoche! Comptent ils en faire autant avec leurs racailles? moins fastoche!Signaler Répondre
Seul un chargé de mission de la mairie peut répondre une telle énormité.Signaler Répondre
La sécurité des lyonnais, c'était clairement pas une priorité du maire de Lyon Gregory Doucet.
Mais ça va sérieusement changer dans quelques mois, bien heureusement !
Les caméras de vidéosurveillance, c'est les communes qui doivent les installer, et pas la DGSI ni le FBI !Signaler Répondre
Mais Doucet préfère regarder ailleurs et minimiser ces fusillades quotidiennes. Pour lui, c'est simple, l'insécurité n'existe pas.
Encore un règlement de compte inachevé qu'il va falloir payer pour soigner ce trouduc qui ne devait pas être net. Achevez vous et arrêtez d'agrandir le trou de la sécu !Signaler Répondre
Maison pour tous et pralines pour tox!!!!Signaler Répondre
Non, Estrosi n’est pas écologiste…, simplement girouette et Macron compatible… un opportuniste !!!Signaler Répondre
2 morts hier à Nice, dont le maire est Estrosi. Il est écologiste Estrosi ?Signaler Répondre
La travail des ecolos paye, le tireur a utilisé un transport et une mobilité douce pour plus d'apaisement, pas de pollution pas de bruit le tout avec une energie renouvelable, je dis bravo et merci Greg ca change des fusillades en voitures diesel.Signaler Répondre
La SÉCURITÉ nationale dépend du ministère de l'intérieur DGSI etc....,Signaler Répondre
Donc c'est à vous dans l'isoloir ou vous décidez !
Donc arrêtez avec vos réponses à 2 balles, je ne voulais pas faire un jeu de mot !
Dommage qu’on ne puisse pas envoyer d’image. Je suis en dessous de la caméra qui a sûrement tt filmé… Ms bon répandez votre fake news. C’est ce que vs faites de mieux les fachSignaler Répondre
Il n’y a pas que l’extrême gauche qui n’installe pas de caméras et protège ces racailles, il y a aussi la gauche en général, ce sont leurs électeurs !Signaler Répondre
Encore et encore la complaisance des commerces à proximité immédiate qui laissent les dealers prospérer sur leurs terrasses. A quand leurs fermetures ?!Signaler Répondre
La sécurité c est une prérogative du ministère de l intérieur.Signaler Répondre
Les mairies d'extrême gauche devraient fournir les gilets pare-balles aux habitantsSignaler Répondre
Même le site pour gauchos et antifas lyon.sous-surveillance.net ne répertorie aucune caméra de vidéoprotection autour de la salle des Rancy !Signaler Répondre
Vous n'avez pas honte de manipuler l'opinion ? Vous faites mal à ma démocratie.
Et l'écologie et le vélo en second s'il veut...Signaler Répondre
Mais on ne peut plus vivre dans une ville où on priorise le vélo et l'écologie, et où la sécurité est une question qui ne vient qu'ensuite.
Pour les écolos, les cimetières servent surtout à se faire un bon petit apéro avant toutSignaler Répondre
Les écolos préfèrent leur idéologie à votre sécuritéSignaler Répondre
Il y a des caméras la bas…. Renseignez vous avt d’ouvrir votre grande gueule pour dire n’importe quoi.Signaler Répondre
Mais que fait retailleau ?? Aulas va arriver à endiguer le traffic ? Réfléchissez un peu !!!Signaler Répondre
Si vous trouvez un maire en France qui a réussi a réglé les problèmes du narcotrafic, faites nous signe..Signaler Répondre
Mais non, c'est vrai que nous sommes dirigés par des irresponsables militants écolo - extrême gaucheSignaler Répondre
Apparemment, la maison…. Pas pour tous…Signaler Répondre
A côté des masques covid il devrais nous vendre des gilets par balles ,sa éviterai au ecolo de venir arrosé les fleurs des cimetière .Signaler Répondre
Sans oublier un bac à compost.Signaler Répondre
Ca va vite les calmer
😁
Une zone autrefois calme devenue le bronxSignaler Répondre
Merci les écolos !
Bagnon il faut une piste cyclable pour apaiser !
pas étonnant il y a un point de deal juste en face des bars...ils cachent leurs dop dans le bosquet!!....que fait la mairie la police ?Signaler Répondre
La Maison pour FousSignaler Répondre
Encore une belle illustration du bilan escrologistes en matière d’insécurité et de bien vivre en ville, bravo !Signaler Répondre
Erreur ,c'est la maison des futurs morts !Signaler Répondre