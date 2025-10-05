Lyon accueillera la conférence internationale BIO-Europe Spring en 2027

Ce rendez-vous majeur des biotechnologies et de l’industrie pharmaceutique est considéré comme la plus grande convention d’affaires du secteur en Europe.

Organisée chaque année dans une métropole européenne différente par EBD Group GmbH, cette conférence rassemble des milliers de chercheurs, d’industriels, d’investisseurs et de décideurs autour de rencontres professionnelles, de tables rondes et d’espaces d’exposition. Depuis sa création en 2007, BIO-Europe Spring n’avait été accueillie qu’une seule fois en France, c'était à Paris en 2015.

La candidature lyonnaise, déposée en 2023 par la Métropole en partenariat avec l’Office de tourisme de Lyon, GL Events et ONLYLYON Invest, a été soutenue par l’ensemble de l’écosystème local des sciences de la vie, incluant notamment la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le pôle Lyonbiopôle.

L’événement offrira une vitrine internationale au territoire, reconnu pour ses expertises dans la recherche médicale, les biotechnologies et la santé numérique.

En tant qu’hôte régional, la Métropole de Lyon sera le chef de file de l’organisation et de la coordination des acteurs institutionnels, publics et privés. L’objectif : valoriser les talents, les innovations et les projets lyonnais, tout en facilitant les mises en relation entre chercheurs, entreprises et investisseurs internationaux.