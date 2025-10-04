Faits Divers

Coup de filet près de Lyon : six individus soupçonnés d'expédier au Moyen-Orient des voitures de luxe volées

Coup de filet près de Lyon : six individus soupçonnés d'expédier au Moyen-Orient des voitures de luxe volées - DR

Ce lundi, un coup de filet a eu lieu dans l'agglomération lyonnaise, avec six interpellations à la clé.

Mercredi et jeudi, quatre personnes ont ensuite été relâchées sous contrôle judiciaire et deux autres écrouées.

Les enquêteurs de la Section de recherches des transports aériens de la gendarmerie les soupçonnent de participer à un réseau de trafic de voitures de luxe volées.

Les véhicules, notamment des Ferrari, étaient volés en Europe. Puis maquillés pour être expédiés au Moyen-Orient par avion via l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

L'enquête avait débuté le 19 août lorsque trois Ferrari avaient été saisies dans un garage de transit près de l'aéroport francilien. Les malfaiteurs changeaient les plaques d’immatriculation et effaçaient les numéros de série des véhicules prêts pour l'expédition.

Le préjudice total serait de 3 millions d'euros selon les premiers éléments.

oh ben là le 04/10/2025 à 15:37

On commence à se réveiller mais il y a longtemps que ça dure !

Républix le 04/10/2025 à 15:28

et oui… c’est fini les 504, les J7 etc

French connection le 04/10/2025 à 15:25

Il n'y a pas mort d'homme mais il y en a marre de voir tous ces pourris de malfrats qui commettent des vols en tout genre pourvu que cela rapporte.

Pfuiiii le 04/10/2025 à 15:07

La routine, en fait... Au moins là, n'y a-t-il pas mort d'homme .

