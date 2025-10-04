Coup de filet près de Lyon : six individus soupçonnés d'expédier au Moyen-Orient des voitures de luxe volées

Mercredi et jeudi, quatre personnes ont ensuite été relâchées sous contrôle judiciaire et deux autres écrouées.

Les enquêteurs de la Section de recherches des transports aériens de la gendarmerie les soupçonnent de participer à un réseau de trafic de voitures de luxe volées.

Les véhicules, notamment des Ferrari, étaient volés en Europe. Puis maquillés pour être expédiés au Moyen-Orient par avion via l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

#CriminalitéOrganisée 🏎️ Démantèlement d’un réseau international de trafic de véhicules de luxe de près de 3 millions d’euros par la @Gendarmerie_GTA avec l'appui du #GIGN.

➡️ Volés en Europe, maquillés en France et exportés au Moyen-Orient

➡️ 6 individus interpellés pic.twitter.com/vbnnDpcJ8O — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) October 4, 2025

L'enquête avait débuté le 19 août lorsque trois Ferrari avaient été saisies dans un garage de transit près de l'aéroport francilien. Les malfaiteurs changeaient les plaques d’immatriculation et effaçaient les numéros de série des véhicules prêts pour l'expédition.

Le préjudice total serait de 3 millions d'euros selon les premiers éléments.