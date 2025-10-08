Faits Divers

Près de Lyon : il frappe les gendarmes et les pompiers qui viennent l'aider et termine sous bracelet électronique

Près de Lyon : il frappe les gendarmes et les pompiers qui viennent l'aider et termine sous bracelet électronique

Les juges caladois n'ont pas souhaité accabler cet individu qui a profondément choqué les secours qui lui venaient en aide cet été.

Le 14 août dernier, un homme de 25 ans sollicitait l'intervention des pompiers à son domicile de Belleville-en-Beaujolais après avoir été agressé par son voisin.

Fortement alcoolisé, il avait insulté puis distribué des coups aux soldats du feu et aux gendarmes qui tentaient de le prendre en charge.

Ce lundi au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le prévenu a joué la carte de l'amnésie provoquée par l'alcool.

Alors qu'il a déjà été condamné l'an passé pour des faits similaires, une peine de 16 mois de prison a été prononcée, dont la moitié avec sursis. La partie ferme s'effectuera sous bracelet électronique plutôt que derrière les barreaux.

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Chris696969 le 08/10/2025 à 09:08

"La partie ferme s'effectuera sous bracelet électronique plutôt que derrière les barreaux."

Autrement dit : RIEN aucune sanction comme d'habitude.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 08/10/2025 à 09:06

et une condamnation de plus avec sursis a Villefranche. Le nombre de sursis par ce tribunal est impressionnant. Au pire c est bracelet. Manifestement les juges caladois doivent avoir une super côte ou alors ???????

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 08/10/2025 à 09:06
LFI 69 a écrit le 08/10/2025 à 08h39

Pas d'OQTF, pas d'étrangers, pas de français d'origine... précisés dans l'article.
Ce n'est pas bon pour les cerveaux malades des sympathisants d'extrême droite, faut leur donner leur dose sinon ils vont déprimer.

Pas besoin de dose, vous êtes là...

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 08/10/2025 à 08:57

Ca va il est libre Max de refaire la même chose. Et si on remplaçait ces juges protecteurs des délinquants par des IA ça pourrait être drôle.

Signaler Répondre
avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 08/10/2025 à 08:45

Villefranche est devenue un coupe gorge pour les bobos qui vivent dans ce no mans land

Signaler Répondre
avatar
:( le 08/10/2025 à 08:45
LFI 69 a écrit le 08/10/2025 à 08h39

Pas d'OQTF, pas d'étrangers, pas de français d'origine... précisés dans l'article.
Ce n'est pas bon pour les cerveaux malades des sympathisants d'extrême droite, faut leur donner leur dose sinon ils vont déprimer.

Dans ta chambre vilain ! Laisse les grands parlez entre eux.

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 08/10/2025 à 08:40

Moi je veux être jugé à Villefranche...
Trop cool ce tribunal.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 08/10/2025 à 08:39

Pas d'OQTF, pas d'étrangers, pas de français d'origine... précisés dans l'article.
Ce n'est pas bon pour les cerveaux malades des sympathisants d'extrême droite, faut leur donner leur dose sinon ils vont déprimer.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.