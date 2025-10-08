Près de Lyon : il frappe les gendarmes et les pompiers qui viennent l'aider et termine sous bracelet électronique

Le 14 août dernier, un homme de 25 ans sollicitait l'intervention des pompiers à son domicile de Belleville-en-Beaujolais après avoir été agressé par son voisin.
Fortement alcoolisé, il avait insulté puis distribué des coups aux soldats du feu et aux gendarmes qui tentaient de le prendre en charge.
Ce lundi au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le prévenu a joué la carte de l'amnésie provoquée par l'alcool.
Alors qu'il a déjà été condamné l'an passé pour des faits similaires, une peine de 16 mois de prison a été prononcée, dont la moitié avec sursis. La partie ferme s'effectuera sous bracelet électronique plutôt que derrière les barreaux.
"La partie ferme s'effectuera sous bracelet électronique plutôt que derrière les barreaux."

Autrement dit : RIEN aucune sanction comme d'habitude.
Autrement dit : RIEN aucune sanction comme d'habitude.
et une condamnation de plus avec sursis a Villefranche. Le nombre de sursis par ce tribunal est impressionnant. Au pire c est bracelet. Manifestement les juges caladois doivent avoir une super côte ou alors ???????
Pas besoin de dose, vous êtes là...
Ca va il est libre Max de refaire la même chose. Et si on remplaçait ces juges protecteurs des délinquants par des IA ça pourrait être drôle.
Villefranche est devenue un coupe gorge pour les bobos qui vivent dans ce no mans land
Dans ta chambre vilain ! Laisse les grands parlez entre eux.
Moi je veux être jugé à Villefranche...
Trop cool ce tribunal.
Pas d'OQTF, pas d'étrangers, pas de français d'origine... précisés dans l'article.
Ce n'est pas bon pour les cerveaux malades des sympathisants d'extrême droite, faut leur donner leur dose sinon ils vont déprimer.