Près de Lyon : il frappe les gendarmes et les pompiers qui viennent l'aider et termine sous bracelet électronique

Le 14 août dernier, un homme de 25 ans sollicitait l'intervention des pompiers à son domicile de Belleville-en-Beaujolais après avoir été agressé par son voisin.

Fortement alcoolisé, il avait insulté puis distribué des coups aux soldats du feu et aux gendarmes qui tentaient de le prendre en charge.

Ce lundi au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le prévenu a joué la carte de l'amnésie provoquée par l'alcool.

Alors qu'il a déjà été condamné l'an passé pour des faits similaires, une peine de 16 mois de prison a été prononcée, dont la moitié avec sursis. La partie ferme s'effectuera sous bracelet électronique plutôt que derrière les barreaux.