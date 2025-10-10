Faits Divers

Une Rhodanienne condamnée pour avoir passé à tabac le compagnon de son amie lors de vacances en Espagne

Le week-end en Espagne entre couples d'amis avait sérieusement mal tourné cet été.

Pour avoir violenté un homme de l'autre côté des Pyrénées, une habitante du Beaujolais a été jugée à Villefranche-sur-Saône il y a quelques jours.

Elle a raconté avoir surpris le compagnon de son amie la saisir par le cou et la violenter dans le cadre d'une dispute. Face à cette scène, elle était sortie de ses gonds, rouant de coups l'homme, se saisissant même d'une porte de placard pour le frapper.

Autant dire que le week-end avait pris fin, et que la victime des coups (5 jours d'ITT) avait déposé plainte à son retour en France.

L'homme a expliqué aux enquêteurs avoir certes haussé le ton avec sa compagne et l'avoir saisie par le bras pour l'emmener à l'écart, mais a réfuté les violences. Une version confirmée par madame.

Face aux juges caladois, la prévenue originaire de Chessy a donc été condamné à une amende de 300 euros avec sursis, et devra indemniser sa victime à hauteur de 1400 euros.

123456 le 10/10/2025 à 19:50

Et l'alccol dans toute cette histoire ?

Pfuiiii le 10/10/2025 à 19:11

Les Bidochon version 2025...

bien sur le 10/10/2025 à 18:38

Encore une belle histoire à la godille !

Ex Précisions le 10/10/2025 à 18:35

Une habitante du.... Beaujolpif !
What else dans ce genre d'histoire ;-)
Vivement que le nouveau arrive le précédent a vite tourné.

Quili le 10/10/2025 à 18:07

Quelle lâche la « victime »…sa copine prend sa défense et elle,ne trouve pas mieux,que de témoigner contre son amie !! J espère une bonne leçon de vie pour la « coupable »!!

