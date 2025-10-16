Interpellation dans un TER à Lyon : un téléphone volé à une étudiante retrouvé

Deux hommes de 23 et 35 ans, en situation irrégulière et déjà connus des services de police, ont été interpellés lundi 13 octobre dans un TER à Lyon (3e) après le vol d’un téléphone à une étudiante au sein de l’Université Catholique.
Ce sont les policiers du service de sécurisation des transports en commun (SISTC) qui sont intervenus. pour mettre fin à une tentative de vol.
Les deux suspects de nationalité algérienne et libyenne, étaient bien en possession d’un téléphone volé un peu plus tôt dans la journée dans le 2e arrondissement de Lyon. L’enquête a rapidement permis d’établir que l’appareil appartenait à une étudiante, victime d’un vol au sein de l’Université Catholique de Lyon (UCLY).
Les images de vidéosurveillance de l’établissement ont confirmé la présence des deux individus sur les lieux du méfait. Déjà connus des services de police et en situation irrégulière sur le territoire, ils ont été placés en garde à vue.
À l’issue de leur audition, les deux hommes ont été déférés ce mercredi devant le parquet de Lyon en vue d’un jugement en comparution immédiate pour vol aggravé.
