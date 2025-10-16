Interpellation dans un TER à Lyon : un téléphone volé à une étudiante retrouvé

Faits Divers

La vidéosurveillance de l’Université a parlé.

Deux hommes de 23 et 35 ans, en situation irrégulière et déjà connus des services de police, ont été interpellés lundi 13 octobre dans un TER à Lyon (3e) après le vol d’un téléphone à une étudiante au sein de l’Université Catholique. 

Ce sont les policiers du service de sécurisation des transports en commun (SISTC) qui sont intervenus. pour mettre fin à une tentative de vol.

Les deux suspects de nationalité algérienne et libyenne, étaient bien en possession d’un téléphone volé un peu plus tôt dans la journée dans le 2e arrondissement de Lyon. L’enquête a rapidement permis d’établir que l’appareil appartenait à une étudiante, victime d’un vol au sein de l’Université Catholique de Lyon (UCLY).

Les images de vidéosurveillance de l’établissement ont confirmé la présence des deux individus sur les lieux du méfait. Déjà connus des services de police et en situation irrégulière sur le territoire, ils ont été placés en garde à vue.

À l’issue de leur audition, les deux hommes ont été déférés ce mercredi devant le parquet de Lyon en vue d’un jugement en comparution immédiate pour vol aggravé.

narolic le 17/10/2025 à 08:35

corvée de bois

Racailles de m... le 17/10/2025 à 07:35

Kévin et Matéo ont encore frappé, pas de doute que le juge va leur dire "c'est pas bien, il ne faut pas recommencer", dure sanction qui les dissuadera de recommencer.

Unkon le 16/10/2025 à 21:40
Un tel a écrit le 16/10/2025 à 12h08

Tout ca pour nous rabâcher l’algerien…vous êtes trop forts…censurez,c’est pas grave,je ne suis pas étonné !!

Explique.
Censuré. Qui ? Quoi ? Comment ?
La vérité te gêne on devrait omettre leur nationalité ? Dans quel but ? Si t'en a un peu, tu réponds le gôcho.

pognon de dingue le 16/10/2025 à 18:06

ils ressortent quand?
cette justice du néant nous coute une blinde!

Un tel le 16/10/2025 à 12:08

Tout ca pour nous rabâcher l’algerien…vous êtes trop forts…censurez,c’est pas grave,je ne suis pas étonné !!

Allo ya qu'elqu'un? le 16/10/2025 à 12:03

Et la Lybie , elle reprends pas ces ressortissants en situation irrégulière?

et encore la le 16/10/2025 à 11:48

on attend quoi pour les expulser !

Memphis le 16/10/2025 à 11:27

JE N’EN PEUX PLUS. DE. CES. MERDES......JEAN-MI TIRES-TOI ! DOUCET A MINÉ LA VILLE

eurpbo le 16/10/2025 à 10:22

et …

Faja69 le 16/10/2025 à 10:11

et jeudi il s recommenceront....

Signaler Répondre
Connor McLeod le 16/10/2025 à 10:04

Situation irrégulière, encore et toujours.
Que la France retrouverait de la tranquillité sans toutes ces chances...

