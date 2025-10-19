"Nous défendons l’idée que la mort ne doit pas devenir un marché comme un autre" : le Service Funéraire de Lyon réagit au livre Les Charognards

L’enquête, signée par les journalistes Matthieu Slisse et Brianne Huguerre-Cousin, dénonce les dérives de certaines entreprises privées du secteur funéraire, pointant un manque d’éthique, des abus tarifaires et des pratiques commerciales agressives.
Face à ce constat alarmant, le SFVL rappelle dans un communiqué son engagement "à garantir un service funéraire digne, accessible et transparent pour toutes les familles endeuillées". Rattaché à la Ville de Lyon, il revendique une mission de service public, inscrite dans un cadre éthique strict, loin des logiques de rentabilité mises en lumière dans l’enquête.
L’établissement municipal, qui gère plusieurs agences et crématoriums dans la métropole, souligne que ses tarifs sont encadrés et contrôlés par la collectivité, et que "la transparence reste une priorité absolue". Son objectif : rassurer les usagers face à la défiance grandissante suscitée par certaines pratiques dénoncées dans l’ouvrage.
Les Charognards, salué pour la rigueur de son enquête, met en évidence la domination croissante de grands groupes privés sur un marché estimé à près de 3 milliards d’euros en France. Les auteurs y rapportent notamment des témoignages de familles confrontées à des devis opaques, à des erreurs de crémation ou à des traitements indignes des défunts.
⚫️Sortie du livre "Les #Charognards"— Laurent BOSETTI (@BosettiLaurent) October 17, 2025
Cette enquête sur le #funéraire nous rappelle les risques de confier un #servicepublic, ici les #pompesfunèbres, à l'appétit des actionnaires.
Dans ces moments là, le service public oui, la recherche de profit non !#ServiceFunéraire #Lyon pic.twitter.com/KILtdZ4oMe
Dans ce contexte, le Service Funéraire de Lyon rappelle son rôle de garant d’un modèle non lucratif et humain, visant à préserver la confiance des citoyens. "Nous défendons l’idée que la mort ne doit pas devenir un marché comme un autre", précise la direction du SFVL, qui milite pour un meilleur encadrement national de la profession.
