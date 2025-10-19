Social

"Nous défendons l’idée que la mort ne doit pas devenir un marché comme un autre" : le Service Funéraire de Lyon réagit au livre Les Charognards

Le Service Funéraire de la Ville de Lyon (SFVL) a tenu à réagir à la parution de Les Charognards. Enquête sur le business de la mort, un livre publié ce vendredi aux éditions du Seuil.

L’enquête, signée par les journalistes Matthieu Slisse et Brianne Huguerre-Cousin, dénonce les dérives de certaines entreprises privées du secteur funéraire, pointant un manque d’éthique, des abus tarifaires et des pratiques commerciales agressives.

Face à ce constat alarmant, le SFVL rappelle dans un communiqué son engagement "à garantir un service funéraire digne, accessible et transparent pour toutes les familles endeuillées". Rattaché à la Ville de Lyon, il revendique une mission de service public, inscrite dans un cadre éthique strict, loin des logiques de rentabilité mises en lumière dans l’enquête.

L’établissement municipal, qui gère plusieurs agences et crématoriums dans la métropole, souligne que ses tarifs sont encadrés et contrôlés par la collectivité, et que "la transparence reste une priorité absolue". Son objectif : rassurer les usagers face à la défiance grandissante suscitée par certaines pratiques dénoncées dans l’ouvrage.

Les Charognards, salué pour la rigueur de son enquête, met en évidence la domination croissante de grands groupes privés sur un marché estimé à près de 3 milliards d’euros en France. Les auteurs y rapportent notamment des témoignages de familles confrontées à des devis opaques, à des erreurs de crémation ou à des traitements indignes des défunts.

Dans ce contexte, le Service Funéraire de Lyon rappelle son rôle de garant d’un modèle non lucratif et humain, visant à préserver la confiance des citoyens. "Nous défendons l’idée que la mort ne doit pas devenir un marché comme un autre", précise la direction du SFVL, qui milite pour un meilleur encadrement national de la profession.

pôle funéraire

avatar
Souvenir de début de mandat le 19/10/2025 à 18:53

Par contre, les tombes de nos aïeux font des podiums très pratiques pour leur garden parties.

avatar
Cartésien le 19/10/2025 à 17:48

Dans le livre Les Charognards l'auteur parle t-il:
- des notaires ?
- sinon voir la sortie de Yael Braun Pivet sur les héritages. On devrait parler aussi des Charognards étatiques. Ne vous inquiétez pas pour les "classes sup" elles auront toujours les astuces fiscales pour échapper à l'impôt sur la mort, cela ne touchera que les classes moyennes qui n'ont pas le service d'expert fiscaux.

avatar
Pfuiiii le 19/10/2025 à 15:21
Avenir communiste a écrit le 19/10/2025 à 14h25

La France sombre de plus ne plus dans le communisme. Quand tout sera géré par les pouvoirs publics, et que toutes les entreprises auront disparues, comment ça va fonctionner?

Un contrôle grandissant de ces mêmes pouvoirs publics, INCAPABLES de gérer quoi qu;e ce soit convenablement, qui plus est...

avatar
Avenir communiste le 19/10/2025 à 14:25

La France sombre de plus ne plus dans le communisme. Quand tout sera géré par les pouvoirs publics, et que toutes les entreprises auront disparues, comment ça va fonctionner?

avatar
Grand gognand le 19/10/2025 à 13:04

La santé, la maladie,la souffrance, la vieillesse, la mort ...sont une source d'enrichissement pour les labos pharmaceutiques, les cliniques privées, les spécialistes ( certains pas tous c'est vrai ! ), les maisde retraites privées, les entreprises funéraires ....

avatar
Ex Précisions le 19/10/2025 à 13:00

Mais non qu'elle idée ;-)
S'ils pouvaient vendre des kalashnikov ils le feraient pour avoir encore plus de clients...

