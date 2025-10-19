Lyon : un policier de la BAC traîné sur plusieurs mètres par le passager d'un scooter

Sauf que les injonctions des policiers n'ont pas fonctionné, et le duo a pris la fuite.

En essayant de stopper le scooter, l'un des fonctionnaires a été attrapé par le passager et traîné sur plusieurs mètres avant de finir "encastré dans du mobilier urbain" comme le narre le syndicat Alliance Police. Le policier souffre de douleurs cervicales et d'une entorse de la cheville.

Les deux adolescents ont ensuite été interpellés et placés en garde à vue. De la drogue a été saisie lors de la fouille.

"A quand un véritable électrochoc d'autorité ? Faut-il attendre un drame pour réagir ?, s'emporte Alliance Police. Rappelons qu'en France, un refus d'obtempérer est commis toutes les 20 minutes. Un fléau qu'il est grand temps d'éradiquer".