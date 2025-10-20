Lyon 3e : fermeture administrative du “Café d’Algérie” pour emploi d’étranger sans autorisation

L’arrêté préfectoral s’appuie sur un contrôle CODAF effectué le 16 septembre 2025 "par les services de police de la Division Centre de Lyon" au sein de l’établissement.

La préfecture précise que ce contrôle a en effet révélé "l'emploi de deux personnes en situation de travail dont un employé nommé Hamza N. […] embauché en CDI […] sans être autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire national."

Après vérification, le salarié de nationalité algérienne susmentionné "était en situation irrégulière depuis le 1er mars 2023 ; qu'au surplus il lui a été notifié la décision définitive de rejet de sa demande de droit d'asile alors qu'il était entré en France illégalement le 10 décembre 2021."

La préfète souligne également la responsabilité de la gérante, qui "a employé un ressortissant étranger non autorisé à accéder au marché du travail sans justifier de démarches auprès des services préfectoraux afin de vérifier si des étrangers sont titulaires d'une autorisation de travail ». Elle rappelle que "l'employeur qui souhaite embaucher un salarié étranger non européen en France doit préalablement obtenir une autorisation de travail." Ces éléments "caractérisent l'élément intentionnel aux infractions constatées de travail illégal."

L’arrêté mentionne que "les faits rapportés constituent l'infraction d'emploi de travailleur étranger démuni de titre de travail prévue par l'article L.8251-1 du code du travail." Eu égard à "la nature, le nombre, la durée des infractions constatées […] ainsi que la situation économique, sociale et financière de la société", la préfecture estime "qu'il est nécessaire […] de prendre une mesure de fermeture administrative."

La préfecture du Rhône a ainsi prononcé la fermeture de l'enseigne “Café d'Algérie” pour quinze jours.

Les services de l'État rappellent qu’en cas de non-respect de la fermeture, l’exploitante s’exposerait à une peine de deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.