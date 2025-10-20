Judiciaire

Lyon 3e : fermeture administrative du “Café d’Algérie” pour emploi d’étranger sans autorisation

La préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement "Café d’Algérie" situé aux 85 cours de la Liberté, dans le quartier de la Guillotière à (Lyon 3e). Cette décision fait suite à la constatation de "travail dissimulé par l'emploi d'un étranger sans autorisation de travail."

L’arrêté préfectoral s’appuie sur un contrôle CODAF effectué le 16 septembre 2025 "par les services de police de la Division Centre de Lyon" au sein de l’établissement.

La préfecture précise que ce contrôle a en effet révélé "l'emploi de deux personnes en situation de travail dont un employé nommé Hamza N. […] embauché en CDI […] sans être autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire national."

Après vérification, le salarié de nationalité algérienne susmentionné "était en situation irrégulière depuis le 1er mars 2023 ; qu'au surplus il lui a été notifié la décision définitive de rejet de sa demande de droit d'asile alors qu'il était entré en France illégalement le 10 décembre 2021."

La préfète souligne également la responsabilité de la gérante, qui "a employé un ressortissant étranger non autorisé à accéder au marché du travail sans justifier de démarches auprès des services préfectoraux afin de vérifier si des étrangers sont titulaires d'une autorisation de travail ». Elle rappelle que "l'employeur qui souhaite embaucher un salarié étranger non européen en France doit préalablement obtenir une autorisation de travail." Ces éléments "caractérisent l'élément intentionnel aux infractions constatées de travail illégal."

L’arrêté mentionne que "les faits rapportés constituent l'infraction d'emploi de travailleur étranger démuni de titre de travail prévue par l'article L.8251-1 du code du travail." Eu égard à "la nature, le nombre, la durée des infractions constatées […] ainsi que la situation économique, sociale et financière de la société", la préfecture estime "qu'il est nécessaire […] de prendre une mesure de fermeture administrative."

La préfecture du Rhône a ainsi prononcé la fermeture de l'enseigne “Café d'Algérie” pour quinze jours. 

Les services de l'État rappellent qu’en cas de non-respect de la fermeture, l’exploitante s’exposerait à une peine de deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

avatar
123SOLEILS le 20/10/2025 à 21:12
Tout le monde sait a écrit le 20/10/2025 à 18h11

95 % (et encore je suis gentil) des commerces de la Guillotière sont dans le blanchiment d'argent et les embauches illégales. Mais chut, pas d'amalgame....

C'est comme vous avec la déclaration des impôts Mais chut, pas d'amalgame....

avatar
Jojo de la Duchère le 20/10/2025 à 21:08
Tout le monde sait a écrit le 20/10/2025 à 18h11

95 % (et encore je suis gentil) des commerces de la Guillotière sont dans le blanchiment d'argent et les embauches illégales. Mais chut, pas d'amalgame....

Tout le monde sait quoi ?????

avatar
Oulaa le 20/10/2025 à 20:49
LFI 69 a écrit le 20/10/2025 à 20h28

Cela devient grotesque que ces contrôles ultra ciblés sur ces établissements ?
Combien de sans papiers dans toutes les cuisines de restaurant bien traditionnel à la plonge ou même commis ?

Vous devriez plutôt vous offusquer et vous lever contre le patronat qui s'enrichit en exploitant ces sans papiers peu importe leur origine.
Et vous devriez crier au scandale contre les conditions d'emploi et surtout pour ne pas participer au système social Français. Ça en fait des charges non payées ... que Nicolas lui paye...

avatar
KAKOU69 le 20/10/2025 à 20:30

il me tarde de savoir le plan Sécurité que va proposer Aulas

avatar
LFI 69 le 20/10/2025 à 20:28

Cela devient grotesque que ces contrôles ultra ciblés sur ces établissements ?
Combien de sans papiers dans toutes les cuisines de restaurant bien traditionnel à la plonge ou même commis ?

avatar
Ex Précisions le 20/10/2025 à 20:27
Parponnes a écrit le 20/10/2025 à 20h19

pourquoi 15 jours seulement et pas fermeture définitive ?

Pour éviter une révolution à la Guill, ils ont la trouille d'être ferme.

avatar
Parponnes le 20/10/2025 à 20:19

pourquoi 15 jours seulement et pas fermeture définitive ?

avatar
Kader le 20/10/2025 à 19:55

Pas d'amendes, pas de contrôle URSSAF, fiscal de la gérante ? Et pas d'oqtf pour le faux demandeur d'asile ?

avatar
Ex Précisions le 20/10/2025 à 19:05

Ils devraient contrôler tous les pseudos restaurants qui font de la cuisine extra européenne ils en trouveraient plein des clandestins.
J'ai vu plusieurs fois dans ces bouibouis des types sortir en courant par l'arrière ou s'asseoir comme un client dès qu'un cravaté (pas normal chez eux) ou la police rentre.

avatar
AntiLFI le 20/10/2025 à 18:57

Je n'entends pas LFI hurler contre le patronat qui s'enrichit sur le dos des travailleurs clandestins.
Pourtant, ça en fait des charges sociales non payées depuis 2023...
J'adooore !

avatar
En face du Forum de réfugiés le 20/10/2025 à 18:52

Ouvert que la nuit et pas toutes les nuits, rares clients, matériel rutilant, personnel taiseux, vivotant depuis des années ? Comment parler de rentabilité : la définition est-elle la même de l’autre côté de la Méditerranée ?

avatar
Memphis le 20/10/2025 à 18:37

ETONNANT. NON ?

avatar
décidemment le 20/10/2025 à 18:32

Tout est dit dans le titre ! c'est très clair !

avatar
ils sont chez eux le 20/10/2025 à 18:19

au café d’Algérie t'es servi par des algériens, je vois pas le problème! pour une fois qu'un restaurant ne ment pas sur sa marchandise, il se fait fermer! Et puis guillotière est ce que c'est vraiment la France ?!

avatar
Tout le monde sait le 20/10/2025 à 18:11

95 % (et encore je suis gentil) des commerces de la Guillotière sont dans le blanchiment d'argent et les embauches illégales. Mais chut, pas d'amalgame....

avatar
Bribri le 20/10/2025 à 17:59

C'est hallucinant ce pays ! On entre comme dans un moulin, on n'en sort quasiment jamais ....pas belle la vie ???

