Près de Lyon : elle fonce volontairement dans le Rhône avec sa voiture, une femme retrouvée noyée

Les faits se sont déroulés vers 11h. Le véhicule a pris la rampe de mise à l'eau du chemin de la Traille et a ensuite disparu dans le fleuve.

Prévenus, les secours se sont rendus sur place pour tenter de localiser la voiture. Mais il a fallu plusieurs heures, ainsi que le concours des brigades nautiques et fluviales des gendarmeries de Villefranche-sur-Saône et Valence pour enfin la retrouver.

A l'intérieur de l'habitacle, le corps d'une femme âgée d'une cinquantaine d'années. Cette habitante des Roches-de-Condrieu se serait suicidée selon les premiers éléments de l'enquête ouverte.