"Je vais vous casser la gueule" : un octogénaire menace le maire de son village près de Lyon

Sauf que le bâtiment était fermé au public à l'heure à laquelle il s'était présenté. Ce qui l'a fait entrer dans une rage folle. Depuis sa fenêtre, le maire Philippe Soler avait été copieusement invectivé : "Je vais vous casser la gueule. Quand vous ne serez plus maire, je m'occuperais de vous", a déclaré l'homme de 83 ans dans des propos rapportés par les juges caladois qui l'ont jugé ce mercredi.

Au tribunal de Villefranche-sur-Saône, le prévenu ne s'était pas déplacé pour donner sa version des faits. Il a laissé son avocat expliquer que les menaces n'étaient pas physiques mais procédurales.

Le maire de Marcy a lui expliqué que le suspect causait des problèmes auprès de la municipalité depuis des décennies.

Les juges lui ont infligé une peine de 2 mois de prison avec sursis et 200 euros d'amende.