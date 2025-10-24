Judiciaire

"Je vais vous casser la gueule" : un octogénaire menace le maire de son village près de Lyon

"Je vais vous casser la gueule" : un octogénaire menace le maire de son village près de Lyon

Il y a un peu plus d'un an, le 26 septembre 2024, un octogénaire s'était rendu à la mairie de Marcy dans le Beaujolais.

Sauf que le bâtiment était fermé au public à l'heure à laquelle il s'était présenté. Ce qui l'a fait entrer dans une rage folle. Depuis sa fenêtre, le maire Philippe Soler avait été copieusement invectivé : "Je vais vous casser la gueule. Quand vous ne serez plus maire, je m'occuperais de vous", a déclaré l'homme de 83 ans dans des propos rapportés par les juges caladois qui l'ont jugé ce mercredi.

Au tribunal de Villefranche-sur-Saône, le prévenu ne s'était pas déplacé pour donner sa version des faits. Il a laissé son avocat expliquer que les menaces n'étaient pas physiques mais procédurales.

Le maire de Marcy a lui expliqué que le suspect causait des problèmes auprès de la municipalité depuis des décennies.

Les juges lui ont infligé une peine de 2 mois de prison avec sursis et 200 euros d'amende.

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Pro c'est dur le 24/10/2025 à 14:30

"Il a laissé son avocat expliquer que les menaces n'étaient pas physiques mais procédurales".
Comment casse-t-on la gueule de manière procédurale ?

Signaler Répondre
avatar
no pasaran le 24/10/2025 à 13:26

les élus locaux comme les juges ne sont non plus blanc comme neige...

Signaler Répondre
avatar
Oubli le 24/10/2025 à 13:15
Ex Précisions a écrit le 24/10/2025 à 10h44

Il y a depuis longtemps 2 types de racailles, les jeunes et les vieux, aussi insupportables les uns que les autres ;-)

Tu as oublié les blaireaux qui postent compulsivement, ils polluent l'espace public des forums et des commentaires.

Signaler Répondre
avatar
Lisa_ le 24/10/2025 à 13:15

Sûrement un commentateur de LM

Signaler Répondre
avatar
idée le 24/10/2025 à 12:03

En plus un travail d'intérêt général fait à nettoyer les rues et poubelles de la commune aurait été pédagogique pour ce personnage.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/10/2025 à 10:44

Il y a depuis longtemps 2 types de racailles, les jeunes et les vieux, aussi insupportables les uns que les autres ;-)

Signaler Répondre
avatar
kool le 24/10/2025 à 10:40
Bellota a écrit le 24/10/2025 à 09h56

C’est vrai que la jeunesse est magnifique

Surtout celle d'aujourd'hui ,faite de racaillles

Signaler Répondre
avatar
Il faut lui retirer sa pension le 24/10/2025 à 10:22

83 balais, il ne se présente pas au tribunal

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 24/10/2025 à 09:56
La fameuse sagesse des vieux a écrit le 24/10/2025 à 09h22

Il ne fait pas bon de vieillir

C’est vrai que la jeunesse est magnifique

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 24/10/2025 à 09:47

et un sursis de plus a Villefranche, un .Belle image pour le respect des élus. Peu importe l age de l abruti.

Signaler Répondre
avatar
La fameuse sagesse des vieux le 24/10/2025 à 09:22

Il ne fait pas bon de vieillir

Signaler Répondre
avatar
Si il etait encore necessaire de le preciser le 24/10/2025 à 09:22

Comme quoi , si il était encore nécessaire de le préciser, les juges n en ont vraiment rien a faire des représentants des communes
ou de l état (à part eux biens sur).

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.