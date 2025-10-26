Judiciaire

Lyon : le restaurant L’Entrecôte condamné pour usage abusif du label  "fait maison"

Lyon : le restaurant L’Entrecôte condamné pour usage abusif du label  "fait maison"
Lyon : le restaurant L’Entrecôte condamné pour usage abusif du label  "fait maison" - LyonMag

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le restaurant L’Entrecôte, situé rue de la République pour pratiques commerciales trompeuses. En cause : la mention "fait maison" apposée sur des plats ne répondant pas aux critères légaux.

Le parquet de Lyon a confirmé ce vendredi 24 octobre que le verdict tombé le 19 septembre dernier est désormais définitif, rapporte PressPepper. L’affaire remonte à un contrôle effectué en août 2022 par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Les agents avaient alors relevé l’usage de produits industriels ou surgelés dans les cuisines du célèbre établissement. 

Crème chantilly à base de préparation sucrée, crème anglaise industrielle, fruits au sirop, pain surgelé ou encore glaces issues du commerce : autant d’éléments incompatibles avec la mention "fait maison" selon la réglementation. Des fiches de recettes et des factures ont permis de confirmer ces constats.

Pourtant, le restaurant lyonnais détient depuis 2017 le titre de Maître Restaurateur, censé garantir une cuisine élaborée sur place à partir de produits bruts. À la barre, la gérante Corinne Gineste de Saurs s’est défendue en expliquant que ces pratiques étaient anciennes et uniformes dans tous les établissements du groupe. "On utilisait déjà la crème anglaise, les fonds de tarte, etc. Jamais le bureau d'études n'a dit que cela posait un problème", a-t-elle soutenu devant le tribunal.

Des modifications après le contrôle

Depuis le passage de la DDPP, la direction affirme avoir corrigé le tir : la carte et le site internet ont été modifiés, et certaines préparations désormais réalisées sur place. Par exemple, la mention d’une "salade cueillie chaque matin" a également disparu, remplacée par une "salade fraîche livrée chaque jour."

Mais pour le parquet, ces ajustements ne suffisent pas à effacer les fautes passées. Le procureur avait rappelé à l’audience que "le restaurant joue sur l’ambiguïté", soulignant que la répétition de ces pratiques constituait bien une tromperie pour le consommateur. Ce dernier avait ainsi requis 15 000 € d'amende. 

Le tribunal a finalement condamné le restaurant à 5 000 euros d’amende ferme et 10.000 euros avec sursis, estimant que la sanction devait dissuader toute récidive.

23 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
FrClaude2 le 26/10/2025 à 14:58
Miallou a écrit le 26/10/2025 à 11h51

L’entrecôte c’est une institution à lyon
ce restaurant est une banque dans le sens où il y’a beaucoup de monde et tant mieux Mais ! impossible de dire fait maison dans un établissement comme celui la, ce label augment automatiquement le prix ..

C'est le principe même "d'institution" qui pose problème, et qui n'autorise pas les passe droits, bien au contraire, elle devrait être exemplaire.
Beaucoup de jeunes restaurateurs et restauratrices se lancent modestement, avec des produits frais et locaux, une carte simple mais réellement "fait maison", ils sont à privilégier.
Une fois encore, c'est le consommateur qui décide (éclairé par la DDPP) : la concurrence doit se faire justement sur le rapport qualité/prix, et les mauvais restaurateurs doivent arrêter de chercher des boucs émissaires à la baisse de fréquentation de leurs établissements.
En Dauphiné il existe l'expression que j'adore "on n'est pas des quand même" (on n'est pas des débiles), à dire avec un fort accent.

Signaler Répondre
avatar
Sérieux le 26/10/2025 à 14:47
Amen a écrit le 26/10/2025 à 11h01

Je ne cautionne pas cette tromperie , mais si on compare cet établissement aux "bouigbouigs " où il y a des rats , des souris , des blattes , de la viande avariée , des produits périmés , aucune traçabilité et aucune facture et qu'ils n'ont aucune sanction, ça pose question .
Si un "bouigbouig " à la même amende , vous êtes certain qu'elle ne sera pas honorée , contrairement à ce restaurant qui est solvable et bien français !

À quel moment on écrit boui-boui comme ça ? Faites un effort, c’est un minimum pour donner une impression de sérieux à votre baratin

Signaler Répondre
avatar
Autant allé a Mc Do le 26/10/2025 à 14:45

Honteux de tromper ainsi sa clientèle et 5000 euros ce n’est pas dissuasif !

Signaler Répondre
avatar
resto français le 26/10/2025 à 14:32

laissez les resto français tranquilles ! qui a inventé les appellations « fait maison «  ?? l essentiel est que ce soit propre …

Signaler Répondre
avatar
????????????????????? le 26/10/2025 à 14:07
ou là là a écrit le 26/10/2025 à 11h43

Vous les enfoncé encore plus ! là ils ont la dose !

Allez donc chez mac do,kfc,burger king et tous les autres prônant la malbouffe made in France

Signaler Répondre
avatar
FrClaude2 le 26/10/2025 à 14:05

On est bien loin des mères lyonnaises et certains successeurs, qui faisaient leur marché avec les produits du terroir.
Depuis qu'on a inventé le concept de grossistes alimentaires, n'importe qui peut ouvrir un restaurant, même pas besoin de savoir monter une vinaigrette.
Mais tant qu'il y a des clients pour payer le prix fort pour une coupe de crème brûlée industrielle ..

Signaler Répondre
avatar
kool le 26/10/2025 à 14:05

Et il reste encore combien avec leur soi disant fait maison dans les restos ?

Signaler Répondre
avatar
dissuasif mon q le 26/10/2025 à 13:33

5000 € ? c'est très rentable d'escroquer le consommateur

Signaler Répondre
avatar
En même temps le 26/10/2025 à 12:48
restaurent des pauvres a écrit le 26/10/2025 à 11h47

chaque fois je passe à côté et je vois le nombre de personnes masser en attendant l ouverture je me dis la France va mal pays de tiers monde

Tu passes rue de la ré à part McDo burger king ou KFC le choix est vite fait

Signaler Répondre
avatar
envoiture simone le 26/10/2025 à 12:44

Honte à eux. !! dommage pour un établissement qui existe depuis longtemps dans le quartier, c'est même plutôt triste, nous irons ailleurs avec nos amis à présent.

Signaler Répondre
avatar
oui enfin le 26/10/2025 à 12:38
la loi est la même pour tous a écrit le 26/10/2025 à 11h17

Et les kebabs sont régulièrement fermés aussi pour des motifs sanitaires

Pas pour les mèmes motifs hein ?

Signaler Répondre
avatar
Vaï le 26/10/2025 à 12:34

Et après ça va se plaindre de ZTL, on plus de clients , ouinouin

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 26/10/2025 à 12:19

Certains patrons de restos aiment passer Noël à St Barth...
En trompant les clients en faisant payer une fortune des plats préparés et surgelés, achetés dans un discount, et alors ;-)

Signaler Répondre
avatar
steph 53 le 26/10/2025 à 11:57

Merci à la DDPP de protéger les consommateurs !
J'aime bien ce resto d'ailleurs mais plus pour le faux-filet pommes allumettes. Je ne prends pas de dessert dans ce type de resto, bien trop cher pour ce qui est servi.

Signaler Répondre
avatar
Miallou le 26/10/2025 à 11:51

L’entrecôte c’est une institution à lyon
ce restaurant est une banque dans le sens où il y’a beaucoup de monde et tant mieux Mais ! impossible de dire fait maison dans un établissement comme celui la, ce label augment automatiquement le prix ..

Signaler Répondre
avatar
Parponnes le 26/10/2025 à 11:50

amende pas assez sévère pour des années de fraude

Signaler Répondre
avatar
Lamadie le 26/10/2025 à 11:49
Amen a écrit le 26/10/2025 à 11h01

Je ne cautionne pas cette tromperie , mais si on compare cet établissement aux "bouigbouigs " où il y a des rats , des souris , des blattes , de la viande avariée , des produits périmés , aucune traçabilité et aucune facture et qu'ils n'ont aucune sanction, ça pose question .
Si un "bouigbouig " à la même amende , vous êtes certain qu'elle ne sera pas honorée , contrairement à ce restaurant qui est solvable et bien français !

T’as une vraie maladie !!! Essaye de te faire aider! Tu dois avoir une vie absolument degueu,pour avoir une haine de l’autre aussi élevée!!

Signaler Répondre
avatar
restaurent des pauvres le 26/10/2025 à 11:47

chaque fois je passe à côté et je vois le nombre de personnes masser en attendant l ouverture je me dis la France va mal pays de tiers monde

Signaler Répondre
avatar
Services D'hygiène le 26/10/2025 à 11:45
Retour sur Terre a écrit le 26/10/2025 à 10h15

Que ce restaurant soit doté du titre de "maitre restaurateur" pose vraiment question.
Ces labels ou appellations ne veulent plus dire grand chose.
En effet, si vous y êtes déjà allé, c'est vraiment très très mauvais, sans oublier une salle pas très propre et un service très très moyen.

Joli travail la section fraude de la DDPP à été efficace.

Signaler Répondre
avatar
ou là là le 26/10/2025 à 11:43
Retour sur Terre a écrit le 26/10/2025 à 10h15

Que ce restaurant soit doté du titre de "maitre restaurateur" pose vraiment question.
Ces labels ou appellations ne veulent plus dire grand chose.
En effet, si vous y êtes déjà allé, c'est vraiment très très mauvais, sans oublier une salle pas très propre et un service très très moyen.

Vous les enfoncé encore plus ! là ils ont la dose !

Signaler Répondre
avatar
rest orateurs le 26/10/2025 à 11:39

le mal du siècle : des restaurateurs qui ne jurent que par le réchauffé.. faut pas se plaindre de la baisse de fréquentation

Signaler Répondre
avatar
la loi est la même pour tous le 26/10/2025 à 11:17
Amen a écrit le 26/10/2025 à 11h01

Je ne cautionne pas cette tromperie , mais si on compare cet établissement aux "bouigbouigs " où il y a des rats , des souris , des blattes , de la viande avariée , des produits périmés , aucune traçabilité et aucune facture et qu'ils n'ont aucune sanction, ça pose question .
Si un "bouigbouig " à la même amende , vous êtes certain qu'elle ne sera pas honorée , contrairement à ce restaurant qui est solvable et bien français !

Et les kebabs sont régulièrement fermés aussi pour des motifs sanitaires

Signaler Répondre
avatar
Amen le 26/10/2025 à 11:01

Je ne cautionne pas cette tromperie , mais si on compare cet établissement aux "bouigbouigs " où il y a des rats , des souris , des blattes , de la viande avariée , des produits périmés , aucune traçabilité et aucune facture et qu'ils n'ont aucune sanction, ça pose question .
Si un "bouigbouig " à la même amende , vous êtes certain qu'elle ne sera pas honorée , contrairement à ce restaurant qui est solvable et bien français !

Signaler Répondre
avatar
Manatef le 26/10/2025 à 10:54

ce label est une escroquerie pour facturer plus au client .. bravo à ces contrôleurs

Signaler Répondre
avatar
Escriquerie le 26/10/2025 à 10:33

Un dessert a 8€ et plus fait sur base industrielle et tagué fait maison, c'est de l'escroquerie !
Les consommateurs ont quand même de la m**** a la place des papilles car accepter de payer ce niveau de prix sans se rendre compte que c'est industriel, il y a quand même un sérieux problème d'éducation gustative...
Plutôt que manger régulièrement dans ces bouibouis quelques ils soient, mettez la somme de coté et faites vous plaisir dans un etoilé. Cela fait des années que je boycotte ces "restaurants" et me fait Plaisir dans de vrais établissements sans dépenser plus au final.

Signaler Répondre
avatar
phil 60 le 26/10/2025 à 10:21

avec tout l argent economise depuis plusieurs annees, 5000€ c est rien. il s en sorte encore gagnant. il devrait etre ferme 6 mois

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 26/10/2025 à 10:15

Que ce restaurant soit doté du titre de "maitre restaurateur" pose vraiment question.
Ces labels ou appellations ne veulent plus dire grand chose.
En effet, si vous y êtes déjà allé, c'est vraiment très très mauvais, sans oublier une salle pas très propre et un service très très moyen.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.