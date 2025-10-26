Lyon : le restaurant L’Entrecôte condamné pour usage abusif du label  "fait maison"

Le parquet de Lyon a confirmé ce vendredi 24 octobre que le verdict tombé le 19 septembre dernier est désormais définitif, rapporte PressPepper. L’affaire remonte à un contrôle effectué en août 2022 par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Les agents avaient alors relevé l’usage de produits industriels ou surgelés dans les cuisines du célèbre établissement.
Crème chantilly à base de préparation sucrée, crème anglaise industrielle, fruits au sirop, pain surgelé ou encore glaces issues du commerce : autant d’éléments incompatibles avec la mention "fait maison" selon la réglementation. Des fiches de recettes et des factures ont permis de confirmer ces constats.
Pourtant, le restaurant lyonnais détient depuis 2017 le titre de Maître Restaurateur, censé garantir une cuisine élaborée sur place à partir de produits bruts. À la barre, la gérante Corinne Gineste de Saurs s’est défendue en expliquant que ces pratiques étaient anciennes et uniformes dans tous les établissements du groupe. "On utilisait déjà la crème anglaise, les fonds de tarte, etc. Jamais le bureau d'études n'a dit que cela posait un problème", a-t-elle soutenu devant le tribunal.
Des modifications après le contrôle
Depuis le passage de la DDPP, la direction affirme avoir corrigé le tir : la carte et le site internet ont été modifiés, et certaines préparations désormais réalisées sur place. Par exemple, la mention d’une "salade cueillie chaque matin" a également disparu, remplacée par une "salade fraîche livrée chaque jour."
Mais pour le parquet, ces ajustements ne suffisent pas à effacer les fautes passées. Le procureur avait rappelé à l’audience que "le restaurant joue sur l’ambiguïté", soulignant que la répétition de ces pratiques constituait bien une tromperie pour le consommateur. Ce dernier avait ainsi requis 15 000 € d'amende.
Le tribunal a finalement condamné le restaurant à 5 000 euros d’amende ferme et 10.000 euros avec sursis, estimant que la sanction devait dissuader toute récidive.
C'est le principe même "d'institution" qui pose problème, et qui n'autorise pas les passe droits, bien au contraire, elle devrait être exemplaire.Signaler Répondre
Beaucoup de jeunes restaurateurs et restauratrices se lancent modestement, avec des produits frais et locaux, une carte simple mais réellement "fait maison", ils sont à privilégier.
Une fois encore, c'est le consommateur qui décide (éclairé par la DDPP) : la concurrence doit se faire justement sur le rapport qualité/prix, et les mauvais restaurateurs doivent arrêter de chercher des boucs émissaires à la baisse de fréquentation de leurs établissements.
En Dauphiné il existe l'expression que j'adore "on n'est pas des quand même" (on n'est pas des débiles), à dire avec un fort accent.
À quel moment on écrit boui-boui comme ça ? Faites un effort, c’est un minimum pour donner une impression de sérieux à votre baratinSignaler Répondre
Honteux de tromper ainsi sa clientèle et 5000 euros ce n’est pas dissuasif !Signaler Répondre
laissez les resto français tranquilles ! qui a inventé les appellations « fait maison « ?? l essentiel est que ce soit propre …Signaler Répondre
Allez donc chez mac do,kfc,burger king et tous les autres prônant la malbouffe made in FranceSignaler Répondre
On est bien loin des mères lyonnaises et certains successeurs, qui faisaient leur marché avec les produits du terroir.Signaler Répondre
Depuis qu'on a inventé le concept de grossistes alimentaires, n'importe qui peut ouvrir un restaurant, même pas besoin de savoir monter une vinaigrette.
Mais tant qu'il y a des clients pour payer le prix fort pour une coupe de crème brûlée industrielle ..
Et il reste encore combien avec leur soi disant fait maison dans les restos ?Signaler Répondre
5000 € ? c'est très rentable d'escroquer le consommateurSignaler Répondre
Tu passes rue de la ré à part McDo burger king ou KFC le choix est vite faitSignaler Répondre
Honte à eux. !! dommage pour un établissement qui existe depuis longtemps dans le quartier, c'est même plutôt triste, nous irons ailleurs avec nos amis à présent.Signaler Répondre
Pas pour les mèmes motifs hein ?Signaler Répondre
Et après ça va se plaindre de ZTL, on plus de clients , ouinouinSignaler Répondre
Certains patrons de restos aiment passer Noël à St Barth...Signaler Répondre
En trompant les clients en faisant payer une fortune des plats préparés et surgelés, achetés dans un discount, et alors ;-)
Merci à la DDPP de protéger les consommateurs !Signaler Répondre
J'aime bien ce resto d'ailleurs mais plus pour le faux-filet pommes allumettes. Je ne prends pas de dessert dans ce type de resto, bien trop cher pour ce qui est servi.
L’entrecôte c’est une institution à lyonSignaler Répondre
ce restaurant est une banque dans le sens où il y’a beaucoup de monde et tant mieux Mais ! impossible de dire fait maison dans un établissement comme celui la, ce label augment automatiquement le prix ..
amende pas assez sévère pour des années de fraudeSignaler Répondre
T’as une vraie maladie !!! Essaye de te faire aider! Tu dois avoir une vie absolument degueu,pour avoir une haine de l’autre aussi élevée!!Signaler Répondre
chaque fois je passe à côté et je vois le nombre de personnes masser en attendant l ouverture je me dis la France va mal pays de tiers mondeSignaler Répondre
Joli travail la section fraude de la DDPP à été efficace.Signaler Répondre
Vous les enfoncé encore plus ! là ils ont la dose !Signaler Répondre
le mal du siècle : des restaurateurs qui ne jurent que par le réchauffé.. faut pas se plaindre de la baisse de fréquentationSignaler Répondre
Et les kebabs sont régulièrement fermés aussi pour des motifs sanitairesSignaler Répondre
Je ne cautionne pas cette tromperie , mais si on compare cet établissement aux "bouigbouigs " où il y a des rats , des souris , des blattes , de la viande avariée , des produits périmés , aucune traçabilité et aucune facture et qu'ils n'ont aucune sanction, ça pose question .Signaler Répondre
Si un "bouigbouig " à la même amende , vous êtes certain qu'elle ne sera pas honorée , contrairement à ce restaurant qui est solvable et bien français !
ce label est une escroquerie pour facturer plus au client .. bravo à ces contrôleursSignaler Répondre
Un dessert a 8€ et plus fait sur base industrielle et tagué fait maison, c'est de l'escroquerie !Signaler Répondre
Les consommateurs ont quand même de la m**** a la place des papilles car accepter de payer ce niveau de prix sans se rendre compte que c'est industriel, il y a quand même un sérieux problème d'éducation gustative...
Plutôt que manger régulièrement dans ces bouibouis quelques ils soient, mettez la somme de coté et faites vous plaisir dans un etoilé. Cela fait des années que je boycotte ces "restaurants" et me fait Plaisir dans de vrais établissements sans dépenser plus au final.
avec tout l argent economise depuis plusieurs annees, 5000€ c est rien. il s en sorte encore gagnant. il devrait etre ferme 6 moisSignaler Répondre
Que ce restaurant soit doté du titre de "maitre restaurateur" pose vraiment question.Signaler Répondre
Ces labels ou appellations ne veulent plus dire grand chose.
En effet, si vous y êtes déjà allé, c'est vraiment très très mauvais, sans oublier une salle pas très propre et un service très très moyen.