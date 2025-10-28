Judiciaire

Les Grands Buffets lyonnais poursuivis pour usage du nom de la célèbre enseigne narbonnaise

L’affaire sera examinée le 4 novembre prochain par la 3e chambre du tribunal judiciaire de Paris.

Les Grands Buffets de Narbonne assignent en justice les Grands Buffets lyonnais pour usage du nom protégé de leur enseigne.

Fondée en 1989 par Louis Privat, la société narbonnaise estime que le restaurant, ouvert en mai 2025 dans la Tour Rose, à Lyon (5e), exploite indûment une marque déposée et protégée. Dans son assignation, la maison mère demande le retrait du nom "Les Grands Buffets", sous peine d’astreinte.

Le différend ne date pas d’hier. Avant même l’ouverture du restaurant lyonnais, Louis Privat avait publié une lettre ouverte dénonçant "un projet de restauration se réclamant d’une comparaison inappropriée et déloyale." Il accusait déjà certains entrepreneurs de vouloir profiter de la notoriété du concept narbonnais : "'Les Grands Buffets' n’est pas seulement un nom, c’est une marque protégée", écrivait-il alors.

Face à ces accusations, les associés lyonnais Farid Mezaber et Corinne Gaget avaient tenté de calmer le jeu. Le "Gaget Group", affirmait à ce moment-là "n’avoir jamais voulu apporter de confusion" et assurait avoir cherché à entrer en contact avec M. Privat, sans succès.

Le tribunal tranchera donc cette bataille de noms le 4 novembre. En attendant, le restaurant lyonnais, installé dans un lieu emblématique du Vieux-Lyon, poursuit son activité sous son appellation contestée.

Effectivement le 28/10/2025 à 11:25

Il parait important que la justice le remette en place.
Une petite claque sur le museau ( à volonté...) devrait lui faire le plus grand bien.

et pourquoi pas ? le 28/10/2025 à 10:46

et si le Lyonnais François-Noël Buffet portait plainte ?

Retour sur Terre le 28/10/2025 à 09:56

Tiens, je vais déposer la marque "Les Grandes Tables"...
Un peu mégalo non ce Monsieur Privat ?

