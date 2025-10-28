"Ce n’est pas dans la tête" : l’OL enfin capable de marquer sur pénalty ?

Trois sur trois pour l’OL… mais pas dans le bon sens du terme. Corentin Tolisso a manqué le troisième penalty de la saison ce dimanche face à Strasbourg, une statistique pas très rassurante pour le futur.

“Aujourd’hui, nous avons essayé d’autres joueurs. Nous en avons plusieurs à disposition. Je ne pense pas que ce soit une question psychologique : nos joueurs sont forts mentalement, ce n’est donc pas dans la tête”, a déclaré Paulo Fonseca en conférence d’avant-match.

D’abord Pavel Šulc face à Salzbourg, puis Ainsley Maitland-Niles contre Nice avant donc Corentin Tolisso face à Strasbourg, l’OL va rapidement devoir retrouver un tireur d’élite après les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze.