"Ce n’est pas dans la tête" : l’OL enfin capable de marquer sur pénalty ?
L’OL doit retrouver un tireur de penalty, et rapidement.

Trois sur trois pour l’OL… mais pas dans le bon sens du terme. Corentin Tolisso a manqué le troisième penalty de la saison ce dimanche face à Strasbourg, une statistique pas très rassurante pour le futur.

Aujourd’hui, nous avons essayé d’autres joueurs. Nous en avons plusieurs à disposition. Je ne pense pas que ce soit une question psychologique : nos joueurs sont forts mentalement, ce n’est donc pas dans la tête”, a déclaré Paulo Fonseca en conférence d’avant-match.

D’abord Pavel Šulc face à Salzbourg, puis Ainsley Maitland-Niles contre Nice avant donc Corentin Tolisso face à Strasbourg, l’OL va rapidement devoir retrouver un tireur d’élite après les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze.

Moi le 28/10/2025 à 18:47

Si ce n'est pas dans la tête, c'est pire, ça veut dire qu'ils sont bons à rien physiquement ! Fonseca devrait réfléchir avant de parler...

