Bron : une femme renversée par un tramway, le trafic fortement perturbé

Une septuagénaire a été percutée par un tramway ce mercredi 29 octobre aux alentour de 11h15 à Bron, à proximité de l’arrêt Bron Hôtel de Ville, sur le réseau TCL. Selon des témoins, la victime hurlait de douleur.

Dépéchés sur place, les secours ont pris en charge la victime. Son état de santé n’est pas encore connu à cette heure.

Cet accident a provoqué d’importantes perturbations sur les lignes T2 et T5, selon les informations communiquées par TCL.

La ligne T2 circule uniquement de Hôtel Région Montrochet à Grange Blanche, puis de Bron Hôtel de Ville à Saint-Priest Bel Air. Les stations comprises entre Ambroise Paré et Boutasse - Camille Rousset ne sont plus desservies dans les deux sens. Des bus relais ont été mis en place pour relier Grange Blanche à Hôtel de Ville Bron.

Même situation sur la ligne T5, limitée à un trajet entre Eurexpo Entrée Principale et Bron Hôtel de Ville. Là encore, des bus relais assurent la liaison entre Grange Blanche et Bron Hôtel de Ville.

La reprise de la circulation des tramways est estimée aux alentours de 12h30, le temps pour les secours et les équipes techniques de sécuriser la zone.