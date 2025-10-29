Lyon : remis en liberté après un vol à Confluence, il récidive et se fait de nouveau arrêter 

Un jeune homme de 18 ans, en situation irrégulière et connu sous plusieurs identités, a de nouveau été arrêté ce lundi 27 octobre vers 16 heures après un vol à l’étalage dans une boutique de vêtements du centre commercial Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon.
Selon le Progrès, le suspect, accompagné d’un complice qui a pris la fuite, a dérobé trois parkas d’une valeur totale de 540 euros dans le magasin Vib’s, qui regroupe les enseignes Cache Cache, Bonobo et Bréal. Repéré par des agents de sécurité, il a été intercepté avant d’être remis aux policiers.
Les vêtements volés ont été récupérés et restitués à leur propriétaire. Le jeune homme a reconnu les faits en garde à vue.
Quelques jours plus tôt, il avait déjà été interpellé pour un vol similaire dans le même centre commercial. Cette fois, contrairement à la première infraction pour laquelle il avait été laissé libre, il a été présenté au parquet de Lyon en vue d’un jugement en comparution immédiate pour vols à l’étalage en récidive.
