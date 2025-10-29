Faits Divers

Lyon : remis en liberté après un vol à Confluence, il récidive et se fait de nouveau arrêter 

Le scénario s’est répété à quelques jours d’intervalle dans le même centre commercial.

Un jeune homme de 18 ans, en situation irrégulière et connu sous plusieurs identités, a de nouveau été arrêté ce lundi 27 octobre vers 16 heures après un vol à l’étalage dans une boutique de vêtements du centre commercial Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Selon le Progrès, le suspect, accompagné d’un complice qui a pris la fuite, a dérobé trois parkas d’une valeur totale de 540 euros dans le magasin Vib’s, qui regroupe les enseignes Cache Cache, Bonobo et Bréal. Repéré par des agents de sécurité, il a été intercepté avant d’être remis aux policiers.

Les vêtements volés ont été récupérés et restitués à leur propriétaire. Le jeune homme a reconnu les faits en garde à vue.

Quelques jours plus tôt, il avait déjà été interpellé pour un vol similaire dans le même centre commercial. Cette fois, contrairement à la première infraction pour laquelle il avait été laissé libre, il a été présenté au parquet de Lyon en vue d’un jugement en comparution immédiate pour vols à l’étalage en récidive.

Loool le 29/10/2025 à 22:39
Homa a écrit le 29/10/2025 à 21h46

Par qui du coup ?

Homa le 29/10/2025 à 21:46

les juges sont les complices de la délinquance et de la violence actuelles. Ils devront être jugés sévèrement un jour pour cela.

On se réveille ? le 29/10/2025 à 19:56

Nos diplômés se tirent et la France accueille à bras ouverts ces migrants.

Jacquesadit le 29/10/2025 à 19:43
Jacques9 a écrit le 29/10/2025 à 19h10

Darmanin voulait la Guyane, c'était Wauquiez l'ile bien froide. Les 2 me conviennent.

J6 le 29/10/2025 à 19:27

Cela en devient une blague de mauvais goût

Catalan le 29/10/2025 à 19:24

la justice n existe plus pour ce type de délinquance , c est carrément une ONG .

Jacques9 le 29/10/2025 à 19:10

Mais quand nos tribunaux vont-ils comprendre qu'il ne faut pas relâcher ces crevures dans la nature. Comme disait Darmanin, je crois, il faut leur réserver une île bien lointaine.

