Lyon : ses feux défectueux mènent les policiers à une découverte inattendue

Lundi soir, les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) ont remarqué un véhicule dont les feux étaient défectueux, rue de la Barre, dans le 2e arrondissement de Lyon. En procédant au contrôle, ils ont constaté que le conducteur ne possédait pas d’assurance.
Lors de la vérification, l’homme a spontanément remis aux agents un sachet contenant deux grammes de cocaïne. Une fouille plus approfondie du véhicule a permis de découvrir deux autres sachets renfermant au total neuf grammes supplémentaires, ainsi que 150 euros en espèces.
Le conducteur, âgé de 25 ans et déjà connu des services de police avec plus de vingt-cinq antécédents, a été placé en garde à vue. Une perquisition menée à son domicile a conduit à la découverte de cinq faux billets de 500 euros, Précise le Progrès.
Entendu par les enquêteurs, il a reconnu les faits et expliqué livrer de la drogue pour rembourser une dette. Il a été présenté ce mercredi au parquet de Lyon pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), notamment pour détention de stupéfiants, fausse monnaie et défaut d’assurance.
