Lyon : ses feux défectueux mènent les policiers à une découverte inattendue

Ce qui devait être un simple contrôle routier a rapidement pris une autre tournure ce 27 octobre.

Lundi soir, les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) ont remarqué un véhicule dont les feux étaient défectueux, rue de la Barre, dans le 2e arrondissement de Lyon. En procédant au contrôle, ils ont constaté que le conducteur ne possédait pas d’assurance.

Lors de la vérification, l’homme a spontanément remis aux agents un sachet contenant deux grammes de cocaïne. Une fouille plus approfondie du véhicule a permis de découvrir deux autres sachets renfermant au total neuf grammes supplémentaires, ainsi que 150 euros en espèces.

Le conducteur, âgé de 25 ans et déjà connu des services de police avec plus de vingt-cinq antécédents, a été placé en garde à vue. Une perquisition menée à son domicile a conduit à la découverte de cinq faux billets de 500 euros, Précise le Progrès.

Entendu par les enquêteurs, il a reconnu les faits et expliqué livrer de la drogue pour rembourser une dette. Il a été présenté ce mercredi au parquet de Lyon pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), notamment pour détention de stupéfiants, fausse monnaie et défaut d’assurance.

Joubs le 30/10/2025 à 13:53

Au bout de 30 condamnations. Il avait une récompense fidélité du juge.

Okkkkk le 30/10/2025 à 13:49
Mdr le bruit a écrit le 30/10/2025 à 11h49

Bande de petits blanc frustré derrière un écran

Enfin un commentaire qui dit vrai !

Heuuu... le 30/10/2025 à 13:44
mais c'est pas vrai a écrit le 30/10/2025 à 12h49

Ce sont des propos raciste !

Surement un écervelé d'LFI...

mais c'est pas vrai le 30/10/2025 à 12:49
Mdr le bruit a écrit le 30/10/2025 à 11h49

Bande de petits blanc frustré derrière un écran

Ce sont des propos raciste !

Memphis le 30/10/2025 à 12:15
Mdr le bruit a écrit le 30/10/2025 à 11h49

Bande de petits blanc frustré derrière un écran

Fait voir ta bobine et ton CV l’ami

Mdr le bruit le 30/10/2025 à 11:49

Bande de petits blanc frustré derrière un écran

Robert y s'en fout le 30/10/2025 à 11:36

Au bout de 30 avertissements tu peut prendre un blâme et au bout de 30 blâmes tu peut être dégradé.
Robert y s'en fout il est pas gradé.

arko le 30/10/2025 à 11:04

plus tu as des antécédents plus tu en sorte libre vu qu'il n'y a pas de justice car les condamnent les gens qui prennent une pomme pour se nourrir ou une amende de stationnement pour dépassent de ticket

Amen le 30/10/2025 à 11:00

Ça fait 26 , à quand le 27eme antécédent , puis le 29 ème , puis le 30 ème , puis le............?
On s'étonne que toutes les racailles du monde ( surtout d'Afrique du Nord) veulent venir en France !

stef69999 le 30/10/2025 à 10:50

25 antécédants J APPLAUDIS CETTE JUSTICE FANTOCHE

Incroyable !!! le 30/10/2025 à 10:40

Le laxisme judiciaire contre le narcotrafic et le banditisme dans toute sa splendeur : 25 ans et 25 antécédents judiciaires rapportés (on ne mentionne pas le reste non inscrit au casier...)

Ex Précisions le 30/10/2025 à 10:30

Ces décérébrés se font souvent attraper pour des infractions au code de la route alors qu'ils trimballent de la drogue ou des armes, encore une preuve que la police et la justice ne leur font pas peur...
Et ce ne sont pas les nains hystériques que l'ont a eu comme ministres de l'intérieur qui vont faire changer les choses.

une tape le 30/10/2025 à 10:30

une tape sur la main le juge lui disant tu ne recommenceras pas. aller rentre chez toi et fait 100 lignes, je ne recommencerai pas.

