Pétards, carburant, alcool... De strictes restrictions pour Halloween afin d’éviter les débordements dans le Rhône

Comme chaque année, la préfecture du Rhône anticipe les débordements possibles liés à la nuit d’Halloween. "Au regard des troubles à l’ordre public constatés les précédentes années les nuits du 31 octobre, la Préfète a pris un ensemble de mesures nécessaires au respect de la tranquillité publique dans le Rhône et la Métropole de Lyon", expliquent les services de l'État.

Du 31 octobre à 12h00 au 2 novembre à 06h00, il sera interdit dans tout le département "d’acheter, vendre, détenir, transporter ou utiliser des artifices de divertissement des catégories F2 et F3" et de "vendre ou détenir du carburant en récipient portable."

D’autres mesures s’appliqueront plus spécifiquement pendant les soirées d’Halloween et de la Toussaint. Ainsi, du 31 octobre à 20h00 au 1er novembre à 06h00, puis du 1er novembre à 20h00 au 2 novembre à 06h00, seront également prohibés dans le Rhône : "la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des lieux réservés à cet effet" ainsi que "la vente d’alcool à emporter."

La préfecture rappelle enfin l’importance du civisme, la Préfète du Rhône Fabienne Buccio "appelle au sens des responsabilités individuelles pour que les festivités se passent dans de bonnes conditions." Elle demande aussi aux automobilistes "une vigilance particulière à la tombée de la nuit compte tenu des déambulations de groupes avec enfants", notamment à l’approche des habitations.

Ces mesures seront effectives du vendredi 31 octobre à midi jusqu’au dimanche 2 novembre à 6 heures, sur l’ensemble du Rhône et de la Métropole de Lyon.