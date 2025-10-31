Sécurité

Pétards, carburant, alcool... De strictes restrictions pour Halloween afin d’éviter les débordements dans le Rhône

Des restrictions sur les pétards, le carburant et alcool seront temporairement en vigueurs dans tout le département.

Comme chaque année, la préfecture du Rhône anticipe les débordements possibles liés à la nuit d’Halloween. "Au regard des troubles à l’ordre public constatés les précédentes années les nuits du 31 octobre, la Préfète a pris un ensemble de mesures nécessaires au respect de la tranquillité publique dans le Rhône et la Métropole de Lyon", expliquent les services de l'État. 

Du 31 octobre à 12h00 au 2 novembre à 06h00, il sera interdit dans tout le département "d’acheter, vendre, détenir, transporter ou utiliser des artifices de divertissement des catégories F2 et F3" et de "vendre ou détenir du carburant en récipient portable."

D’autres mesures s’appliqueront plus spécifiquement pendant les soirées d’Halloween et de la Toussaint. Ainsi, du 31 octobre à 20h00 au 1er novembre à 06h00, puis du 1er novembre à 20h00 au 2 novembre à 06h00, seront également prohibés dans le Rhône : "la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des lieux réservés à cet effet" ainsi que "la vente d’alcool à emporter." 

La préfecture rappelle enfin l’importance du civisme, la Préfète du Rhône Fabienne Buccio "appelle au sens des responsabilités individuelles pour que les festivités se passent dans de bonnes conditions." Elle demande aussi aux automobilistes "une vigilance particulière à la tombée de la nuit compte tenu des déambulations de groupes avec enfants", notamment à l’approche des habitations.

Ces mesures seront effectives du vendredi 31 octobre à midi jusqu’au dimanche 2 novembre à 6 heures, sur l’ensemble du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Catalan le 31/10/2025 à 10:09

Fête purement commerciale , importée des pays anglo saxons .On ne sait plus quoi inventer comme fêtes commerciales. Fêtes des mères, des pères, des grands mères, des grands pères, st Valentin, fête des secrétaires , Halloween, Mardi gras , fête des voisins, fête de la musique, fête des personnes âgées,

Bizare le 31/10/2025 à 09:37

Comme d'habitude les interdictions seront sur le papier glacé de la préfecture et nous entendrons des feux d'artifice dans le quartier de la Guill …

a l’evidence le 31/10/2025 à 09:33
Levar a écrit le 31/10/2025 à 09h23

Pas plus que Noel à vrai dire.

ben si

tocardissime le 31/10/2025 à 09:33

Halloween, c’est la preuve qu’on peut importer une fête, l’emballer de plastique orange, et la vendre comme une tradition « ancestrale » alors que personne, ici, ne sait d’où ça vient réellement. C’est le fast-food des célébrations : rapide, sucré, tapageur, et finalement assez creux.

tres mauvaise pioche le 31/10/2025 à 09:29
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 31/10/2025 à 08h48

Si vous n'aimez pas halloween, pourquoi donc avez vous posté un commentaire sur cette fête devenue tradition ?

quelle fête ? fête de quoi ? tradition de qui ?
surtout un mièvre abêtissement collectif.

Levar le 31/10/2025 à 09:23
Traveler a écrit le 31/10/2025 à 09h09

tout à fait d’accord
c’est même pas notre culture en plus

Pas plus que Noel à vrai dire.

C'est moi le 31/10/2025 à 09:20
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 31/10/2025 à 08h48

Si vous n'aimez pas halloween, pourquoi donc avez vous posté un commentaire sur cette fête devenue tradition ?

C'était juste pour donner mon avis..
Demain on dira que des voitures ont brûler, que des femmes ont été violé, que du sang a couler et beaucoup plus de fois qu'une journée normal..
La tradition est juste un prétexte commercial.
Libre a chacun d'avoir son avis sur cette fete qui pour moi n'en est pas une et qu'elle n'a aucun rapport avec la France.
Bonne journée à vous.

Traveler le 31/10/2025 à 09:09
C'est moi a écrit le 31/10/2025 à 08h21

Halloween est pour moi une fête d'une bêtise sans nom, qui a été importé chez nous, qui fait le bonheur du lobby du sucre, qui glorifie l'horreur et le sang et qui est au mieux une formidable opportunité pour les jeunes voyous de foutre un bordel monstrueux.
Et au pire une formidable opportunité pour les détraqués de laisser libre cours à leurs imaginations les plus perverses.

tout à fait d’accord
c’est même pas notre culture en plus

liouliuo le 31/10/2025 à 09:01

Les jeunes ingénieurs et médecins seront de sortie ce soir!

Aidez les, soyez solidaires : Laissez vos voitures dehors

L'ennui justifie de mettre le pays à feu. Un problème? Il y a une excuse pour ça.
En France, il y a une excuse pour tout!

Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un sale facho

Ouiauxvoituresnonauxverts le 31/10/2025 à 08:48
C'est moi a écrit le 31/10/2025 à 08h21

Halloween est pour moi une fête d'une bêtise sans nom, qui a été importé chez nous, qui fait le bonheur du lobby du sucre, qui glorifie l'horreur et le sang et qui est au mieux une formidable opportunité pour les jeunes voyous de foutre un bordel monstrueux.
Et au pire une formidable opportunité pour les détraqués de laisser libre cours à leurs imaginations les plus perverses.

Si vous n'aimez pas halloween, pourquoi donc avez vous posté un commentaire sur cette fête devenue tradition ?

C'est moi le 31/10/2025 à 08:21

Halloween est pour moi une fête d'une bêtise sans nom, qui a été importé chez nous, qui fait le bonheur du lobby du sucre, qui glorifie l'horreur et le sang et qui est au mieux une formidable opportunité pour les jeunes voyous de foutre un bordel monstrueux.
Et au pire une formidable opportunité pour les détraqués de laisser libre cours à leurs imaginations les plus perverses.

