Lyon : ce bar à chicha fermé en urgence, du protoxyde d'azote retrouvé sur place

Dans ce bar à chicha des pentes de la Croix-Rousse à Lyon, cinq bouteilles de protoxyde d'azote étaient découvertes. Par ailleurs, l'établissement détenait du tabac à narguilé sans autorisation.

Face à l'absence de réaction de la part du gérant, qui n'a pas retiré le courrier recommandé de la préfecture, les services de l'Etat ont décidé de sévir.

Une fermeture administrative de 2 mois a été prononcée ce mardi "pour éviter tout nouveau délit et trouble à la santé publique".

En cas de réouverture avant la date fatidique, le gérant s'exposerait à une peine de prison et une amende.