Faits Divers

Lyon : ce bar à chicha fermé en urgence, du protoxyde d'azote retrouvé sur place

Lyon : ce bar à chicha fermé en urgence, du protoxyde d'azote retrouvé sur place
Lyon : ce bar à chicha fermé en urgence, du protoxyde d'azote retrouvé sur place - DR

Le 5 septembre dernier, une descente de police au Maïdo Lounge permettait de faire une drôle de découverte.

Dans ce bar à chicha des pentes de la Croix-Rousse à Lyon, cinq bouteilles de protoxyde d'azote étaient découvertes. Par ailleurs, l'établissement détenait du tabac à narguilé sans autorisation.

Face à l'absence de réaction de la part du gérant, qui n'a pas retiré le courrier recommandé de la préfecture, les services de l'Etat ont décidé de sévir.

Une fermeture administrative de 2 mois a été prononcée ce mardi "pour éviter tout nouveau délit et trouble à la santé publique".

En cas de réouverture avant la date fatidique, le gérant s'exposerait à une peine de prison et une amende.

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Starteupe Néchione le 31/10/2025 à 11:04

Faire du pognon n’importe comment à n’importe quel prix : l’application du libéralisme à l’échelle micro-économique.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.