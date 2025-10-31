Sécurité

Un rassemblement automobile illégal pour Halloween à Lyon ? La préfecture tire sur le frein à main

Le Rasso X Bimmer Halloween se tiendra-t-il ce vendredi soir ?

Sur les réseaux sociaux, des appels à participer à ce rassemblement automobile fusent. Et comme à chaque fois, la préfecture du Rhône et les autorités sont à l'affut de la moindre information pour intervenir et l'empêcher de se tenir.

Un arrêté, que LyonMag a pu consulter, a été pris ce vendredi pour l'interdire. Les services de l'Etat indiquent que de nombreuses infractions sont régulièrement commises lors de ces rassemblements où des courses de vitesse ou des dérapages sont réalisés en présence de public dans des conditions de sécurité inexistantes. Et qu'organiser un tel évènement un soir d'Halloween où les forces de l'ordre sont fortement mobilisées pour endiguer tout phénomène de violences urbaines n'est pas souhaitable.

Le rassemblement est donc interdit dès vendredi 18h et jusqu'à dimanche 12h. Mais les organisateurs abandonnent rarement face à un simple arrêté préfectoral et pourraient se rabattre sur un parking en périphérie de Lyon, voire en dehors du Rhône. Affaire à suivre…

Grandis le 31/10/2025 à 19:44
Libertés confisquées ? Partez la l’étranger… a écrit le 31/10/2025 à 19h26

Illégal ? Dites nous déjà ce qui est légal cela ira plus vite …

Nul n’est censé ignorer la loi. Nul n’est censé emmerder le monde pour son plaisir égotiste. Allez sur un circuit. Vous êtes aussi immatures que les imbéciles de free parties qui se prennent pour des défenseurs de libertés alors que ce sont juste de gros égoïstes (ça s’est encore plus vu pendant le covid)

Libertés confisquées ? Partez la l’étranger… le 31/10/2025 à 19:26

Illégal ? Dites nous déjà ce qui est légal cela ira plus vite …

idée le 31/10/2025 à 18:54

Toutes les voitures des contrevenants en fourrière, ça fera des sous pour compenser le manque à gagner de la fameuse taxe "Zuck......"

