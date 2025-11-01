Judiciaire

Près de Lyon : sans ses prothèses auditives, il ne comprend pas qu'il est en train de boxer des gendarmes

Le 24 octobre dernier, l'intervention des gendarmes au bal de Saint-Lager dans le Beaujolais avait viré au pugilat.

La faute à un participant qui avait distribué des coups de poing aux militaires, sur fond d'alcool et de quiproquo.

Cette semaine, un jeune homme de 18 ans a été jugé et condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Lors de la soirée festive, où il avait consommé beaucoup d'alcool, il s'était battu avec d'autres personnes. Et alors que les deux gendarmes qui encadraient l'évènement tentaient d'intervenir, il les avait boxés (7 et 3 jours d'ITT).
Par ailleurs, il s'était enfui du fourgon avant d'être rattrapé par les forces de l'ordre après avoir chuté dans un fossé.

Lors de l'audience, son avocat a expliqué que son client n'avait pas réalisé qu'il s'en prenait à des gendarmes. Dans le feu de l'action, il se pensait attaqué par d'autres participants du bal et avait distribué des uppercuts avant de cesser en voyant les uniformes. Quant aux cris de la foule qui tentaient de le sommer d'arrêter, il n'avait rien entendu car il avait ôté ses prothèses auditives.

Les juges caladois ont prononcé une peine de 10 mois de prison avec sursis et 40 jours-amende de 10 euros.

avatar
Jantin le 01/11/2025 à 17:22
Dupon a écrit le 01/11/2025 à 16h50

C'est quoi fdsechoue ?
Apprends à écrire

Quand on a pas d’arguments,on cherche l’erreur d’orthographe !! N’est-ce pas?

Signaler Répondre
avatar
Choron22 le 01/11/2025 à 17:19

Sincerement du cote des gendarmes qui nous protegent de ce genre d'individu

L'avocat aurait pu dire '' qu'il n'y a vu que du bleu" c'etait tout aussi intelligent

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 01/11/2025 à 17:16

Bon on est a Villefranche donc sursis c est normal. C est plus un tribunal, c est une ONG humanitaire ou militante selon les cas .

Signaler Répondre
avatar
ACRB le 01/11/2025 à 16:58
la france a tes talents a écrit le 01/11/2025 à 16h37

dommages que ce fait divers ne soit pas relié par cnews et fdsechoue mais j’ai ma petit idée pour la raison

En tout cas, ils ne relayent pas l'affaire des flics parisiens qui ont volontairement poussé un motard sur le périph...
Étrange hein ?!

Signaler Répondre
avatar
Bâtonnier le 01/11/2025 à 16:53

Cet avocat fait aussi du stand up comique dans les cafés théâtres. Ses sketchs font double emploi, c’est pratique.

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 01/11/2025 à 16:50
la france a tes talents a écrit le 01/11/2025 à 16h37

dommages que ce fait divers ne soit pas relié par cnews et fdsechoue mais j’ai ma petit idée pour la raison

C'est quoi fdsechoue ?
Apprends à écrire

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 01/11/2025 à 16:38

Il boxe des gendarmes et les juges caladois, toujours eux, lui donnent du sursis.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 01/11/2025 à 16:38

Ce beaujolpif rend sourd et débile, plus que 3 semaines avant de remplacer l'ancienne cuvée qui a faisandé ;-)

Signaler Répondre
avatar
la france a tes talents le 01/11/2025 à 16:37

dommages que ce fait divers ne soit pas relié par cnews et fdsechoue mais j’ai ma petit idée pour la raison

Signaler Répondre

