Près de Lyon : sans ses prothèses auditives, il ne comprend pas qu'il est en train de boxer des gendarmes

La faute à un participant qui avait distribué des coups de poing aux militaires, sur fond d'alcool et de quiproquo.
Cette semaine, un jeune homme de 18 ans a été jugé et condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Lors de la soirée festive, où il avait consommé beaucoup d'alcool, il s'était battu avec d'autres personnes. Et alors que les deux gendarmes qui encadraient l'évènement tentaient d'intervenir, il les avait boxés (7 et 3 jours d'ITT).
Par ailleurs, il s'était enfui du fourgon avant d'être rattrapé par les forces de l'ordre après avoir chuté dans un fossé.
Lors de l'audience, son avocat a expliqué que son client n'avait pas réalisé qu'il s'en prenait à des gendarmes. Dans le feu de l'action, il se pensait attaqué par d'autres participants du bal et avait distribué des uppercuts avant de cesser en voyant les uniformes. Quant aux cris de la foule qui tentaient de le sommer d'arrêter, il n'avait rien entendu car il avait ôté ses prothèses auditives.
Les juges caladois ont prononcé une peine de 10 mois de prison avec sursis et 40 jours-amende de 10 euros.
Sincerement du cote des gendarmes qui nous protegent de ce genre d'individuSignaler Répondre
L'avocat aurait pu dire '' qu'il n'y a vu que du bleu" c'etait tout aussi intelligent
Bon on est a Villefranche donc sursis c est normal. C est plus un tribunal, c est une ONG humanitaire ou militante selon les cas .Signaler Répondre
En tout cas, ils ne relayent pas l'affaire des flics parisiens qui ont volontairement poussé un motard sur le périph...Signaler Répondre
Étrange hein ?!
Cet avocat fait aussi du stand up comique dans les cafés théâtres. Ses sketchs font double emploi, c’est pratique.Signaler Répondre
C'est quoi fdsechoue ?Signaler Répondre
Il boxe des gendarmes et les juges caladois, toujours eux, lui donnent du sursis.Signaler Répondre
Ce beaujolpif rend sourd et débile, plus que 3 semaines avant de remplacer l'ancienne cuvée qui a faisandé ;-)Signaler Répondre
dommages que ce fait divers ne soit pas relié par cnews et fdsechoue mais j’ai ma petit idée pour la raisonSignaler Répondre