Spectaculaire braquage de métaux précieux à Lyon : la garde à vue des suspects prolongée

Alors que le procureur de la République de Lyon Thierry Dran donnera une conférence de presse lundi après-midi, la garde à vue des suspects du braquage d'un laboratoire spécialisé dans les métaux précieux dans le 7e arrondissement de Lyon a été prolongée.

Ces cinq individus interpellés le jour-même à Vénissieux vont donc continuer à s'expliquer tout le week-end sur leur tentative ratée de mettre la main sur un important butin estimé à 18 millions d'euros selon certaines sources.

Habillés en policiers et lourdement armés, les malfaiteurs avaient attaqué à l'explosif à la mi-journée les laboratoires Pourquery dans le parc de l'Artillerie à Gerland avant de prendre la fuite à Vénissieux, en prenant soin de changer de véhicule et de mettre le feu à leur fourgon.

Sauf que la BRI connaissait bien ce quintet de braqueurs et a facilement remonté leur trace jusqu'à leur planque déjà connue des enquêteurs.

Pour rappel, le laboratoire de métaux précieux n’en est pas à sa première attaque. Le 15 mai dernier, un commando armé avait déjà tenté de braquer ce même établissement de l'Artillerie avant de prendre la fuite après avoir incendié une Porsche sur place.