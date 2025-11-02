Près de Lyon : le championnat national de toilettage attire un record de participants

Le championnat respecte les normes internationales, avec dix jurés évaluant chaque coupe selon des critères précis. Des épreuves annexes, comme le concours “figure libre” et l’épilation, viennent compléter le programme.

Ce week-end, Saint-Maurice-de-Beynost dans l'Ain a accueilli la crème des toiletteurs français, environ 180 participants encadrés par l’équipe locale d’Anne-Marie Le Royer, présidente de la SBPCC.

Les participants, répartis en quatre niveaux, réalisent trois toilettes sur différentes races de chiens, tandis que les caniches, stars de l’événement, ont clôturé le championnat ce dimanche après-midi.