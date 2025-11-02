Dans la région

Le championnat national de toilettage attire un record de participants

Plus de 340 chiens et une trentaine de chats ont investi les salons de l’hôtel Lyon Est pour le 36e championnat de France de toilettage.

Le championnat respecte les normes internationales, avec dix jurés évaluant chaque coupe selon des critères précis. Des épreuves annexes, comme le concours “figure libre” et l’épilation, viennent compléter le programme.

Ce week-end, Saint-Maurice-de-Beynost dans l'Ain a accueilli la crème des toiletteurs français, environ 180 participants encadrés par l’équipe locale d’Anne-Marie Le Royer, présidente de la SBPCC.

Les participants, répartis en quatre niveaux, réalisent trois toilettes sur différentes races de chiens, tandis que les caniches, stars de l’événement, ont clôturé le championnat ce dimanche après-midi.

