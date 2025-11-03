Près de Lyon : prison avec sursis pour s'être défendue avec un couteau lors de violences conjugales

Le jeune homme venait voir ses enfants âgés de 8 mois. Sauf qu'il s'est présenté ivre au domicile de la femme.
Le ton est rapidement monté, et l'homme de 20 ans a giflé la femme de 24 ans. Cette dernière s'est alors saisie d'un couteau de cuisine qu'elle avait anticipé de mettre dans sa poche et a poignardé à deux reprises son ex-compagnon au bras et à l'épaule (8 jours d'ITT).
Les deux protagonistes étaient jugés il y a quelques jours par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, qui listait les violences conjugales qui avaient émaillé leur année, sur fond de suspicions quant à la réelle identité du père des jumeaux.
Les juges caladois ont prononcé une peine de 10 mois de prison avec sursis pour la femme autrice des coups de couteau. Quant à l'homme, il écope de 2 ans de prison, dont la moitié avec sursis. La partie ferme pourra être réalisée sous bracelet électronique, avec l'interdiction d'entrer en contact avec son ex et ses enfants.
Faux! D'habitude c'est du sursis!Signaler Répondre
Faux pas retourner ta veste!!!!
certains commencent bien mal dans la vie ….Signaler Répondre
Bref un jugement habituel a Villefranche dont le tribunal ressemble a une ONG humanitaire .Signaler Répondre
Des gens bien, respectueux, bien élevés, intelligents.Signaler Répondre
Bref le profil classique.