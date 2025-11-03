Près de Lyon : prison avec sursis pour s'être défendue avec un couteau lors de violences conjugales

Le jeune homme venait voir ses enfants âgés de 8 mois. Sauf qu'il s'est présenté ivre au domicile de la femme.

Le ton est rapidement monté, et l'homme de 20 ans a giflé la femme de 24 ans. Cette dernière s'est alors saisie d'un couteau de cuisine qu'elle avait anticipé de mettre dans sa poche et a poignardé à deux reprises son ex-compagnon au bras et à l'épaule (8 jours d'ITT).

Les deux protagonistes étaient jugés il y a quelques jours par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, qui listait les violences conjugales qui avaient émaillé leur année, sur fond de suspicions quant à la réelle identité du père des jumeaux.

Les juges caladois ont prononcé une peine de 10 mois de prison avec sursis pour la femme autrice des coups de couteau. Quant à l'homme, il écope de 2 ans de prison, dont la moitié avec sursis. La partie ferme pourra être réalisée sous bracelet électronique, avec l'interdiction d'entrer en contact avec son ex et ses enfants.